La Sotomayor: tradición y modernidad en el corazón de Polanco

La experiencia se complementa con música variada, videos en vivo y una energía constante que convierte cada visita en un momento social. Ya sea para una comida relajada o una salida con amigos, el ambiente logra equilibrar lo tradicional con lo dinámico.

La Sotomayor (Cortesía)

Uno de los grandes atractivos de La Sotomayor es su propuesta cantinera, que mantiene viva la tradición de las botanas sin límite mientras se disfrutan bebidas. A esto se suman promociones que la han posicionado como un punto de encuentro clave en la zona, como su menú All You Can Eat por $389 en horarios seleccionados, así como el 2x1 en coctelería y bebidas todos los días de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sabores que rinden homenaje a México

La cocina de La Sotomayor es un recorrido por los sabores más representativos del país, con un enfoque que mezcla recetas tradicionales con toques innovadores. Cada platillo está pensado para resaltar ingredientes y técnicas que forman parte de la identidad gastronómica mexicana.

La Sotomayor (Cortesía)

Entre los imperdibles destacan los tuétanos con sopecitos, servidos con salsa tatemada y un toque de parmesano; el chamorro de cerdo, que puede disfrutarse en distintas preparaciones como adobado, al ajillo, en mole oaxaqueño o en salsa borracha; y el aguachile negro, que sorprende por su intensidad al estar marinado con ceniza de chile habanero y aceite de cacahuate.

Para cerrar la experiencia, los buñuelos con jarabe de piloncillo, fruta de temporada y helado ofrecen un contraste dulce que completa la propuesta culinaria.