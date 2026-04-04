Kasina Café: el spot coreano en CDMX avalado por Four Seasons Seoul

Kasina Café: gastronomía coreana en CDMX

Con el objetivo de expandir el concepto y la cultura surcoreana, surge una iniciativa que traslada la curaduría gastronómica que se ofrece a los huéspedes en Seúl hacia la Ciudad de México.

Así es como Kasina Café se posiciona como la opción cuidadosamente curada para disfrutar de la cocina coreana auténtica sin tener que viajar al país de origen.

Ubicado en la colonia Roma y liderado por la chef Minae Seo, originaria de Gimcheon, Corea del Sur, el restaurante honra la gastronomía tradicional coreana con una visión contemporánea y, al mismo tiempo, profundamente fiel a sus raíces.

Su propuesta, inspirada en la cocina casera y el legado familiar, destaca por su calidez, honestidad y atención al detalle.

Minae Seo, la chef a cargo de Kasina Café. (Cortesía)

En su menú conviven clásicos como el bibimbap, japchae, pollo frito coreano, guisos tradicionales y korean BBQ, junto con creaciones propias de la chef, además de una selección de postres y bebidas que complementan la experiencia y llevan la esencia de Corea a una audiencia internacional.