El palacio que se convirtió en el hotel más elegante de Surrey

El origen de este lugar es tan dramático como una serie de la época. En 1538, Enrique VIII mandó construir aquí un gran palacio para su reina, Ana de Cléveris. Con los siglos, la propiedad fue transformándose hasta convertirse en uno de los hoteles más prestigiosos del sureste de Inglaterra.

Las columnas neoclásicas, la cúpula y las vistas a 24 hectáreas de jardines y al lago Broadwater hacen que cruzar la puerta de este lugar se sienta como entrar a otra era.

Eso sí, no se trata de vivir en un museo donde tienes que tener mucho cuidado y no puedes tocar nada, la administración actual logró preservar el alma histórica del lugar sin sacrificar ni un solo confort del siglo XXI.