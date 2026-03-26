Chiribita: la taquería mexicana que conquista España con su auténtico sabor

Detrás del éxito de Chiribita está Balo Ortiz, un chef mexicano que llegó a España y no tardó en formarse dentro de la cadena XO, donde estuvo a cargo de las cocinas de StreetXO y RavioXO. Esa experiencia no solo le ayudó a formar la técnica, sino que le dio una visión completa de cómo se opera un negocio gastronómico de primer nivel.

Detrás del éxito de Chiribita está Balo Ortiz, un chef mexicano que llegó a España y no tardó en formarse dentro de la cadena XO. (Instagram@chef_balo)

La combinación perfecta México y España

La propuesta culinaria de Chiribita es una cocina fusión que toma lo mejor de México, España y el mundo sin que ningún ingrediente pierda su identidad en el camino. Su taco Cachetada, el Trompo con producto ibérico español, el Chashu con influencia japonesa y el Txuleta son los protagonistas de una carta de autor que construye la escena callejera mexicana con un giro europeo que sorprende y enamora desde la primera mordida.