Local 777: el grill verde que apuesta por el producto mexicano y la sustentabilidad

En el sur de la Ciudad de México, Local 777 se ha consolidado como una propuesta gastronómica que va más allá del plato, al integrar cocina al fuego, producto mexicano de temporada y un modelo operativo basado en prácticas sustentables.
Desde su apertura, el restaurante se ha definido como un “grill verde”, un concepto que combina técnicas de cocina al fuego con una visión integral de responsabilidad ambiental. Aquí, el ingrediente es el protagonista: productos de temporada, en su mayoría mexicanos, trabajados en colaboración directa con pequeños productores y proveedores nacionales.
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La propuesta no solo se enfoca en el resultado final, sino también en el impacto que genera cada decisión dentro de su cadena de valor. En este sentido, el menú logra un equilibrio entre vegetales, raíces, hongos y proteína animal, con el fuego como hilo conductor que potencia sabores, texturas y aromas.
Al frente de la cocina está el chef Erick García, quien ha liderado proyectos como Bajamia, Don Chui y Muelle 10, y actualmente también es embajador de Pesca con Futuro. En Local 777, su propuesta se centra en la temporalidad, el abastecimiento local y una ejecución precisa de técnicas de grill, manteniendo una línea clara: respeto al producto y coherencia entre discurso y operación.
Un menú que cambia con la temporada
La oferta gastronómica gira en torno al grill como técnica principal, con platillos pensados especialmente para la comida y la cena. Entre las opciones destacan los tacos de chorizo, los vegetales tatemados al grill, el hummus con cordero, el pollo estilo Michoacán y el pescado al grill.
La temporalidad es clave en cada preparación. A lo largo del año, el menú se transforma con ingredientes frescos de temporada. Un ejemplo es su propuesta de postres, donde frutas como el mango toman protagonismo en su momento óptimo, resaltando su dulzor natural y frescura.
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Sustentabilidad como práctica diaria
Uno de los principales diferenciadores de Local 777 es que la sustentabilidad no es solo parte de su discurso, sino de su operación cotidiana. Entre sus acciones destacan:
- Abastecimiento con pequeños productores locales - Eliminación de botellas de plástico PET mediante sistemas de filtrado de agua - Captación de agua pluvial para uso en sanitarios - Reutilización de aproximadamente el 90% de la merma en cocina - Uso de mobiliario con materiales reciclados y madera certificada - Sillas elaboradas con materiales 100% reciclados y reciclables - Equipos de bajo consumo energético e iluminación LED - Filtro de humo de alta eficiencia en el área de grill - Integración de vegetación dentro del diseño arquitectónico
El resultado es un espacio que prioriza la reducción del impacto ambiental, el uso eficiente de recursos y el impulso a la economía local.
Una experiencia que conecta con la ciudad
Más allá de la comida, Local 777 ofrece una experiencia centrada en el fuego dentro de un espacio abierto, rodeado de vegetación y diseñado para generar una atmósfera relajada.
El entorno busca crear una pausa en medio del ritmo urbano, convirtiéndose en un lugar ideal para reuniones de trabajo, encuentros entre amigos o comidas donde el producto y su origen son el eje central.
Además, el restaurante apuesta por la trazabilidad: cada visita invita a los comensales a conocer el origen de los ingredientes, su temporalidad y el proceso que siguen antes de llegar al plato. Así, Local 777 propone una nueva forma de entender la restauración urbana: cocina al fuego, producto mexicano de temporada y sustentabilidad aplicada en cada decisión.
Dirección: Blvrd de la Luz 777, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, CDMXHorario: Lunes a viernes: 7:00 a 22:00 horas, Sábado: 8:00 a 22:00 horas y Domingo: 9:00 a 18:00 horas.