La vida que merecen los surfers está en Susurros del Corazón

Aquí se rompe por completo el estereotipo del surfer fachoso, despeinado y lleno de arena. Después de pasar horas persiguiendo la ola perfecta, puedes recuperarte en el spa, disfrutar de auténtica cocina mexicana (porque no todo en la vida tiene que ser avo toast) y descubrir experiencias diseñadas para conectar con la cultura y la naturaleza de México. La mejor parte es que nadie te obliga a elegir entre adrenalina y descanso. Un día puedes salir a un safari de surf o avistar ballenas jorobadas y al siguiente pasar horas junto a la alberca fingiendo que no tienes mails pendientes. Y si ya te estabas imaginando despertando frente al mar, espera a conocer las habitaciones.

Aparte del retreat. Puedes ir a un safari de surf, escuchar el canto de las ballenas jorobadas, explorar las Islas Marietas, practicar paddle board y disfrutar una clase de ejercicio frente al mar, y sí, hay actividades para los pequeños en el Club de Niños Morritos. Si buscas ser host de un evento grande o chico, este será el lugar indicado.

Alojamiento del hotel Susurros del corazón

Cada alojamiento está diseñado para abrazar ese estilo de vida relajado que todos creemos tener cuando ponemos música chill en Spotify. Las terrazas privadas, los espacios abiertos y los ventanales que enmarcan la naturaleza hacen que la línea entre interior y exterior prácticamente desaparezca