En medio de la amplia oferta gastronómica de la capital, Ardente se ha consolidado como un referente para quienes buscan una pizza napolitana fiel a su origen. Con presencia en Pedregal y Condesa, este proyecto ha construido su identidad a partir de una premisa clara: respetar la tradición italiana sin perder de vista el contexto y el ritmo de la Ciudad de México.
ARDENTE: la esencia de la pizza napolitana en Ciudad de México
Un proyecto que nació con una idea clara
Ardente abrió sus puertas en 2015, impulsado por un grupo de emprendedores mexicanos que decidieron transformar un espacio con historia familiar en un restaurante inspirado en la cultura de Nápoles. Desde el inicio, el objetivo fue replicar la esencia de la pizza napolitana, no como una reinterpretación, sino como una práctica fiel a sus raíces.
Para lograrlo, el equipo adoptó los lineamientos de la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), organismo que regula y certifica la preparación de la auténtica pizza napolitana en el mundo. Este proceso convirtió a Ardente en la primera pizzería en México en obtener esta distinción, marcando un antes y un después en la escena local.
La técnica como eje central
En Ardente, cada pizza sigue un proceso riguroso que prioriza la calidad y la tradición. La masa se elabora únicamente con agua, sal, harina y levadura, y se deja fermentar por al menos ocho horas. Después, se trabaja a mano y se lleva a un horno de leña que supera los 400°C, donde se cocina en un tiempo que va de los 60 a los 90 segundos.
El resultado es una pizza ligera, con bordes aireados y un sabor equilibrado que depende tanto del fuego como de la calidad de los ingredientes. Cada sucursal cuenta con hornos napolitanos artesanales fabricados en Italia, lo que permite replicar las condiciones originales de cocción y mantener consistencia en cada platillo.
Los pizzaioli: el corazón del oficio
Detrás de cada pizza hay un trabajo especializado que va más allá de la receta. Los pizzaioli de Ardente están formados bajo estándares estrictos que garantizan el dominio de la fermentación, la técnica manual y el manejo del horno.
Este oficio, reconocido en 2017 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es una de las bases del proyecto, que apuesta por la capacitación constante y el respeto absoluto por la tradición napolitana.
Reconocimiento que cruza fronteras
El trabajo de Ardente no ha pasado desapercibido. En 2025, la pizzería fue incluida en el ranking de 50 Top Pizza como una de las mejores de América Latina. Un año después, en 2026, volvió a figurar en la lista, reafirmando su posición dentro del circuito gastronómico internacional.
Un menú que habla por sí solo
La carta de Ardente es una extensión directa de su filosofía: menos es más, siempre que el producto y la técnica sean impecables.
Entre las opciones más representativas destacan:
Marinara: una receta clásica con jitomate San Marzano, ajo, orégano y aceite de oliva extra virgen, que resalta la esencia más pura de la cocina napolitana.
Margherita Verace: equilibrio entre acidez, frescura y cremosidad gracias a la combinación de jitomate, mozzarella, parmesano y albahaca.
Margherita Bufalina: una versión más intensa y untuosa, elaborada con mozzarella de búfala que aporta profundidad y aroma.
Estas tres pizzas, en conjunto, funcionan como una síntesis de lo que significa la tradición napolitana llevada a su máxima expresión.
Más allá de la pizza: una experiencia completa
La propuesta no se limita al plato principal. Ardente complementa su menú con una selección de vinos italianos pensados para acompañar cada pizza, manteniendo coherencia con su origen.
El cierre llega con el café napolitano, servido al estilo tradicional del sur de Italia: intenso, aromático y diseñado para redondear la experiencia en mesa.
Crecimiento sólido y planes a futuro
Actualmente, Ardente opera en Pedregal y Condesa, dos zonas clave de la Ciudad de México. Sin embargo, el proyecto continúa en expansión. Próximamente, abrirá nuevas sucursales en Roma y Lomas, como parte de un crecimiento que ha sido cuidadosamente planeado.
Más que una pizzería
Ardente no solo ofrece pizza, sino una forma de entender la gastronomía desde la disciplina, la técnica y el respeto por el origen. En un entorno donde las tendencias cambian constantemente, su propuesta se mantiene firme: hacer las cosas bien, como se hacen en Nápoles.
Una propuesta que confirma que la pizza napolitana auténtica sí puede mantenerse fiel a su origen, incluso lejos de Italia.
Direcciones y horarios
Ardente Pedregal: Lunes a miércoles: 1:00 p.m. a 11:00 p.m. Jueves a sábado: 1:00 p.m. a 12:00 a.m. Domingo: 1:00 p.m. a 7:00 p.m.
Ardente Condesa: Lunes a miércoles: 1:00 p.m. a 11:00 p.m. Jueves a sábado: 1:00 p.m. a 12:00 a.m. Domingo: 1:00 p.m. a 9:00 p.m.