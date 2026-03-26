No cualquier taquería logra que una ciudad como Madrid adopte tu restaurante como propio. Chiribita lo consiguió con una carta de tacos de autor que mezcla la esencia de México con producto español y técnica de primer nivel, desde el Bernabéu Market se ha convertido en uno de los grandes representantes de México en Europa.◊
Chiribita: la taquería mexicana que conquista España con su auténtico sabor
Chiribita: la taquería mexicana que conquista España con su auténtico sabor
Detrás del éxito de Chiribita está Balo Ortiz, un chef mexicano que llegó a España y no tardó en formarse dentro de la cadena XO, donde estuvo a cargo de las cocinas de StreetXO y RavioXO. Esa experiencia no solo le ayudó a formar la técnica, sino que le dio una visión completa de cómo se opera un negocio gastronómico de primer nivel.
La combinación perfecta México y España
La propuesta culinaria de Chiribita es una cocina fusión que toma lo mejor de México, España y el mundo sin que ningún ingrediente pierda su identidad en el camino. Su taco Cachetada, el Trompo con producto ibérico español, el Chashu con influencia japonesa y el Txuleta son los protagonistas de una carta de autor que construye la escena callejera mexicana con un giro europeo que sorprende y enamora desde la primera mordida.
El lugar favorito del Bernabéu Market
Chiribita se encuentra en el Bernabéu Market, uno de los distritos gastronómicos más modernos de Madrid y se ha ganado su lugar entre las propuestas más atractivas del momento. No es poca cosa para una taquería competir en una ciudad con una oferta gastronómica bastante buena. Si algún día estás en Madrid y quieres sentir el alma de México en cada taco, ya sabes dónde ir.