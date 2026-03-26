Decantos, la vinícola que puso a México en el radar mundial de los mejores productores de vino

Si bien su historia en México se remonta a la época colonial, los últimos 20 años, el vino nacional ha vivido un crecimiento notable y el epicentro de ello ha sido el Valle de Guadalupe, en Baja California. El estado concentra más del 70% de la producción de todo el país y se ha consolidado como un destino enoturístico de talla internacional.
En ese panorama, Decantos Vinícola se ha posicionado como una de las bodegas más innovadoras pese a ser muy joven. Fundada en 2015 por el enólogo Alonso Granados, la casa destaca por utilizar un método único en México: la vinificación por gravedad, que prescinde del uso de bombas para trasladar el vino y permite conservar aromas y sabores más puros. Esto la ha convertido en un referente en todo el país.
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La mente detrás de Decantos
Tras formarse como abogado en México y posteriormente como enólogo en España por pura pasión, Alonso Granados regresó al país con la idea de crear una vinícola distinta. Su visión era clara: producir vinos con técnicas tradicionales pero bajo un concepto de innovación y, sin pensarlo tanto, su familia se sumó al proyecto. Así nació Decantos, cuyo nombre hace alusión al proceso natural de “decantar” y al respeto por el tiempo y la paciencia en la elaboración del vino.
De hecho, sus instalaciones fueron diseñadas en desniveles que permiten que el vino fluya solo por gravedad, desde la fermentación hasta el embotellado. Esta tecnología pionera en México es parte de la identidad de la casa y un elemento que la diferencia dentro del mercado nacional.
No obstante, Decantos no solo adoptó el método gravity flow winery: lo perfeccionó. Detrás de ese sistema hay más de siete patentes e instrumentos creados especialmente para lograrlo, diseñados con visión y precisión por Alonso Granados, quien se ingenió mecanismos únicos para mover el vino con respeto absoluto al proceso natural.
Actualmente, Decantos produce alrededor de 300 mil botellas al año, equivalentes a unas 25 mil cajas, muchas de las cuales se comercializan directamente en la bodega. Entre sus líneas más reconocidas se encuentran: Roble (vinos de media crianza en barrica), Clásicos del mundo (que reinterpreta ensambles de regiones tradicionales como Burdeos o el Ródano) y El peor vino del mundo, el cual, sin proponérselo, obtuvo el oro en la competencia internacional Bacchus, uno de los concursos más prestigiados.
La vinícola trabaja con más de 20 varietales, lo que le permite ofrecer desde blancos frescos y rosados hasta tintos llenos de personalidad.
Junto a Alonso ha trabajado su hermano, Alejandro Granados, con la misma pasión y compromiso por el proyecto. Él se ha convertido en pieza fundamental de la firma desde el frente comercial, el marketing y las relaciones públicas. Alejandro entendió que el vino no debía sentirse lejano ni intimidante, al contrario: debía ser parte del estilo de vida contemporáneo.
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Los primeros 10 de Decantos
En solo 10 años, Decantos ha pasado de ser un proyecto joven a convertirse en un ícono de innovación en el Valle de Guadalupe y eso tenía que celebrarse.
En julio pasado, el Valle de Guadalupe volvió a vivir en grande el tradicional Evento de La Bota, organizado por Decantos Vinícola para celebrar su aniversario, ahora el número 10, confirmado así el legado y la trascendencia de la marca mexicana.
Año con año, el evento se ha posicionado como uno de los favoritos del Valle por conjuntar placeres como el vino, la gastronomía, el arte y la música en una experiencia única, sin embargo, este 2025 echaron la casa por la ventana.
El artista internacional Héctor Herrera, fundador del centro CRIA en Ensenada, intervino el viñedo. Creo un corazón monumental que latía entre los tanques y presentó obras que exploran la psique, el tiempo y la materia.
Ese año fue especial y por ello la vinícola, ubicada en Rancho San Miguel en Ensenada, festejó en grande con música de uno ícono del pop nacional: Aleks Syntek. La fiesta continuó con DJ sets a cargo de Edwin Viqueira y Ovejas Negras.
Como parte de la experiencia, cada asistente recibió una tradicional bota de vino artesanal elaborada en España y fue parte de un recorrido gastronómico que incluyó propuestas de reconocidos chefs y restaurantes locales como David Castro Hussong, Daichi Sato, Ángel Beltrán y Pepe el Toro, quienes ofrecieron desde mariscos frescos hasta cocina contemporánea, panes artesanales y postres.
Además, durante la velada los asistentes disfrutaron de los vinos más representativos de Decantos maridados con productos locales.