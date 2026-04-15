Brasil le roba el show al mundo, Latinoamérica ya tiene dos restaurantes con tres estrellas Michelin

Por primera vez en la historia, dos restaurantes de Latinoamérica alcanzaron las tres estrellas Michelin. El lunes 13 de abril de 2026 fue la noche que cambió el mapa gastronómico mundial.
Los grandes protagonistas de la noche son Evvai y TUJU, ambos ubicados en São Paulo, Brasil. Dos propuestas radicalmente distintas, pero con algo en común: la obsesión por contar una historia brasileña desde el plato.
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Evvai, cómo Italia se reencarna en Brasil
Desde su apertura, Evvai desarrolló el concepto Oriundi, una propuesta que rescata la herencia de la inmigración italiana en Brasil y la fusiona con técnica clásica e ingredientes locales. Su chef, Luiz Filipe Souza, lleva casi una década construyendo esta identidad culinaria a fuego lento, primera estrella en 2018, presencia consistente en rankings internacionales, y una segunda estrella en 2024.
El camino no fue corto, pero valió cada paso. "Este es uno de los momentos más lindos de la gastronomía. Nunca imaginé que veríamos dos restaurantes ser premiados con tres estrellas, al mismo tiempo, en Brasil", dijo Souza al subir al escenario junto a la chef pastelera Bianca Mirabili.
En la carta, hay platillos que lo dicen todo sobre su filosofía, una lasaña de lengua con caldo de rabo, agrión y priprioca (una hierba aromática de la Amazonía) y una sobremesa inspirada en el tradicional bolo pernambucano Souza Leão, con mandioca, vainilla del Cerrado y tucupí negro. Nada de lo obvio, todo de lo extraordinario.
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TUJU: Brasil como ecosistema
Único restaurante brasileño con un instituto de investigación propio, TUJU se nutre de la diversidad cultural de São Paulo. Su menú, concebido por el chef Ivan Ralston, se inspira en los ciclos naturales y se organiza en 4 estaciones: Humedad, Lluvia, Viento y Sequía.
La socia Katherina Cordás destacó que el premio refleja la capacidad de Brasil para alcanzar los más altos niveles en la cocina global. El propio Ivan Ralston dedicó el logro a su equipo y a los productores vinculados al proyecto.
¿Qué tan exclusivo es esto?
Mucho y más en un universo donde apenas 160 restaurantes en el mundo (o poco más) alcanzan este estatus, la entrada simultánea de dos casas brasileñas rompe una barrera histórica. Para que lo dimensiones mejor, hasta ahora, en América Latina solo había 15 restaurantes con dos estrellas Michelin (en Brasil, México y Argentina) pero ninguno había llegado al máximo. Ni siquiera Central, nombrado Mejor Restaurante del Mundo por The World's 50 Best Restaurants en 2023, porque la Guía Michelin no opera en Perú.
Y si te preguntas cuánto cuesta sentarse en cualquiera de estas mesas, el menú degustación de Evvai ronda los 213 euros, mientras que el de TUJU supera los 250 euros, sin incluir maridaje. Sí, un viaje a São Paulo de repente suena como plan.
El momento que Latinoamérica estaba esperando
Latinoamérica estaba ahí, sí, pero como promesa, como algo que "iba a llegar". Y llegó. Este reconocimiento no es solo un logro brasileño: es la confirmación de que la cocina latinoamericana (con su técnica, sus ingredientes únicos y su narrativa propia) ya compite en la misma liga que Francia, Japón o España.
La pregunta ahora es ¿cuándo llega el turno de México?