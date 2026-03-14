Jowong reinventa la cocina coreana con ingredientes mexicanos

La cocina está liderada por los chefs Greg Wong y Allen Noveck, quienes combinan su experiencia internacional con el uso de ingredientes locales. Gran parte de los productos provienen de proveedores y mercados mexicanos, lo que permite que el menú evolucione constantemente según la temporada y la disponibilidad de insumos.

Jowong (Cortesía)

La oferta dulce está a cargo de la chef repostera Marifer Millán, quien incorpora técnicas de repostería francesa para reinterpretar sabores coreanos y crear postres que complementan la experiencia del restaurante.

Un menú pensado para compartir

La propuesta culinaria de Jowong está diseñada para disfrutarse en conjunto, siguiendo una tradición muy presente tanto en la cultura coreana como en la mexicana. Entre las opciones destacan los banchan, pequeñas guarniciones que acompañan la comida coreana, como pepinos triturados, berenjena, kimchi o myeolchi con papa.

Jowong (Cortesía)

El menú también incluye ensaladas con giros creativos, como la César coreana, preparada con algas, parmesano y yuzu, o la ensalada de betabel y endibia con cítricos, ricotta y granola de pistache.

Entre los platos pequeños para compartir sobresalen el crudo de salmón con tomate confitado, pepino, jícama y chogochujang, los camarones asados con peperonata, chile y aioli, así como dos de los favoritos de la casa: esquites crujientes con stracciatella, queso cotija y pimienta de Sichuan y ejotes tatemados con romesco de gochujang, avellana y alioli.