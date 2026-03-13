El primer ronqueo de cerdo en México de la mano de Tori Tori y Au Pied de Cochon

El ronqueo de cerdo de Tori Tori y Au Pied de Cochon

El pasado 26 de febrero de 2026, Tori Tori Polanco se convirtió en la sede del primer ronqueo de cerdo realizado en México, así como de la colaboración entre dos referentes gastronómicos actuales, Au Pied de Cochon y Tori Tori, brindando una experiencia culinaria que tuvo como centros la técnica del ronqueo y el cerdo como producto.

Este fue el primer ronqueo de cerdo realizado en México. (Cortesía)

Para que este encuentro se llevara a cabo requirió de más de un año de planeación, teniendo como principal propósito el fusionar dos cocinas con identidades sólidas, por un lado, la francesa y por el otro la japonesa, sin perder tanto la técnica del ronqueo, como el cerdo como ingrediente, siendo los aspectos más importantes de la cena.

El menú representó la unión de la cocina francesa y la japonesa. (Cortesía)

Los encargados de preparar los alimentos de la noche fueron el chef de Au Pied de Cochon, Frédéric Lobjois y el chef de Tori Tori, Marcelo Hisaki.