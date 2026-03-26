El hotel boutique que lo tiene todo en Puerto Escondido

Las razones para hospedarte en Mantra Hotel Boutique

Las 12 habitaciones se dividen en cuatro categorías: Essentials, Duos, Mini Suites y Studios, pensadas para distintos tipos de viajero, desde el que va solo a desconectarse hasta parejas o grupos pequeños que quieren comodidad sin sacrificar intimidad. Algunas tienen vistas al mar, otras jacuzzi privado o doble altura. Todas tienen ese equilibrio entre lo funcional y lo bonito que, cuando funciona, se nota de inmediato.

Las 12 habitaciones se dividen en cuatro categorías: Essentials, Duos, Mini Suites y Studios, pensadas para distintos tipos de viajero, desde el que va solo a desconectarse hasta parejas o grupos pequeños que quieren comodidad sin sacrificar intimidad. (Cortesía)

Pero el alma del hotel vive en el rooftop. Desde ahí, con vista directa a Punta Zicatela y una alberca de piso de cristal, el día puede cerrarse con un mezcal de autor, guacamole con chapulines y ese tipo de atardecer que uno guarda en la memoria. El área de bienestar suma sauna, vapor, masajes personalizados (con piedras calientes, rebozos o bambú, entre otras opciones) y clases de yoga en el mirador, todo pensado para que el cuerpo y la mente bajen revoluciones a su propio ritmo.