El concepto es claro: no más, sino mejor. Mantra no aspira a ser enorme, aspira a ser exactamente lo que necesitas. La arquitectura, diseñada por Miguel Ángel Ramos, lo dice todo desde la entrada, dos muros de piedra laja unidos por vigas de parota que funcionan como sello visual del lugar. Adentro, texturas naturales, tonos neutros y piezas artesanales curadas por Dialecto Colectivo componen un ambiente cálido que se siente como si el hotel hubiera crecido ahí, no como si alguien lo hubiera construido encima.
El hotel boutique que lo tiene todo en Puerto Escondido
Las razones para hospedarte en Mantra Hotel Boutique
Las 12 habitaciones se dividen en cuatro categorías: Essentials, Duos, Mini Suites y Studios, pensadas para distintos tipos de viajero, desde el que va solo a desconectarse hasta parejas o grupos pequeños que quieren comodidad sin sacrificar intimidad. Algunas tienen vistas al mar, otras jacuzzi privado o doble altura. Todas tienen ese equilibrio entre lo funcional y lo bonito que, cuando funciona, se nota de inmediato.
Pero el alma del hotel vive en el rooftop. Desde ahí, con vista directa a Punta Zicatela y una alberca de piso de cristal, el día puede cerrarse con un mezcal de autor, guacamole con chapulines y ese tipo de atardecer que uno guarda en la memoria. El área de bienestar suma sauna, vapor, masajes personalizados (con piedras calientes, rebozos o bambú, entre otras opciones) y clases de yoga en el mirador, todo pensado para que el cuerpo y la mente bajen revoluciones a su propio ritmo.
Lo que distingue a Mantra no es solo su diseño o sus servicios, sino la coherencia del proyecto. Todo apunta hacia el mismo lugar: materiales y proveedores locales, colaboración con talleres de comunidades oaxaqueñas, hospitalidad personalizada y un entendimiento de que viajar bien no significa desconectarse del entorno, sino conectar con él de otra forma. Como dice el propio hotel, la idea es volver a lo esencial: el mar, la arena, la gastronomía local y la introspección.
Un "día ideal" en Mantra podría arrancar con surf al amanecer, seguir con yoga en la terraza, disfrutar el día en el mar y terminar explorando restaurantes y cafés de La Punta como Sommo, Chicama o Lychee antes de volver a ese drink en el rooftop.