México no llega a la lista de North America’s 50 Best Bars 2026, México es la lista

Y no es solo la capital. Guadalajara manda a El Gallo Altanero (#10) y Mecenas (#18); Guanajuato sorprende con BEKEB en el #24; y Oaxaca se hace presente con Selva en el #43. México no es una escena centralizada, es un país entero que está despertando al mismo tiempo, desde el mezcal de los valles centrales hasta los cocktails de vanguardia en la Roma o Polanco.

Guanajuato sorprende con BEKEB en el #24 de North America's 50 Best Bars 2026. (Instagram @bekeb_sma)

Lo que diferencia a estos once bares va más allá del producto. Es la manera en que reciben, el concepto detrás de cada copa y la consistencia que convierte una visita en algo que la gente quiere repetir y contar. El agave ya no necesita presentación en ninguna barra del mundo, y en buena parte, eso es mérito de esta generación de bartenders mexicanos que decidió no conformarse con lo obvio.