Casa Yati, la escapada más espectacular y con la mejor privacidad en Mazunte

Casa Yati en Mazunte

Lo primero que hay que saber es que aquí tú decides el ritmo. Si el plan es moverse, la mañana puede arrancar con una clase de surf, una sesión de yoga frente al mar o hasta una inmersión de buceo antes de que el sol pegue fuerte.

La escapada más espectacular con la mejor privacidad está aquí, en Casa Yati. (Créditos)

Si el plan es no hacer nada, también está perfectamente permitido, el hotel es boutique, pequeño e íntimo, con apenas ocho habitaciones frente al mar, lo cual explica por qué tantos huéspedes describen la experiencia como un refugio privado más que como un hotel más. Después de cualquiera de los dos caminos, el desayuno espera, y ahí los huevos rancheros y el pain perdu son un must antes de tirarse a hacer la digestión bajo el sol.

El desayuno espera, y ahí los huevos rancheros y el pain perdu son un must antes de echarte a hacer la digestión bajo el sol. (Cortesía)

Para cuando el cuerpo pida moverse otra vez, la recomendación es caminar a la bahía vecina. Es el lugar donde salen las mejores fotos para tu feed, sí, pero también donde ocurre algo que ninguna cámara termina de capturar del todo, en el sunset, la arena cambia de color y se vuelve negra por el material de la magnetita, un efecto que la naturaleza regala sin pedir nada a cambio.