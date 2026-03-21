Más que bubble tea: Así es la experiencia taiwanesa de Sunchill

Bubble tea que sí sabe a té

En Sunchill, cada bebida parte de una base real: té negro, té verde u hojicha. A partir de ahí se construyen combinaciones que respetan el perfil de cada hoja, donde el dulzor funciona como acento y no como protagonista.

Sunchill (Cortesía)

Los toppings se integran de manera equilibrada, logrando una experiencia más cercana a la forma tradicional de consumir té en Taiwán: cotidiana, honesta y pensada para compartirse.

Entre sus bebidas destacan el Boba Milk Tea, preparado con té a elección, leche, piloncillo y boba; y el Taro Lover, elaborado con taro natural, leche y sago, cuya pasta se hace en casa para mantener un perfil auténtico.

Sunchill (Cortesía)

Cocina taiwanesa para acompañar

La propuesta culinaria está liderada por socios de raíces taiwanesas, con un enfoque en técnicas tradicionales y sabores del día a día. Es una cocina reconfortante, balanceada y pensada para compartir.

Sunchill (Cortesía)

Entre los platillos más representativos se encuentran el guabao, un bao hecho a mano con tocino estofado en salsa de soya, acompañado de cacahuate, cilantro y chucrut taiwanés; el ramen de res taiwanés, con chambarete cocinado a fuego lento en especias y soya; y las palomitas de pollo taiwanés, marinadas con ajo, fritas con albahaca fresca y terminadas con pimienta taiwanesa.