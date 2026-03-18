Japón en primavera: el recorrido más bonito y menos turístico para ver cherry blossoms

El recorrido empieza en un lugar tranquilo como Kawazu, donde los primeros cerezos aparecen desde finales de febrero. Aquí, la floración es más lenta y los árboles forman túneles rosas a lo largo del río y, cuando se cruzan con las flores amarillas de la colza, el paisaje es un espectáculo que vale la pena ver.

En Kawazu, la floración es más lenta y los árboles forman túneles rosas a lo largo del río y, cuando se cruzan con las flores amarillas de la colza, el paisaje es un espectáculo que vale la pena ver. (Kelvin Lau/Getty Images)

A mediados de marzo, la primavera se vuelve protagonista en Kyushu. Lugares como el Castillo de Kumamoto mezclan historia y naturaleza con una estética que se siente poderosa y delicada al mismo tiempo. Es el momento en que Japón empieza a vibrar, más luz, más gente en las calles y más vida.

Hacia finales de marzo, la experiencia se vuelve más contemplativa en regiones como Setouchi. En espacios como el Jardín Korakuen, los cerezos no son el centro, sino parte de un todo. Todo está diseñado para que la primavera se sienta, no solo se vea.