Ve pensando qué drink vas a pedir hoy en la noche, porque hay una razón perfecta para celebrar: hoy 13 de mayo, es el Día Mundial del Coctel. Y no es una fecha inventada al azar, tiene historia, tiene peso y, tiene mucho sabor.
Feliz Día Mundial del Coctel
Feliz Día Mundial del Coctel
Todo empezó el 13 de mayo de 1806, cuando el periódico neoyorquino The Balance and Columbian Repository publicó la primera definición oficial de la palabra "coctel". Su editor, Harry Croswell, lo describió como una bebida estimulante compuesta de licores de cualquier tipo, azúcar, agua y amargos.
Simple, directo y vigente. Dos siglos después, el Museo del Coctel Americano retomó esa definición en 2006 para darle al mundo una excusa oficial para celebrar, como si hiciera falta una.
Hoy, bares de todo el mundo se suman con promociones, eventos especiales y menús de temporada. Es el día y el fin de semana perfecto para rendirle homenaje a los bartenders, los alquimistas modernos que convierten una buena combinación de ingredientes en algo que se siente como una experiencia.
Y si el alcohol no es lo tuyo, los mocktails también tienen su lugar en la fiesta, misma técnica, mismo arte, cero cruda.
Porque al final, un coctel bien hecho no es solo una bebida, es un estado de ánimo. Y hoy tienes permiso total para vivir en él.