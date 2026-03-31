La Bóveda, el mejor lugar para comer si vas a Puerto Escondido

La carta nace del entorno con ingredientes de temporada, proveedores locales, granjas y cosechas cercanas a la costa oaxaqueña. Nada de importaciones innecesarias ni artificios de moda.

Aquí el producto manda, y lo que llega al plato sabe exactamente a lo que es (o mejor). Ellos mismos lo describen: "Cocina basada en el producto, preparada como en casa, con ingredientes de temporada de la región o de proveedores locales."

La carta nace del entorno: ingredientes de temporada, proveedores locales, granjas y cosechas cercanas a la costa oaxaqueña. (MARCO RAKURAI/Marco Rakurai Photography)

El menú juega con una idea que suena a contradicción pero en el plato tiene todo el sentido, son recetas cotidianas ejecutadas con técnicas francesas. El resultado es una tortilla con hoja de santa y quesillo para empezar el día, o la pesca del día con mejillones, pasta fresca y ensalada de huerto para cerrarlo. Lo familiar, elevado con precisión.

Aquí el producto manda, y lo que llega al plato sabe exactamente a lo que es.

Para el postre, la pastelera Vanessa Franco firma frutas de temporada, helados caseros y chocolate Tabasco que ya son, por sí solos, razón suficiente para hacer la reservación. El menú también incluye opciones veganas y keto, sin sacrificar ni un gramo de placer.