ARDENTE: la esencia de la pizza napolitana en Ciudad de México

Un proyecto que nació con una idea clara

Ardente abrió sus puertas en 2015, impulsado por un grupo de emprendedores mexicanos que decidieron transformar un espacio con historia familiar en un restaurante inspirado en la cultura de Nápoles. Desde el inicio, el objetivo fue replicar la esencia de la pizza napolitana, no como una reinterpretación, sino como una práctica fiel a sus raíces.

Ardente (Cortesía)

Para lograrlo, el equipo adoptó los lineamientos de la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), organismo que regula y certifica la preparación de la auténtica pizza napolitana en el mundo. Este proceso convirtió a Ardente en la primera pizzería en México en obtener esta distinción, marcando un antes y un después en la escena local.

La técnica como eje central

En Ardente, cada pizza sigue un proceso riguroso que prioriza la calidad y la tradición. La masa se elabora únicamente con agua, sal, harina y levadura, y se deja fermentar por al menos ocho horas. Después, se trabaja a mano y se lleva a un horno de leña que supera los 400°C, donde se cocina en un tiempo que va de los 60 a los 90 segundos.

Ardente (Cortesía)

El resultado es una pizza ligera, con bordes aireados y un sabor equilibrado que depende tanto del fuego como de la calidad de los ingredientes. Cada sucursal cuenta con hornos napolitanos artesanales fabricados en Italia, lo que permite replicar las condiciones originales de cocción y mantener consistencia en cada platillo.

Los pizzaioli: el corazón del oficio

Detrás de cada pizza hay un trabajo especializado que va más allá de la receta. Los pizzaioli de Ardente están formados bajo estándares estrictos que garantizan el dominio de la fermentación, la técnica manual y el manejo del horno.

Ardente (Cortesía)

Este oficio, reconocido en 2017 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es una de las bases del proyecto, que apuesta por la capacitación constante y el respeto absoluto por la tradición napolitana.