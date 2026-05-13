Los destinos que han convertido a África en la nueva definición del lujo

Singita, una fusión entre hospitalidad y conservación natural

El viaje que definitivamente vas a encontrar en la bucket list de cualquier amante de la naturaleza lo encuentras en Singita, una marca que desde 1993 ha convertido la preservación y protección de la naturaleza el centro de su filosofía.

Los 10 lodges y las 9 villas de Singita se encuentran en las zonas silvestres más codiciadas de África. (ROSS COUPER)

Con lodges exclusivos y lujosos safaris, dispersos por Sudáfrica, Zimbabue, Tanzania y Ruanda, su filosofía Led by Nature propone una visión en la que la naturaleza y el paisaje son los personajes principales al guiar esta experiencia.

Se divide en cuatro enfoques interconectados: Symbiosis, que entiende el lujo como equilibrio entre ecosistemas humanos y naturales; Perspective, que propone una mirada más humilde y contemplativa de nuestro lugar en el mundo; Renewal, que convierte la regeneración, de la tierra y de quien la recorre, en el centro de la experiencia; y Continuation, que concibe el tiempo como legado y cada decisión como un acto de responsabilidad hacia las generaciones futuras.

Su objetivo es preservar y proteger zonas de naturaleza salvaje africana para las generaciones futuras. (ROSS COUPER)

Desde la arquitectura hasta la gastronomía basada en ingredientes locales y estacionales, todo está diseñado para convivir en armonía con el ecosistema, considerado una celebración de la vida, la cultura y la tierra.

Sus field guides, trackers y conservacionistas que lideran las experiencias inmersivas crecieron en comunidades y tierras agrícolas cercanas a los lodges de Singita, convirtiendo su profunda sabiduría en algo único e irrepetible dentro de la vivencia.

Más allá del lujo tradicional, Singita apuesta por experiencias que invitan a desacelerar y reconectar, reafirmando que Led by Nature es una forma de ser y el verdadero lujo está en sentirse parte de la naturaleza.