Quién es Adriana Lerma de Pizza Félix, la chef mexicana que hace la mejor pizza de Latinoamérica

Adriana Lerma lleva la pizza mexicana al escenario internacional

La chef mexicana alcanzó el lugar 29 del ranking mundial, diez posiciones por encima de la edición anterior, consolidando el crecimiento de un proyecto que ha cambiado la conversación sobre la pizza hecha en México.

Lejos de replicar las recetas tradicionales italianas, Adriana Lerma ha construido una propuesta que combina la técnica clásica con ingredientes mexicanos de temporada y una visión contemporánea de la gastronomía.

Pizza Félix (Cortesía)

Desde Pizza Félix, la chef ha apostado por fermentaciones largas, productos locales y una carta que cambia constantemente para reflejar la riqueza del campo mexicano.

Ese enfoque le permitió escalar diez posiciones en The Best Pizza Awards 2026, un reconocimiento que reúne a algunos de los pizzaiolos más influyentes del mundo y que es considerado una referencia para la industria gastronómica internacional.

Con este resultado, Miwi se convirtió en la pizzaiola número uno de Latinoamérica, un logro que confirma el creciente protagonismo de México en la escena culinaria global.