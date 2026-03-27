Four Seasons Yachts estrena en el Mediterráneo su primer yate

Four Seasons es una marca de lujo reconocido a nivel mundial por sus hoteles y, durante décadas, eso bastó. Pero el 20 de marzo de 2026, exactamente 65 años después de que Isadore Sharp abriera su primer hotel en Toronto, la compañía cruzó una frontera que parecía reservada para otro tipo de viajero.
El Four Seasons I no es un crucero convencional. Es una declaración sobre el nivel de servicio, personalización y diseño que distingue a la marca en tierra puede replicarse y quizás superarse navegando. Con 207 metros de eslora, 95 suites y un miembro de tripulación por cada huésped, la embarcación funciona más como un hotel boutique flotante que como un barco de pasajeros. Sin cabinas interiores, sin la saturación que suele definir a los cruceros tradicionales.
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El diseño interior del Four Seasons I
El diseño se inspiró en el icónico yate Christina O, aunque con un diseño más actual. Tillberg Design de Suecia estuvo a cargo del diseño general, Martin Brudnizki diseñó los espacios sociales, Prosper Assouline llevó la dirección creativa y Fincantieri construyó la embarcación. Tiene ventanales de piso a techo y terrazas amplias. Las suites más destacadas son la Funnel Suite, de casi 929 metros cuadrados en la parte delantera del barco, y la Loft Suite, de 743 metros cuadrados con terraza en la parte trasera.
Restaurantes y gastronomía a bordo del Four Seasons I
La cocina es donde el yate realmente sorprende. Once espacios entre restaurantes y lounges, desde mariscos mediterráneos hasta omakase, todos trabajando con lo que hay en cada puerto. El más ambicioso es Sedna, que recibe en rotación a cocineros de restaurantes Four Seasons con estrella Michelin como Christian Le Squer de Le Cinq en París y Guillaume Galliot de Caprice en Hong Kong, entre otros. El Horizon Bar tiene alberca propia y es el lugar ideal para pasar la tarde; el Bar O es para ir más de noche en busca de cócteles de autor y destilados.
Qué ofrece el spa del Four Seasons I
L'Oceana Spa va más allá de un masaje. Crioterapia, terapia infrarroja y meditación. Todo con planes adaptados a cada persona, incluyendo rutinas de ejercicio y menús según objetivos nutricionales. La idea es que al bajar del barco uno se sienta mejor que al subir.
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Qué hacer a bordo del Four Seasons I
Lo más original del Four Seasons I puede ser su marina que se abre a ambos lados de la embarcación y da acceso directo al agua cuando el yate hace pausas en bahías remotas. Kayaks, paddle boards, snorkel, todo disponible. Cuando toca tierra, el equipo de experiencias arma itinerarios especializados según lo que cada huésped quiera hacer, sin excursiones genéricas.
A dónde viaja el Four Seasons I en su temporada inaugural
La temporada inaugural recorre el Mediterráneo (Saint Tropez, Bodrum, Hydra, Montenegro, las islas griegas y la costa croata). En invierno el barco se mueve al Caribe y las Bahamas. En total son 32 viajes, 130 destinos, más de 30 países en el primer año. Isadore Sharp y su esposa Rosalie son los padrinos de la embarcación y acompañan el primer zarpeo. Sesenta y cinco años después de ese primer hotel en Toronto, la misma idea de que el servicio puede cambiar cómo se siente un lugar ahora flota en el Mediterráneo.