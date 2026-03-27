Four Seasons Yachts estrena en el Mediterráneo su primer yate

El diseño interior del Four Seasons I

El diseño se inspiró en el icónico yate Christina O, aunque con un diseño más actual. Tillberg Design de Suecia estuvo a cargo del diseño general, Martin Brudnizki diseñó los espacios sociales, Prosper Assouline llevó la dirección creativa y Fincantieri construyó la embarcación. Tiene ventanales de piso a techo y terrazas amplias. Las suites más destacadas son la Funnel Suite, de casi 929 metros cuadrados en la parte delantera del barco, y la Loft Suite, de 743 metros cuadrados con terraza en la parte trasera.

Con 207 metros de eslora, 95 suites y un miembro de tripulación por cada huésped, la embarcación funciona más como un hotel boutique flotante que como un barco de pasajeros.

Restaurantes y gastronomía a bordo del Four Seasons I

La cocina es donde el yate realmente sorprende. Once espacios entre restaurantes y lounges, desde mariscos mediterráneos hasta omakase, todos trabajando con lo que hay en cada puerto. El más ambicioso es Sedna, que recibe en rotación a cocineros de restaurantes Four Seasons con estrella Michelin como Christian Le Squer de Le Cinq en París y Guillaume Galliot de Caprice en Hong Kong, entre otros. El Horizon Bar tiene alberca propia y es el lugar ideal para pasar la tarde; el Bar O es para ir más de noche en busca de cócteles de autor y destilados.

La cocina es donde el yate realmente sorprende. Once espacios entre restaurantes y lounges, desde mariscos mediterráneos hasta omakase, todos trabajando con lo que hay en cada puerto. (Instagram@escapestylist)

Qué ofrece el spa del Four Seasons I

L'Oceana Spa va más allá de un masaje. Crioterapia, terapia infrarroja y meditación. Todo con planes adaptados a cada persona, incluyendo rutinas de ejercicio y menús según objetivos nutricionales. La idea es que al bajar del barco uno se sienta mejor que al subir.