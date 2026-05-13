Feliz Día Mundial del Coctel

Hoy, bares de todo el mundo se suman con promociones, eventos especiales y menús de temporada. Es el día y el fin de semana perfecto para rendirle homenaje a los bartenders, los alquimistas modernos que convierten una buena combinación de ingredientes en algo que se siente como una experiencia.

Y si el alcohol no es lo tuyo, los mocktails también tienen su lugar en la fiesta, misma técnica, mismo arte, cero cruda (Instagram @limantourmx)

Y si el alcohol no es lo tuyo, los mocktails también tienen su lugar en la fiesta, misma técnica, mismo arte, cero cruda.

Porque al final, un coctel bien hecho no es solo una bebida, es un estado de ánimo. Y hoy tienes permiso total para vivir en él.