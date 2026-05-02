Bencomo, el espacio para disfrutar de la cocina de herencia mexicana en CDMX

Solo leer el menú de Bencomo nos promete un abanico de sabores que complica la elección. Lo correcto es iniciar bien y elegir una gran entrada. Entre ellas podemos encontrar típicos antojitos mexicanos como los tlacoyos de chicharrón y las tlayudas, ambas con el típico sabor de nuestro México.

Los tlacoyos de chicharrón y barbacoa de hongos encuentran la compañía perfecta en el queso raclette y sedosidad de un demi-glace de chile morita, mientras que el crudo de kampachi honra la famosa fortaleza de ese pez, orgullosamente criado en el Golfo de California, al bañarlo en la agridulzura de la maracuyá con aceite de albahaca, semillas de girasol, ikura y frambuesa.

Crudo de kampachi, la introducción perfecta al universo de sabores de Bencomo. (Instagram - @bencomo_rest)

Es imposible hablar de México sin que la tortilla sea protagonista, y ha sido así desde los tiempos de Mesoamérica, cuando maíz tomó una forma que cambiaría el rumbo de la historia gastronómica mundial y le daría a nuestro país uno de sus mayores tesoros, conocida como la "sábana" favorita de cualquier proteína (animal y vegetal por igual). En el menú de Bencomo se cuentan cuatro historias bien conocidas por cualquiera que ha probado una tortilla, sabores del día a día con el toque que sólo el chef Pedregal puede agregar a platillos tan arraigados en el centro de nuestra cultura: los tacos de lengua, camarón, pastor, finalizando con un encuentro entre el océano y la granja en una misma tortilla encabezado por el pulpo y el tuétano.

Aunque pareciera que con leer las opciones de tacos es suficiente para recordar los sabores que muy probablemente hemos probado por lo menos una vez en la vida, es seguro decir que se asemejan a ningún otro taco que hayas comido antes.

(Instagram - @bencomo_rest)

Probar un twist en el platillo predilecto de los mexicanos siempre es una gran experiencia, y el chef Erick Pedregal tiene algunos de los mejores de la Ciudad de México.