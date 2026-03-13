Con técnica, precisión y sabor, se presentó el primer ronqueo de cerdo en México a través de una colaboración entre Tori Tori y Au Pied de Cochon, dos restaurantes que antes ya han trabajado juntos para brindar una experiencia gastronómica a sus comensales. En esta ocasión, tuvieron como ingrediente central el cerdo, con el que presentaron un menú completo acompañado de maridaje.
El primer ronqueo de cerdo en México de la mano de Tori Tori y Au Pied de Cochon
El ronqueo de cerdo de Tori Tori y Au Pied de Cochon
El pasado 26 de febrero de 2026, Tori Tori Polanco se convirtió en la sede del primer ronqueo de cerdo realizado en México, así como de la colaboración entre dos referentes gastronómicos actuales, Au Pied de Cochon y Tori Tori, brindando una experiencia culinaria que tuvo como centros la técnica del ronqueo y el cerdo como producto.
Para que este encuentro se llevara a cabo requirió de más de un año de planeación, teniendo como principal propósito el fusionar dos cocinas con identidades sólidas, por un lado, la francesa y por el otro la japonesa, sin perder tanto la técnica del ronqueo, como el cerdo como ingrediente, siendo los aspectos más importantes de la cena.
Los encargados de preparar los alimentos de la noche fueron el chef de Au Pied de Cochon, Frédéric Lobjois y el chef de Tori Tori, Marcelo Hisaki.
¿Cómo se vivió la experiencia del ronqueo de cerdo entre Tori Tori y Au Pied de Cochon?
La velada fue íntima y contó con un menú minuciosamente curado y compuesto por cuatro tiempos acompañados por el maridaje de Monte Xanic que se diseñó para resaltar las texturas y sabor del cerdo.
La degustación se compuso por un bouchée de cerdo y caracoles con verduras salteadas y confitadas, gayosas de cerdo al vapor, buta kakuni, es decir, cerdo en soya dulce con pak choi, cerdo confitado y laqueado con lentejas guisadas, croquetas de foie gras y jugo dulce a la mostaza antigua. Como postre hubo cheescake con tocino crujiente.
La colaboración entre Tori Tori y Au Pied de Cochon
Esta no es la primera ocasión que Tori Tori y Au Pied de Cochon colaboran para crear una experiencia gastronómica, recordemos que ya habían unido fuerzas para preparar un ronqueo de atún de más de 100 kilos que se realizó en Au Pied de Cochon para celebrar su aniversario.
Cada plato que compuso esta degustación formó un diálogo entre la profundidad de la cocina francesa de Au Pied de Cochon y su chef Frédéric Lobjois, con la técnica japonesa de Tori Tori y el chef Marcelo Hisaki. Con este primer ronqueo de cerdo en México se ha consolidado la relación entre dos de las instituciones culinarias más importantes del país.