Más que bubble tea: Así es la experiencia taiwanesa de Sunchill

En la Ciudad de México, Sunchill propone una experiencia distinta donde el té no es un complemento, sino el centro de la mesa. Se trata de un espacio dedicado a la cocina y los tés taiwaneses que busca respetar su origen y contar la historia detrás de cada sabor.
El concepto nace de una idea clara: compartir la cultura del té de Taiwán con autenticidad. Aquí, el bubble tea regresa a su esencia, con infusiones reales, procesos artesanales y un equilibrio que prioriza el sabor natural de cada ingrediente.
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Bubble tea que sí sabe a té
En Sunchill, cada bebida parte de una base real: té negro, té verde u hojicha. A partir de ahí se construyen combinaciones que respetan el perfil de cada hoja, donde el dulzor funciona como acento y no como protagonista.
Los toppings se integran de manera equilibrada, logrando una experiencia más cercana a la forma tradicional de consumir té en Taiwán: cotidiana, honesta y pensada para compartirse.
Entre sus bebidas destacan el Boba Milk Tea, preparado con té a elección, leche, piloncillo y boba; y el Taro Lover, elaborado con taro natural, leche y sago, cuya pasta se hace en casa para mantener un perfil auténtico.
Cocina taiwanesa para acompañar
La propuesta culinaria está liderada por socios de raíces taiwanesas, con un enfoque en técnicas tradicionales y sabores del día a día. Es una cocina reconfortante, balanceada y pensada para compartir.
Entre los platillos más representativos se encuentran el guabao, un bao hecho a mano con tocino estofado en salsa de soya, acompañado de cacahuate, cilantro y chucrut taiwanés; el ramen de res taiwanés, con chambarete cocinado a fuego lento en especias y soya; y las palomitas de pollo taiwanés, marinadas con ajo, fritas con albahaca fresca y terminadas con pimienta taiwanesa.
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Más que competir con el té, estos platillos lo complementan, replicando la dinámica de las mesas taiwanesas: comer, beber y conversar.
Un espacio para quedarse
Sunchill también apuesta por una experiencia relajada y acogedora. Su diseño combina la estética de una casa antigua con toques de calidez asiática, creando un ambiente pensado para quedarse: llegar por un té, pedir algo de comer y alargar la conversación.
Más que un restaurante o una barra de bebidas, es un punto de encuentro cultural. Un lugar donde el bubble tea recupera su sentido original, el té vuelve a ser protagonista y la cocina taiwanesa se presenta desde lo auténtico.
Una invitación a viajar a Taiwán sin salir de la ciudad, a través de algo tan simple como sentarse a la mesa.
Dirección: Río Nazas 45, Local 5, Cuauhtémoc, CDMX Horario: Lunes a domingo de 12:00 a 21:00 horas