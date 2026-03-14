En una ciudad donde la escena gastronómica no deja de evolucionar, Fiambre llega como una propuesta que celebra el oficio, el sabor y el respeto por el producto. Ubicada en Hipódromo Condesa, esta charcutería artesanal apuesta por una forma más consciente y actual de disfrutar embutidos y preparaciones derivadas, combinando tradición europea, técnica profesional y producto mexicano.
Fiambre abre sus puertas en la Condesa con una propuesta de charcutería artesanal
Una nueva forma de disfrutar la charcutería
En este espacio, la charcutería deja de ser un simple acompañamiento para convertirse en la protagonista. Cada pieza se elabora con procesos naturales, sin sulfitos ni almidones, respetando los tiempos de curación y las características propias de la carne. El resultado son productos honestos, bien balanceados y pensados tanto para una reunión casual entre amigos como para una experiencia gastronómica más sofisticada.
La propuesta de Fiambre también va más allá del mostrador. Además de vender sus productos artesanales, el lugar ofrece alimentos preparados con su propia charcutería, lo que permite descubrir nuevas formas de integrar estos sabores en la vida diaria. Su menú incluye tablas de carnes frías que pueden armarse al gusto o pedirse con una selección de tres productos de la casa, así como opciones de sándwiches y hot dogs elaborados con sus embutidos.
Todo el concepto se desarrolla bajo una filosofía zero waste (Residuo Cero), enfocada en el aprovechamiento total de los ingredientes y alineada con una visión más responsable de la cocina contemporánea.
Fiambre, el proyecto del chef Pablo López
Al frente del proyecto está el chef Pablo López, especialista en charcutería con una sólida trayectoria en México y Nueva York. Su experiencia en cocinas profesionales, su trabajo en la docencia y su colaboración con restaurantes de la ciudad se reflejan en una técnica precisa y en una clara misión: dignificar la charcutería hecha en México y acercarla a más personas desde la calidad y el conocimiento.
Más que una tienda, Fiambre se plantea como un punto de encuentro para quienes disfrutan comer bien: ya sea para armar una tabla para casa, descubrir nuevos sabores o dejarse guiar por una propuesta donde tradición e innovación conviven en cada corte.
Dirección: Laredo 13A, Hipódromo Condesa, CDMX Horarios: Martes a sábado de 10:00 a 22:00 horas; lunes y domingo de 10:00 a 20:00 horas.