Kasina Café: el spot coreano en CDMX avalado por Four Seasons Seoul

En un lugar como la Ciudad de México, donde la oferta gastronómica no deja de expandirse, destacar no es tarea sencilla.
Sin embargo, hay propuestas que logran sobresalir no solo por su calidad, sino por la historia y la curaduría detrás de ellas. Ese es el caso de Kasina Café, un espacio coreano que hoy cobra relevancia al ser parte de una iniciativa internacional respaldada por el prestigio de Four Seasons.
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Kasina Café: gastronomía coreana en CDMX
Con el objetivo de expandir el concepto y la cultura surcoreana, surge una iniciativa que traslada la curaduría gastronómica que se ofrece a los huéspedes en Seúl hacia la Ciudad de México.
Así es como Kasina Café se posiciona como la opción cuidadosamente curada para disfrutar de la cocina coreana auténtica sin tener que viajar al país de origen.
Ubicado en la colonia Roma y liderado por la chef Minae Seo, originaria de Gimcheon, Corea del Sur, el restaurante honra la gastronomía tradicional coreana con una visión contemporánea y, al mismo tiempo, profundamente fiel a sus raíces.
Su propuesta, inspirada en la cocina casera y el legado familiar, destaca por su calidez, honestidad y atención al detalle.
En su menú conviven clásicos como el bibimbap, japchae, pollo frito coreano, guisos tradicionales y korean BBQ, junto con creaciones propias de la chef, además de una selección de postres y bebidas que complementan la experiencia y llevan la esencia de Corea a una audiencia internacional.
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De Seúl a CDMX: la gastronomía como puente cultural en Kasina Café
La iniciativa de Kasina Café tiene como objetivo difundir la cultura culinaria coreana a través de una propuesta única, en la que la gastronomía funciona como un vínculo entre Seúl y Ciudad de México, dos ciudades que, aunque distintas, encuentran conexión a través de la tradición y la experiencia compartida.
Desde enero de 2026, el Four Seasons Hotel Seoul replica en la capital mexicana su modelo de recomendación gastronómica, destacando espacios que reflejan esta visión, como Kasina Café, que se posiciona como la mejor elección para quienes buscan conocer y experimentar la verdadera cultura coreana.
El restaurante Kasina Café está ubicado en Guadalajara 13, Roma Norte y opera toda la semana, con excepción de los lunes.
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Four Seasons Seoul: lujo, cultura y gastronomía
En una ciudad vibrante y en constante evolución como Seúl, que se ha posicionado como una de las más influyentes de Asia gracias al auge del K-pop, los K-dramas y el K-beauty, el Four Seasons Hotel Seoul se consolida como un espacio destacado donde la tradición coreana y la modernidad conviven día a día. Más que un hotel, funciona como una plataforma cultural que permite explorar la esencia contemporánea del país a través del arte, el bienestar y la gastronomía.
Entre los espacios más representativos de su oferta gastronómica se encuentra el restaurante con estrella Michelin Yu Yuan, así como Charles H., uno de los bares más reconocidos a nivel global por su coctelería narrativa.
Uno de los mayores diferenciadores del hotel es su concierge, una figura clave que actúa como curador de experiencias únicas. Sus recomendaciones van más allá de lo turístico, ya que conectan a los visitantes con espacios que reflejan la identidad cultural de Corea, especialmente a través de su cocina, entendida como una experiencia profunda y significativa.