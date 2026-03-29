La Sotomayor: tradición y modernidad en el corazón de Polanco

En el corazón de Polanquito, La Sotomayor Patio y Cantina se consolida como una propuesta que reinventa la clásica cantina mexicana a través de una experiencia que combina historia, gastronomía y un ambiente vibrante.
Inspirada en el Reino de la Nueva Galicia del siglo XVII, esta cantina contemporánea apuesta por un concepto que rescata la riqueza cultural del país y la adapta a un entorno actual. Desde su diseño hasta los detalles decorativos, el espacio evoca una época llena de simbolismo, creando una atmósfera cálida y acogedora que invita a quedarse.
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La experiencia se complementa con música variada, videos en vivo y una energía constante que convierte cada visita en un momento social. Ya sea para una comida relajada o una salida con amigos, el ambiente logra equilibrar lo tradicional con lo dinámico.
Uno de los grandes atractivos de La Sotomayor es su propuesta cantinera, que mantiene viva la tradición de las botanas sin límite mientras se disfrutan bebidas. A esto se suman promociones que la han posicionado como un punto de encuentro clave en la zona, como su menú All You Can Eat por $389 en horarios seleccionados, así como el 2x1 en coctelería y bebidas todos los días de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sabores que rinden homenaje a México
La cocina de La Sotomayor es un recorrido por los sabores más representativos del país, con un enfoque que mezcla recetas tradicionales con toques innovadores. Cada platillo está pensado para resaltar ingredientes y técnicas que forman parte de la identidad gastronómica mexicana.
Entre los imperdibles destacan los tuétanos con sopecitos, servidos con salsa tatemada y un toque de parmesano; el chamorro de cerdo, que puede disfrutarse en distintas preparaciones como adobado, al ajillo, en mole oaxaqueño o en salsa borracha; y el aguachile negro, que sorprende por su intensidad al estar marinado con ceniza de chile habanero y aceite de cacahuate.
Para cerrar la experiencia, los buñuelos con jarabe de piloncillo, fruta de temporada y helado ofrecen un contraste dulce que completa la propuesta culinaria.
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Coctelería con identidad cultural
El apartado de bebidas también juega un papel clave en la experiencia. Entre las opciones destaca “La Paquita”, un cóctel elaborado con tequila Patrón Cristalino, jugos cítricos y Red Bull de sandía, escarchado con chamoy y sal de habanero tatemado.
Esta bebida forma parte de los llamados “milagritos”, una línea de cocteles servidos en vasos tipo veladora que incorporan imágenes de íconos populares mexicanos como Paquita la del Barrio, Juan Gabriel, José José y Jenni Rivera. Este detalle no solo aporta originalidad, sino que refuerza el vínculo del lugar con la cultura popular.
Un punto de encuentro versátil
Más allá de su propuesta gastronómica, La Sotomayor se distingue por ser un espacio versátil, ideal para distintas ocasiones: desde comidas entre amigos y citas, hasta reuniones informales o celebraciones. Su ambiente relajado, combinado con una oferta sólida de alimentos y bebidas, la posiciona como una opción atractiva dentro de la escena culinaria de la Ciudad de México.
Con una propuesta que equilibra tradición, innovación y entretenimiento, La Sotomayor Patio y Cantina se presenta como una parada obligada para quienes buscan redescubrir la esencia de la cantina mexicana en un formato contemporáneo.
Dirección: Anatole France 70, Polanco III Sección, Miguel Hidalgo, CDMX Horario: Lunes a domingo a partir de la 1:00 p.m.