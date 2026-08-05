La cocina mexicana suma un nuevo motivo de orgullo. Adriana Lerma, mejor conocida como Miwi y fundadora de Pizza Félix, fue reconocida como la pizzaiola mejor posicionada de Latinoamérica en The Best Pizza Awards 2026, uno de los premios más prestigiosos de la industria pizzera a nivel internacional.
Quién es Adriana Lerma de Pizza Félix, la chef mexicana que hace la mejor pizza de Latinoamérica
Adriana Lerma lleva la pizza mexicana al escenario internacional
La chef mexicana alcanzó el lugar 29 del ranking mundial, diez posiciones por encima de la edición anterior, consolidando el crecimiento de un proyecto que ha cambiado la conversación sobre la pizza hecha en México.
Lejos de replicar las recetas tradicionales italianas, Adriana Lerma ha construido una propuesta que combina la técnica clásica con ingredientes mexicanos de temporada y una visión contemporánea de la gastronomía.
Desde Pizza Félix, la chef ha apostado por fermentaciones largas, productos locales y una carta que cambia constantemente para reflejar la riqueza del campo mexicano.
Ese enfoque le permitió escalar diez posiciones en The Best Pizza Awards 2026, un reconocimiento que reúne a algunos de los pizzaiolos más influyentes del mundo y que es considerado una referencia para la industria gastronómica internacional.
Con este resultado, Miwi se convirtió en la pizzaiola número uno de Latinoamérica, un logro que confirma el creciente protagonismo de México en la escena culinaria global.
Pizza Félix, el restaurante que cambió la forma de entender la pizza en México
Desde su apertura, Pizza Félix se ha ganado un lugar entre los restaurantes favoritos de la Ciudad de México gracias a una propuesta que privilegia la calidad de los ingredientes sobre las fórmulas tradicionales.
Su filosofía parte de una idea sencilla: una gran pizza comienza con una buena masa, pero alcanza otro nivel cuando incorpora productos frescos, creatividad y una identidad propia.
Esa combinación ha convertido al restaurante en un referente para los amantes de la gastronomía y en una parada obligada para visitantes nacionales e internacionales interesados en descubrir nuevas expresiones de la cocina mexicana.
¿Dónde?
Pizza Félix
Álvaro Obregón 64, Roma Norte
Av. México 99, Colonia Condesa