Seúl también tiene su temporada de cerezos; te contamos cuáles son los spots imperdibles de la ciudad

Pero Seúl no es solo contemplación. Es una ciudad que se vive a pie, con curiosidad y sin itinerario rígido. Aquí, la historia y lo contemporáneo no compiten.

Cómo caminar la ciudad de Seúl

El gran placer de la primavera seulense es disfrutar sin prisa. El Palacio Gyeongbokgung se convierte en escenario de película cuando los cerezos enmarcan sus pabellones y el espejo de agua central refleja pétalos en caída libre. Vale la pena llegar temprano, la luz de la mañana es otra cosa.

El gran placer de la primavera seulense es disfrutar sin prisa. El Palacio Gyeongbokgung se convierte en escenario de película cuando los cerezos enmarcan sus pabellones y el espejo de agua central refleja pétalos en caída libre. (Cortesía)

Bukchon Hanok Village es un laberinto de calles con casas tradicionales hanok que llevan siglos en pie, la mejor manera de entender por qué Seúl nunca rompió del todo con su pasado. Muy cerca, Ikseon-dong ofrece la reinterpretación moderna del mismo patrimonio, casas de té, diseño independiente y gastronomía de autor que ocupan los mismos marcos arquitectónicos de otra época. Y Seochon, el barrio artístico al oeste del palacio, tiene esa energía especial de los lugares donde los vecinos de siempre conviven con la nueva escena creativa sin que ninguno de los dos lados haya ganado todavía.

Para quienes prefieren el ritmo lento, el Deoksugung Stone Wall Road ofrece una de las caminatas más íntimas de la ciudad: un sendero enmarcado de árboles que bordea el muro del palacio y que, en primavera, parece sacado de un sueño. (Cortesía)

Para quienes prefieren el ritmo lento, el Deoksugung Stone Wall Road ofrece una de las caminatas más íntimas de la ciudad, un sendero enmarcado de árboles que bordea el muro del palacio y que, en primavera, parece sacado de un sueño. Y si el mercado Gwangjang representa el Seúl más visceral y popular, el barrio de Seongsu-dong encarna el lado más contemporáneo: una zona industrial reconvertida en destino de moda, gastronomía y cultura. El Jardín Secreto de Changdeokgung, con acceso restringido y cupos limitados, es uno de los paisajes más singulares de Corea durante la temporada de cerezos.