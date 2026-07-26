Los Cabos sirve su mejor as en el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo: tenis, mar y alta cocina mexicana

Durante el torneo, ambos conceptos se suman a una oferta, con Bitos, Fisher’s, Brasa Blanca y Pietros como viejos conocidos del recinto. Pero el menú que trae la dupla Manta-Criollo bien vale la pena hacer una pausa entre set y set con las tostada de atún, vuelve a la vida de mariscos, tacos de pescado con miso y col, y un hummus de frijol con vegetales ahumados y macadamia que se roba la conversación en cualquier mesa. Para brindar, ahí están el Sake Haibol, el Mezcal Negroni y el Mango Spritz, ideales para el calor de Los Cabos y de la cancha.

Lo más especial de todo esto es que, aunque Manta y Criollo comparten ADN desde hace años, esta es la primera vez que se encuentran bajo un mismo techo en Los Cabos. Como quien recibe a un hermano después de tiempo sin verse, Manta abre la puerta a San José del Criollo, y todo indica que esta será apenas la primera de muchas complicidades entre ambos proyectos, impulsados por Casamata, que una vez más demuestra que sabe estar donde deben estar las cosas buenas: en la cancha, y en la mesa.