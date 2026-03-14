Fiambre abre sus puertas en la Condesa con una propuesta de charcutería artesanal

Una nueva forma de disfrutar la charcutería

En este espacio, la charcutería deja de ser un simple acompañamiento para convertirse en la protagonista. Cada pieza se elabora con procesos naturales, sin sulfitos ni almidones, respetando los tiempos de curación y las características propias de la carne. El resultado son productos honestos, bien balanceados y pensados tanto para una reunión casual entre amigos como para una experiencia gastronómica más sofisticada.

Fiambre (Cortesía)

La propuesta de Fiambre también va más allá del mostrador. Además de vender sus productos artesanales, el lugar ofrece alimentos preparados con su propia charcutería, lo que permite descubrir nuevas formas de integrar estos sabores en la vida diaria. Su menú incluye tablas de carnes frías que pueden armarse al gusto o pedirse con una selección de tres productos de la casa, así como opciones de sándwiches y hot dogs elaborados con sus embutidos.

Fiambre (Cortesía)

Todo el concepto se desarrolla bajo una filosofía zero waste (Residuo Cero), enfocada en el aprovechamiento total de los ingredientes y alineada con una visión más responsable de la cocina contemporánea.