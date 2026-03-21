Local 777: el grill verde que apuesta por el producto mexicano y la sustentabilidad

Sustentabilidad como práctica diaria

Uno de los principales diferenciadores de Local 777 es que la sustentabilidad no es solo parte de su discurso, sino de su operación cotidiana. Entre sus acciones destacan:

Local 777 (Cortesía)

- Abastecimiento con pequeños productores locales

- Eliminación de botellas de plástico PET mediante sistemas de filtrado de agua

- Captación de agua pluvial para uso en sanitarios

- Reutilización de aproximadamente el 90% de la merma en cocina

- Uso de mobiliario con materiales reciclados y madera certificada

- Sillas elaboradas con materiales 100% reciclados y reciclables

- Equipos de bajo consumo energético e iluminación LED

- Filtro de humo de alta eficiencia en el área de grill

- Integración de vegetación dentro del diseño arquitectónico

Local 777 (Cortesía)

El resultado es un espacio que prioriza la reducción del impacto ambiental, el uso eficiente de recursos y el impulso a la economía local.

Una experiencia que conecta con la ciudad

Más allá de la comida, Local 777 ofrece una experiencia centrada en el fuego dentro de un espacio abierto, rodeado de vegetación y diseñado para generar una atmósfera relajada.

El entorno busca crear una pausa en medio del ritmo urbano, convirtiéndose en un lugar ideal para reuniones de trabajo, encuentros entre amigos o comidas donde el producto y su origen son el eje central.

Local 777 (Cortesía)

Además, el restaurante apuesta por la trazabilidad: cada visita invita a los comensales a conocer el origen de los ingredientes, su temporalidad y el proceso que siguen antes de llegar al plato. Así, Local 777 propone una nueva forma de entender la restauración urbana: cocina al fuego, producto mexicano de temporada y sustentabilidad aplicada en cada decisión.

Dirección: Blvrd de la Luz 777, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, CDMXHorario: Lunes a viernes: 7:00 a 22:00 horas, Sábado: 8:00 a 22:00 horas y Domingo: 9:00 a 18:00 horas.