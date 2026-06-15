Cien años, una sola familia y una botella que lo cuenta todo

Porque don Eduardo no se conformó con producir tequila de calidad. En 1959 fundó y presidió la Cámara Nacional de la Industria Tequilera y en 1974 impulsó desde ahí la creación de la Denominación de Origen Tequila, ese sello que hoy protege a la bebida más mexicana del mundo. Después, en 1994, fue pieza clave en la fundación del Consejo Regulador del Tequila. Dicho de otra forma, los Orendain no solo hacen tequila hace cien años, también construyeron las reglas del juego.

Hay algo que el tiempo no puede fabricar y es la autenticidad. Y eso, precisamente, es lo que tiene Casa Orendain. (Instagram @casaorendain)

Lo que destila el Orendain 100 es exactamente eso, el resultado de un siglo de saber hacer. Y el proceso, en esta casa, se toma tan en serio como la historia. Todo comienza en los campos de agave azul que crecen en esa franja privilegiada de Jalisco donde la tierra, el clima y el sol hacen su trabajo durante años antes de que el jimador llegue con su coa a cosechar las piñas en el punto exacto de madurez. Después viene la cocción lenta en hornos de mampostería, donde el agave libera su mosto, el alma del tequila, como lo llaman en la destilería. Luego la extracción en molino de rodillos, donde el agave cocido se exprime hasta cinco veces para no desperdiciar ni una gota de su jugo. La fermentación ocurre con levaduras endémicas propias de la casa, ese secreto invisible que le da a cada expresión su carácter único. Y finalmente, la doble destilación que lleva al líquido a su pureza máxima antes de reposar en barrica el tiempo que cada etiqueta requiere.