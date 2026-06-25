Ya es 2026, por favor. Este surf retreat de lujo te va a fascinar. Susurros del Corazón, Auberge Resorts Collection llegó a la Bahía de Banderas para demostrar que las olas y el lujo sí pueden ir de la mano. Con 82 habitaciones, 30 residencias y casas privadas, tres albercas y una playa espectacular en Punta de Mita, este lugar es básicamente un surf retreat con estándares mucho más altos que una tabla y good vibes only.
La vida que merecen los surfers está en Susurros del Corazón
Aquí se rompe por completo el estereotipo del surfer fachoso, despeinado y lleno de arena. Después de pasar horas persiguiendo la ola perfecta, puedes recuperarte en el spa, disfrutar de auténtica cocina mexicana (porque no todo en la vida tiene que ser avo toast) y descubrir experiencias diseñadas para conectar con la cultura y la naturaleza de México. La mejor parte es que nadie te obliga a elegir entre adrenalina y descanso. Un día puedes salir a un safari de surf o avistar ballenas jorobadas y al siguiente pasar horas junto a la alberca fingiendo que no tienes mails pendientes. Y si ya te estabas imaginando despertando frente al mar, espera a conocer las habitaciones.
Aparte del retreat. Puedes ir a un safari de surf, escuchar el canto de las ballenas jorobadas, explorar las Islas Marietas, practicar paddle board y disfrutar una clase de ejercicio frente al mar, y sí, hay actividades para los pequeños en el Club de Niños Morritos. Si buscas ser host de un evento grande o chico, este será el lugar indicado.
Cada alojamiento está diseñado para abrazar ese estilo de vida relajado que todos creemos tener cuando ponemos música chill en Spotify. Las terrazas privadas, los espacios abiertos y los ventanales que enmarcan la naturaleza hacen que la línea entre interior y exterior prácticamente desaparezca
El diseño contemporáneo rinde homenaje a la artesanía mexicana con materiales naturales, textiles y piezas únicas que te harán considerar seriamente cambiar toda la decoración de tu casa al regresar. Aquí, hay espacio de sobra para vivir tu fantasía de “me voy a mudar a la playa a ser feliz”. Sabemos que ninguna escapada de lujo está completa sin buena comida, aquí el mar también dicta el menú.
La propuesta gastronómica de Susurros del Corazón celebra ingredientes locales, productos de temporada y sabores que saben exactamente a donde estás. Casamilpa es el corazón culinario del resort, es una hacienda mexicana frente al mar que sigue la idea de from-farm-to-table y los pescados pasan del océano al plato.
La Boquita es ese lugar al que llegas por un taco o un ceviche y terminas quedándote toda la tarde gracias a sus vistas a la Bahía de Banderas. Mientras tanto, Acapulco eleva el concepto de pool day con una alberca adults only, un bar dentro del agua y cocteles de autor.
Para quienes no sirven sin cafeína, Don Surf tiene café, pan recién horneado, snacks gourmet y ropa y accesorios surferos para que parezca que llevas años dominando las olas, aunque apenas hayas sobrevivido a tu primera clase.