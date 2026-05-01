Luego de viajar a Tailandia es imposible describirlo en palabras: es quizá más preciso hacerlo en emociones. Cada rincón del país asiático tiene una vibra particular. En sus ciudades convergen la espiritualidad y el caos de una misteriosa forma en la que son funcionales y se enriquecen el uno a otro.Luego de viajar a Tailandia es imposible describirlo en palabras: es quizá más preciso hacerlo en emociones. Cada rincón del país asiático tiene una vibra particular. En sus ciudades convergen la espiritualidad y el caos de una misteriosa forma en la que son funcionales y se enriquecen el uno a otro.
Tailandia: Entre el caos y la calma, el viaje que lo tiene todo
CHIANG MAI
Chiang Mai fue el inicio perfecto del viaje. Rodeado de montañas y arrozales, es el escenario perfecto para pasar unos días de total desconexión. Durante nuestra visita nos hospedamos en Four Seasons Resort Chiang Mai y comprobamos nuevamente la hospitalidad y cuidado al detalle que distinguen a la exclusiva cadena hotelera en el mundo entero.
La propiedad es un verdadero santuario en sí mismo. No se impone al paisaje local, sino que se integra a él sin tanta complicación. En él podrás hospedarte en villas, rodeadas de vegetación, que respetan el entorno y crean el ambiente perfecto para descansar y conectar con tu versión más zen.
A ello se suma la oferta gastronómica que distingue a la firma. En Khao by Four Seasons podrás probar la deliciosa cocina tailandesa como si fueras un local, pues respetan las técnicas tradicionales y cocinan con ingredientes que se producen en la misma comunidad.
Sabíamos que la comida tailandesa se distingue por sus grandes sabores y sus atrevidas mezclas de ingredientes; sin embargo, probarla en el país fue una experiencia que rebasó las expectativas. Sus currys especiados, su casera sopa tailandesa de pollo y coco, sus arroces siempre adictivos, sus aromas y la frescura de sus ingredientes cautivaron nuestro paladar.
En Four Seasons la experiencia es completa y tienen pensado cada detalle para hacer de tu estancia una experiencia inolvidable: puedes desayunar frente a los arrozales, visitar santuarios de elefantes como Elephant EcoValley (donde podrás alimentar, convivir y aprender de ellos), pedir un masaje apegado a las técnicas tradicionales y disfrutar de un servicio que no solo es impecable, sino muy cálido. Nadie como ellos para hacerte sentir en tu casa.
BANGKOK
Después de pasar unos días en Chiang Mai, volamos a Bangkok, donde el contraste fue inmediato: tráfico, movimiento y enormes edificios que comparten el paisaje con templos budistas ancestrales. En medio de ese caos perfectamente funcional, se ubica Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River, otra gran experiencia de hospitalidad cuando lo que buscas es vivir el destino en todas sus aristas.
Su arquitectura abierta, sus espectaculares albercas, sus elegantes espacios, sus cómodas habitaciones, sus servicios y su ubicación frente al río lo convierten en una gran opción para vivir Bangkok en todo su esplendor, pues está rodeado de galerías, boutiques, cafés, restaurantes y más. Nunca es menos importante la comida y en Chao Phraya River tienen también una amplia oferta. En Chao Phraya Terrace, la cocina thai se disfruta al máximo. Con productos locales y técnicas tradicionales de la parrilla tailandesa crean una gran oferta en la que destacan los mariscos, las hierbas, las especias y sus inesperadas combinaciones. En Yu Ting Yuan la experiencia alcanza otro nivel.
Este restaurante, especializado en cocina cantonesa, tiene una propuesta que combina técnica, precisión y producto de alta calidad (tienes que probar el pato laqueado y su dim sum). Otro must es el restaurante Palmier by Guillaume Galliot. El francés ofrece un menú compuesto por platos clásicos franceses y creaciones de autor que puedes maridar con la mejor propuesta de un sommelier experto.
Un buen viaje se trata de coleccionar buenos recuerdos de él y eso fue lo que pasó en BKK Social Club, uno de los espacios más icónicos del hotel. En él nos sentimos como en casa, pues es un homenaje a Latinoamérica a través de coctelería de autor, destilados artesanales y una atmósfera que, sentimos, muy mexicana. Este imperdible bar ha sido reconocido en Asia’s 50 Best Bars por tres años consecutivos, consolidándose como un obligado de la vida nocturna de la ciudad.
CHIANG RAI
En Chiang Rai, la experiencia es completamente distinta. En medio de la selva, cerca del histórico Triángulo Dorado, Four Seasons Tented Camp Golden Triangle ofrece una propuesta única.
Rodeado de ríos, vegetación, este campamento —uno de los primeros de su tipo en el sudeste asiático— combina aventura y conservación con un único fin: vivir una experiencia inolvidable. El diseño, firmado por Bill Bensley, tiene una estética que mezcla lo rústico con lo sofisticado. Además de ofrecer un luxury glamping como ningún otro, tienen un desinteresado compromiso con la conservación a través de su colaboración con la Golden Triangle Asian Elephant Foundation, cuya experiencia con elefantes se basa en el respeto, el aprendizaje y el bienestar del animal.
KOH SAMUI
En Koh Samui el mar redefi ne el concepto de descanso. En Four Seasons Resort Koh Samui, la sofi sticación se vive frente al Golfo de Tailandia. Es un espacio pensado para todos: tanto para familias como para escapadas románticas y, ¿por qué no?, viajes en solitario.
Aquí puedes disfrutar de una cena frente al mar, noches tipo fi sherman’s night, relajantes tratamientos inspirados en la naturaleza en The Secret Garden Spa y otros servicios que te harán un reset total. Desde aquí, se pueden explorar lugares como Ang Thong National Marine Park o visitar el icónico Big Buddha (Wat Phra Yai). Además, ofrecen experiencias como clases de cocina, snorkel en islas o recorridos por mercados locales