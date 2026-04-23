Si todavía alguien dudaba del momento que vive la escena de bares en México, North America's 50 Best Bars 2026 llegó para acabar el debate de una vez por todas. Once spots mexicanos aparecen en la lista (en las posiciones 2, 5, 10, 12, 13, 18, 20, 24, 25, 43 y 48) convirtiendo al país en uno de los grandes protagonistas de un ranking que este año reunió lo mejor del continente.
México no llega a la lista de North America’s 50 Best Bars 2026, México es la lista
Los bares que pusieron en alto a México
#2 Bar Mauro, CDMX
#5 Tlecan, CDMX
#10 El Gallo Altanero, Guadalajara
#12 HandShake Speakeasy, CDMX
#13 Foma, CDMX
#18 Mecenas, Guadalajara
#20 Licorería Limantour, CDMX
#24 BEKEB, Guanajuato
#25 Kaito del Valle, CDMX
#43 Selva Oaxaca, Oaxaca
#48 Baltra Bar, CDMX
El mejor bar de México: Bar Mauro
El título de mejor bar de México, y subcampeón de todo el continente, fue para Bar Mauro, que se plantó en el puesto número 2. No es un accidente, es el resultado de años construyendo una propuesta que combina hospitalidad genuina, técnica de alto nivel y una identidad completamente propia. Pero la historia no termina ahí. Tlecan en el #5, Handshake Speakeasy en el #12 y Foma en el #13 confirman que la Ciudad de México tiene una concentración de talento que pocas ciudades del mundo pueden presumir.
Y no es solo la capital. Guadalajara manda a El Gallo Altanero (#10) y Mecenas (#18); Guanajuato sorprende con BEKEB en el #24; y Oaxaca se hace presente con Selva en el #43. México no es una escena centralizada, es un país entero que está despertando al mismo tiempo, desde el mezcal de los valles centrales hasta los cocktails de vanguardia en la Roma o Polanco.
Lo que diferencia a estos once bares va más allá del producto. Es la manera en que reciben, el concepto detrás de cada copa y la consistencia que convierte una visita en algo que la gente quiere repetir y contar. El agave ya no necesita presentación en ninguna barra del mundo, y en buena parte, eso es mérito de esta generación de bartenders mexicanos que decidió no conformarse con lo obvio.