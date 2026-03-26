Decantos, la vinícola que puso a México en el radar mundial de los mejores productores de vino

La mente detrás de Decantos

Tras formarse como abogado en México y posteriormente como enólogo en España por pura pasión, Alonso Granados regresó al país con la idea de crear una vinícola distinta. Su visión era clara: producir vinos con técnicas tradicionales pero bajo un concepto de innovación y, sin pensarlo tanto, su familia se sumó al proyecto. Así nació Decantos, cuyo nombre hace alusión al proceso natural de “decantar” y al respeto por el tiempo y la paciencia en la elaboración del vino.

Los hermanos Alonso y Alejandro Granados son los grandes artífices de este gran proyecto. (Carla Tirado)

De hecho, sus instalaciones fueron diseñadas en desniveles que permiten que el vino fluya solo por gravedad, desde la fermentación hasta el embotellado. Esta tecnología pionera en México es parte de la identidad de la casa y un elemento que la diferencia dentro del mercado nacional.

Decantos, vinícola. (Carla Tirado)

No obstante, Decantos no solo adoptó el método gravity flow winery: lo perfeccionó. Detrás de ese sistema hay más de siete patentes e instrumentos creados especialmente para lograrlo, diseñados con visión y precisión por Alonso Granados, quien se ingenió mecanismos únicos para mover el vino con respeto absoluto al proceso natural.

Decantos, vinícola. (Carla Tirado)

Actualmente, Decantos produce alrededor de 300 mil botellas al año, equivalentes a unas 25 mil cajas, muchas de las cuales se comercializan directamente en la bodega. Entre sus líneas más reconocidas se encuentran: Roble (vinos de media crianza en barrica), Clásicos del mundo (que reinterpreta ensambles de regiones tradicionales como Burdeos o el Ródano) y El peor vino del mundo, el cual, sin proponérselo, obtuvo el oro en la competencia internacional Bacchus, uno de los concursos más prestigiados.

Decantos celebró su aniversario número 10 con su tradicional evento de La Bota, este año más espectacular que nunca.

La vinícola trabaja con más de 20 varietales, lo que le permite ofrecer desde blancos frescos y rosados hasta tintos llenos de personalidad.

En Decantos, el edificio fue pensado para que cada nivel, cada pendiente y cada detalle aporten a un sistema enológico donde la uva y el vino “viajan” naturalmente, eliminando por completo el uso de bombeos agresivos. (Carla Tirado)

Junto a Alonso ha trabajado su hermano, Alejandro Granados, con la misma pasión y compromiso por el proyecto. Él se ha convertido en pieza fundamental de la firma desde el frente comercial, el marketing y las relaciones públicas. Alejandro entendió que el vino no debía sentirse lejano ni intimidante, al contrario: debía ser parte del estilo de vida contemporáneo.