Los destinos que han convertido a África en la nueva definición del lujo
Estos destinos africanos están redefiniendo lo que significa el lujo de verdad, dejando claro que, hoy, la conexión con la naturaleza es una de las comodidades más buscadas entre los viajeros más sofisticados.
El turismo de lujo le da la bienvenida a un nuevo capítulo en el que el bienestar y la naturaleza se vuelven protagonistas.
Hoy en día, los turistas están en busca de nuevas formas de viajar y experiencias nunca antes vistas, convirtiendo África en sinónimo de exclusividad. Un destino que nadie se puede perder.
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Singita, una fusión entre hospitalidad y conservación natural
El viaje que definitivamente vas a encontrar en la bucket list de cualquier amante de la naturaleza lo encuentras en Singita, una marca que desde 1993 ha convertido la preservación y protección de la naturaleza el centro de su filosofía.
Con lodges exclusivos y lujosos safaris, dispersos por Sudáfrica, Zimbabue, Tanzania y Ruanda, su filosofía Led by Nature propone una visión en la que la naturaleza y el paisaje son los personajes principales al guiar esta experiencia.
Se divide en cuatro enfoques interconectados: Symbiosis, que entiende el lujo como equilibrio entre ecosistemas humanos y naturales; Perspective, que propone una mirada más humilde y contemplativa de nuestro lugar en el mundo; Renewal, que convierte la regeneración, de la tierra y de quien la recorre, en el centro de la experiencia; y Continuation, que concibe el tiempo como legado y cada decisión como un acto de responsabilidad hacia las generaciones futuras.
Desde la arquitectura hasta la gastronomía basada en ingredientes locales y estacionales, todo está diseñado para convivir en armonía con el ecosistema, considerado una celebración de la vida, la cultura y la tierra.
Sus field guides, trackers y conservacionistas que lideran las experiencias inmersivas crecieron en comunidades y tierras agrícolas cercanas a los lodges de Singita, convirtiendo su profunda sabiduría en algo único e irrepetible dentro de la vivencia.
Más allá del lujo tradicional, Singita apuesta por experiencias que invitan a desacelerar y reconectar, reafirmando que Led by Nature es una forma de ser y el verdadero lujo está en sentirse parte de la naturaleza.
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Fregate, el paraíso privado en medio del océano Índico
Si creías conocer todo sobre destinos de lujo, Fregate es un lugar único que promete sorprenderte.
A 55 kilómetros de Mahé, en Seychelles, Fregate es una isla de 2.2 kilómetros cuadrados que solo puede visitarse en helicóptero o barco, alojando a un máximo de 76 huéspedes atendidos por 211 colaboradores.
Este 2026 reabrirá después de una reconstrucción total que redefine por completo el concepto de privacidad y exclusividad.
Con 17 villas y residencias privadas, la isla ofrece una experiencia completamente personalizada donde la conservación es tan importante como la hospitalidad.
Es un santuario donde el lujo, la privacidad y la conservación coexisten en perfecta armonía, caracterizado por su filosofía anti-comercial.
Desde 1974, su misión ha sido preservar la isla y su extraordinaria biodiversidad. Es casa de una de las poblaciones más importantes de tortugas gigantes de Aldabra y desarrolla programas de restauración de corales, monitoreo de tortugas marinas y protección de especies endémicas.
Incluso, hasta el 80 por ciento de la gastronomía funciona bajo un modelo de autoabastecimiento gracias a la granja y pesca sostenible de la isla.
Entre sus siete playas naturales, su spa de lujo, restaurantes frente al mar y las miles de experiencias que ofrece, la reapertura de Fregate marca un nuevo capítulo en torno al turismo de lujo, al crear una experiencia determinada por la autenticidad, la privacidad y la conservación.