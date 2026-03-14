Jowong reinventa la cocina coreana con ingredientes mexicanos

En el corazón de la colonia Condesa, Jowong propone una nueva forma de explorar la cocina coreana a través de una fusión entre técnicas tradicionales asiáticas e ingredientes mexicanos de temporada. Ubicado en Colonia Condesa, este espacio gastronómico invita a descubrir sabores, texturas y contrastes que reinterpretan la tradición coreana desde una mirada contemporánea.
El nombre del restaurante hace referencia a Jowong, el espíritu del fuego que, según la tradición coreana, protege la cocina y resguarda el sabor de los alimentos. Inspirado en esa filosofía, el concepto del lugar gira en torno a la idea de compartir los platillos al centro de la mesa, creando una experiencia gastronómica colectiva donde cada comensal puede explorar distintos sabores en un mismo encuentro.
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La cocina está liderada por los chefs Greg Wong y Allen Noveck, quienes combinan su experiencia internacional con el uso de ingredientes locales. Gran parte de los productos provienen de proveedores y mercados mexicanos, lo que permite que el menú evolucione constantemente según la temporada y la disponibilidad de insumos.
La oferta dulce está a cargo de la chef repostera Marifer Millán, quien incorpora técnicas de repostería francesa para reinterpretar sabores coreanos y crear postres que complementan la experiencia del restaurante.
Un menú pensado para compartir
La propuesta culinaria de Jowong está diseñada para disfrutarse en conjunto, siguiendo una tradición muy presente tanto en la cultura coreana como en la mexicana. Entre las opciones destacan los banchan, pequeñas guarniciones que acompañan la comida coreana, como pepinos triturados, berenjena, kimchi o myeolchi con papa.
El menú también incluye ensaladas con giros creativos, como la César coreana, preparada con algas, parmesano y yuzu, o la ensalada de betabel y endibia con cítricos, ricotta y granola de pistache.
Entre los platos pequeños para compartir sobresalen el crudo de salmón con tomate confitado, pepino, jícama y chogochujang, los camarones asados con peperonata, chile y aioli, así como dos de los favoritos de la casa:esquites crujientes con stracciatella, queso cotija y pimienta de Sichuan y ejotes tatemados con romesco de gochujang, avellana y alioli.
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Platos principales con reinterpretaciones coreanas
El menú principal presenta versiones contemporáneas de recetas tradicionales coreanas. Entre ellas se encuentran el Tteok-bokki verde, pasta de arroz coreana con pesto, espárragos, habas y kale; la Kimchi carbonara, con tomate, parmesano, tocino y huevo; y el Naengmyeon, fideos fríos de trigo con vieiras, arúgula y caldo frío.
También destacan preparaciones como el arroz gimbap con alga, daikon, hongos a la parrilla y huevo; el pollo frito con gochujang de piña a la parrilla; el pork belly a la parrilla con acelga arcoíris y salsa donkatsu; y el yukgaejang, una sopa coreana de res con brisket, hongos shiitake, dangmyeon y arroz.
Para quienes buscan una experiencia más completa, el restaurante ofrece el Festín Coreano, un menú para compartir entre dos y cuatro personas que incluye rib eye wagyu local, bulgogi, banchan tradicionales, pimientos shishito, encurtidos, kimchi jjigae y arroz.
Postres y coctelería de autor
Entre los postres destaca el Ho-tteok, preparado con salsa de miel, nueces y helado de mantequilla avellanada. Además, el restaurante ofrece dos opciones dulces que cambian cada tres meses y que incorporan ingredientes de temporada.
La experiencia se complementa con una carta de coctelería de autor diseñada por Jun Kwon, con creaciones como el Banana Sling, elaborado con soju, vermouth blanco, licor de banana, limón y soda; el Kimchi Gibson, con gin, vermouth seco y jugo de kimchi blanco; y el Korchata, que combina ron, whiskey, horchata de piñón, fernet y licor de cacao.
Un proyecto colectivo
Jowong es resultado del trabajo de cinco socios que buscaban reinterpretar la cocina coreana desde una perspectiva contemporánea y conectarla con ingredientes mexicanos. Mientras los chefs Greg Wong y Allen Noveck lideran la cocina, Marifer Millán aporta el toque dulce del menú y Jun Kwon dirige el programa de bebidas.
La identidad visual y el diseño del espacio están a cargo de Dara Yoon, quien creó una estética cálida y acogedora pensada para disfrutar los platillos al centro de la mesa.
Con una propuesta que equilibra tradición, técnica y creatividad, Jowong se posiciona como uno de los espacios más interesantes para descubrir la cocina coreana contemporánea en la Ciudad de México, ofreciendo un pequeño pedazo de Corea en el corazón de la Condesa.
Dirección: Pachuca 51, Colonia Condesa, Ciudad de México. Horario: Martes a sábado de 14:00 a 22:00 horas.