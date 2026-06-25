Las paredes de este hotel guardan siglos de intrigas, los jardines fueron pisados por la realeza Tudor, visitados por la Reina Victoria y hoy son el refugio de todas las celebs o gente importante en Londres. ¿Te imaginas despertar en este lugar? Seguramente te sentirías como en una película o, aún mejor, como alguien reconocido.
El palacio que se convirtió en el hotel más elegante de Surrey
El origen de este lugar es tan dramático como una serie de la época. En 1538, Enrique VIII mandó construir aquí un gran palacio para su reina, Ana de Cléveris. Con los siglos, la propiedad fue transformándose hasta convertirse en uno de los hoteles más prestigiosos del sureste de Inglaterra.
Las columnas neoclásicas, la cúpula y las vistas a 24 hectáreas de jardines y al lago Broadwater hacen que cruzar la puerta de este lugar se sienta como entrar a otra era.
Eso sí, no se trata de vivir en un museo donde tienes que tener mucho cuidado y no puedes tocar nada, la administración actual logró preservar el alma histórica del lugar sin sacrificar ni un solo confort del siglo XXI.
Con esta información en mente, es obvio que los famosos y turistas internacionales lo elijan de manera recurrente. Para comer, el Mulberry Restaurant es el escenario del ritual más british que existe: el afternoon tea. Sándwiches, scones recién horneados y tés de primera calidad servidos con el jardín de fondo, no hay mejor manera de pasar la tarde que con un break así de mágico.
En las noches, el menú celebra los sabores modernos de la cocina británica con ingredientes de temporada, y cuando el día termina, la barra del hotel te espera con un gin & tonic de botánicos locales.
Fuera del hotel, Surrey tiene mucho que ofrecer como el Kew Gardens, el Palacio Hampton Court y los viñedos de Surrey Hills que están a minutos. Para quienes prefieren quedarse, hay rutas para hikes entre cedros centenarios y un nuevo Fitness Suite por si alguien quiere mantenerse en la rutina.
Nunca pasa de moda. El compromiso del hotel con la comunidad local y la sustentabilidad completa todo. Trabajan con proveedores de la región y tienen iniciativas ecológicas para que su huella histórica también sea ligera en términos ambientales
Si en tus próximas vacaciones Londres es uno de tus destinos, no dudes en quedárte entre estos pasillos, puertas y ventanas que tienen tanta historia, será una experiencia única e irrepetible.
Para llegar desde la Ciudad de México, hay un vuelo directo CDMX-Heathrow y haces 20 minutos en auto al hotel. En tren, elige la estación Weybridge desde Londres central y toma un taxi corto. Oatlands Park Hotel es EL hotspot que tiene que estar en tu wishlist, solo aquí podrás entender porqué Enrique VIII lo construyó así.