Brasil le roba el show al mundo, Latinoamérica ya tiene dos restaurantes con tres estrellas Michelin

TUJU: Brasil como ecosistema

Único restaurante brasileño con un instituto de investigación propio, TUJU se nutre de la diversidad cultural de São Paulo. Su menú, concebido por el chef Ivan Ralston, se inspira en los ciclos naturales y se organiza en 4 estaciones: Humedad, Lluvia, Viento y Sequía.

Único restaurante brasileño con un instituto de investigación propio, TUJU se nutre de la diversidad cultural de São Paulo. (Instagram@tuju_sp)

La socia Katherina Cordás destacó que el premio refleja la capacidad de Brasil para alcanzar los más altos niveles en la cocina global. El propio Ivan Ralston dedicó el logro a su equipo y a los productores vinculados al proyecto.

El propio Ivan Ralston dedicó el logro a su equipo y a los productores vinculados al proyecto. (Instagram@tuju_sp)

¿Qué tan exclusivo es esto?

Mucho y más en un universo donde apenas 160 restaurantes en el mundo (o poco más) alcanzan este estatus, la entrada simultánea de dos casas brasileñas rompe una barrera histórica. Para que lo dimensiones mejor, hasta ahora, en América Latina solo había 15 restaurantes con dos estrellas Michelin (en Brasil, México y Argentina) pero ninguno había llegado al máximo. Ni siquiera Central, nombrado Mejor Restaurante del Mundo por The World's 50 Best Restaurants en 2023, porque la Guía Michelin no opera en Perú.

Y si te preguntas cuánto cuesta sentarse en cualquiera de estas mesas, el menú degustación de Evvai ronda los 213 euros, mientras que el de TUJU supera los 250 euros, sin incluir maridaje. Sí, un viaje a São Paulo de repente suena como plan.

Mucho y más en un universo donde apenas 160 restaurantes en el mundo (o poco más) alcanzan este estatus, la entrada simultánea de dos casas brasileñas rompe una barrera histórica. (Instagram@tuju_sp)

El momento que Latinoamérica estaba esperando

Latinoamérica estaba ahí, sí, pero como promesa, como algo que "iba a llegar". Y llegó. Este reconocimiento no es solo un logro brasileño: es la confirmación de que la cocina latinoamericana (con su técnica, sus ingredientes únicos y su narrativa propia) ya compite en la misma liga que Francia, Japón o España.

La pregunta ahora es ¿cuándo llega el turno de México?