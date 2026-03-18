Porque no, los cerezos no florecen todos al mismo tiempo ni desaparecen rápido como muchas veces se cree. La primavera en Japón avanza como una ola que empieza en el sur y sube poco a poco hacia el norte. Y ahí está el secreto, viajar siguiendo ese ritmo.
Japón en primavera: el recorrido más bonito y menos turístico para ver cherry blossoms
El recorrido empieza en un lugar tranquilo como Kawazu, donde los primeros cerezos aparecen desde finales de febrero. Aquí, la floración es más lenta y los árboles forman túneles rosas a lo largo del río y, cuando se cruzan con las flores amarillas de la colza, el paisaje es un espectáculo que vale la pena ver.
A mediados de marzo, la primavera se vuelve protagonista en Kyushu. Lugares como el Castillo de Kumamoto mezclan historia y naturaleza con una estética que se siente poderosa y delicada al mismo tiempo. Es el momento en que Japón empieza a vibrar, más luz, más gente en las calles y más vida.
Hacia finales de marzo, la experiencia se vuelve más contemplativa en regiones como Setouchi. En espacios como el Jardín Korakuen, los cerezos no son el centro, sino parte de un todo. Todo está diseñado para que la primavera se sienta, no solo se vea.
Y entonces llega la imagen que todos tenemos en la cabeza. Tokio en plena floración. Parques como Parque Ueno o los canales de Chidorigafuchi se llenan de pétalos, picnics y ese mood colectivo de celebrar lo efímero. Es bonito, sí, pero también es intenso.
Para quienes buscan algo más espiritual, el Monte Yoshino ofrece una experiencia distinta. Gracias a su altitud, los árboles florecen por capas. Es uno de esos lugares que no solo se visitan, se sienten.
Y cuando parece que todo terminó, la primavera sigue su camino hacia el norte. En Tohoku y hasta Hokkaido, el cierre es más sereno, más introspectivo. En sitios como el Castillo de Hirosaki, los pétalos caen y literal se forma una alfombra rosa sobre el agua.
Al final, seguir la floración de los cherry blossoms no es solo ver flores. Es entender cómo cambia un país entero en cuestión de semanas. Es conectar con el clima, la historia y la forma en que cada región vive la primavera.
En 2026, la invitación es clara y es viajar sin prisa. Apostar por el slow travel y dejar que Japón te marque el ritmo. Porque a veces, el mejor plan no es llegar a un lugar, sino seguir algo que está en constante movimiento.