Tailandia: Entre el caos y la calma, el viaje que lo tiene todo

CHIANG MAI

Chiang Mai fue el inicio perfecto del viaje. Rodeado de montañas y arrozales, es el escenario perfecto para pasar unos días de total desconexión. Durante nuestra visita nos hospedamos en Four Seasons Resort Chiang Mai y comprobamos nuevamente la hospitalidad y cuidado al detalle que distinguen a la exclusiva cadena hotelera en el mundo entero.

(KENSEET)

La propiedad es un verdadero santuario en sí mismo. No se impone al paisaje local, sino que se integra a él sin tanta complicación. En él podrás hospedarte en villas, rodeadas de vegetación, que respetan el entorno y crean el ambiente perfecto para descansar y conectar con tu versión más zen.

A ello se suma la oferta gastronómica que distingue a la firma. En Khao by Four Seasons podrás probar la deliciosa cocina tailandesa como si fueras un local, pues respetan las técnicas tradicionales y cocinan con ingredientes que se producen en la misma comunidad.

Sabíamos que la comida tailandesa se distingue por sus grandes sabores y sus atrevidas mezclas de ingredientes; sin embargo, probarla en el país fue una experiencia que rebasó las expectativas. Sus currys especiados, su casera sopa tailandesa de pollo y coco, sus arroces siempre adictivos, sus aromas y la frescura de sus ingredientes cautivaron nuestro paladar.

En Four Seasons la experiencia es completa y tienen pensado cada detalle para hacer de tu estancia una experiencia inolvidable: puedes desayunar frente a los arrozales, visitar santuarios de elefantes como Elephant EcoValley (donde podrás alimentar, convivir y aprender de ellos), pedir un masaje apegado a las técnicas tradicionales y disfrutar de un servicio que no solo es impecable, sino muy cálido. Nadie como ellos para hacerte sentir en tu casa.