Viajes y gourmet

¿Viajarás pronto a Japón? Te damos todas las razones por las que hospedarte en Four Seasons hará tu viaje inolvidable

Tokio-Kioto-Osaka es la ruta perfecta para vivir la tradición milenaria y la modernidad de Japón. Cuando el viaje se vive a través de Japan Collection la experiencia se vuelve inolvidable.
vie 13 febrero 2026 01:20 PM
Sakura or cherry blossom park in spring shidorigafuji tokyo (NeoPhoto/Getty Images/iStockphoto)

Japón ha sido considerado por décadas uno de los destinos más interesantes para viajeros de todo el mundo y justificación para ello hay de sobra. Sus ciudades ofrecen todo aquello que solemos apreciar durante un buen viaje: una historia fascinante, una cultura que rompe con la occidental, una de las ofertas gastronómicas más relevantes y, además, espacios arquitectónicos y ambientes naturales únicos.

Sin embargo, los últimos años ha nacido un interés mayor por este spot turístico, especialmente entre las generaciones más jóvenes. En las redes sociales, especialmente Instagram y Tik Tok, circulan miles de videos que presentan al mundo un Japón que maravilla, que une un legado milenario con la modernidad. Así, en el archipiélago conviven los templos budistas y los santuarios sintoístas de más de mil años de antigüedad con las figuras de la gatita Kitty y los nuevos personajes de moda del anime. Los platillos ancestrales y las nuevas reinterpretaciones del sushi con cientos de nuevas propuestas y antojos que se venden en las calles por menos de un dólar.

Así es el Japón de hoy. Una fusión que seduce y mueve a millones. En sus casi 4 mil kilómetros cuadrados de extensión, se han levantado ciudades y pueblos fascinantes, tres de ellas Tokio, Kioto y Osaka. Todas ellas con una personalidad única.

Pudimos recorrer las tres encantadoras ciudades niponas y vivir la experiencia Japan Collection, la oferta de hospitalidad de Four Seasons en la isla y quedamos maravillados.

Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi

Ubicado en el distrito Otemachi, en Chiyoda, ofrece una experiencia de hospitalidad que cautiva todos los sentidos. Sus habitaciones tienen aquello que agradecemos de un hotel: un destacado diseño sin restar un gramo de comodidad. Sus 90 cuartos y suites, así como sus espacios comunes, ofrecen impresionantes vistas de 360 grados a la hermosa urbe de rascacielos que se levanta en un cielo azul; desde ellos pudimos contemplar el Sky Tree, la Torre de Tokio y el imponente Monte Fuji.

Comer delicioso también es un “Sí o sí” en cualquier viaje y en Four Seasons lo tienen muy claro, por ello ofrecen una curada variedad de cocinas internacionales, sin embargo, pueden presumir ampliamente del restaurante Est, cuya cocina francesa con alma e ingredientes japoneses los ha llevado a adueñarse de una estrella Michelin durante cuatro años consecutivos. Después de comer en él, pedimos un aplauso para su chef, Guillaume Bracaval, quien lo ha consolidado como uno de los grandes protagonistas culinarios de Tokio.

No menos relevantes son Pigneto (que ofrece espectaculares pizzas con sabor a Japón) y Virtù, su bar con coctelería de autor donde confirmarás por qué ocupa el puesto 42 en la lista de los 50 Best Bars.

Una gran opción de movilidad, una oferta gastronómica de primer nivel y una atención al detalle como ninguna otra hacen de esta una gran opción para vivir la cultura japonesa en su sentido más fiel: sus espacios reflejan elegancia, simplicidad y sus procesos la búsqueda de la perfección que tanto distingue al japonés y que, como huésped, tanto se agradecen.

Los imperdibles de Tokio

• Visita el templo Senso-ji, el más antiguo de Tokio
• Relájate en el santuario Nezu, considerado el más hermoso
• Come en Tokyo Ramen Street: en el corazón de la estación de Tokio encontrarás el paraíso para los amantes del fideo.

Four Seasons Hotel Kyoto

Kioto es, sin embargo, otro microcosmos en Japón: La ciudad milenaria que conserva aún vestigios de su invaluable ayer. Entre los edificios de la gran ciudad emergen como verdaderos guardianes del pasado templos que conservan el misticismo de los años de gloria del imperio.

Hospedarse en Four Seasons Hotel Kyoto es como regresar el tiempo. La propiedad, ubicada en el distrito de templos de Higashiyama, se ubica frente a Shakusui-en, un espectacular jardín con estanque de más de 800 años de antigüedad, antiguo patrimonio de una residencia samurái.

descarga (1).png

Desde sus acogedoras habitaciones (en las que siempre tienes la sensación de haber llegado a casa después de un día movido), los ventanales de piso a techo enmarcan un paisaje siempre vivo, relajante y lleno de misticidad.

descarga (1).jpg

En la propiedad cuentan con TODO lo que se necesita para vivir unos días de descanso de otro nivel, pues ofrecen terapias de shiatsu, sesiones de yoga, rituales de bambú y baños relajantes. Además, en él podrás sumergirte en la cultura local al ser parte de una tradicional ceremonia del té o la presentación de una Maiko, aprendiz de Geisha.

La comida es punto y aparte. Tuvimos la fortuna de probar la gran propuesta del chef Takuya Kubo, quien anteriormente encabezó Sushi Ginza Onodera en Nueva York, galardonado con una estrella Michelin.

El carismático chef nos hizo vivir una experiencia de sushi omakase inolvidable. Puso en nuestra mesa su propuesta de sushi Edomae, elaborado con ingredientes de temporada del mercado Toyosu en Tokio, así como de Hokkaido y Kioto, y quedamos fascinados con la fusión de sabores y texturas en la boca. Sin duda, se lleva un 10.

Otro de los spots del hotel que no puedes perderte es Emba Kyoto Chophouse, un verdadero templo para los adoradores de la carne.

Los imperdibles de Kyoto

• Vista el distrito de Arashiyama, famoso por su bosque de bambú, el templo Tenryuji y el puente Togetsukyo
• Recorre el templo Kinkaku-ji, el famoso Pabellón Dorado, ícono de Kioto
• Haz una caminata guiada por el santuario Fushimi Inari con miles de puertas torii.

Four Seasons Hotel Osaka

Osaka merece mención aparte. A menos de un año de su apertura, Four Seasons Osaka es un verdadero referente del concepto de hospitalidad moderno. Sus espacios son arte en sí mismos. El hotel forma parte del edificio One Dojima, diseñado por Nikken Sekkei LTD., con interiores a cargo de destacados estudios japoneses como Curiosity, Simplicity y Design Studio Spin: su propuesta es el reflejo perfecto de los valores que han distinguido por milenios a Japón: la belleza en la simplicidad y la estructura.

Además, lograron el balance perfecto para ofrecer una experiencia que une las dos caras de Japón: la modernidad con su ADN.

Aunque el hotel abrió sus puertas apenas en agosto de 2024, rápidamente se posicionó como el nuevo referente de lujo de la región. Uno de sus grandes atractivos es que puedes elegir dormir en GENSUI, un ryokan (tradicional casa japonesa), donde podrás vivir al 100% la experiencia local, pues cuenta con pisos de tatami, camas futón y puertas shoji.

La propiedad tiene 130 habitaciones y 24 suites que se caracterizan por sus ventanales que se convierten en marcos de la espectacular ciudad que históricamente ha sido el epicentro del comercio y los negocios del país.

Uno de sus tops es Sushi L’Abysse Osaka, el tercer L’Abysse del mundo después de París y Montecarlo. En él se fusionan la cocina francesa contemporánea del Chef Yannick Alléno, poseedor de 15 estrellas Michelin, y la maestría en sushi del Chef Itaru Yasuda, quien ha refinado su técnica durante casi tres décadas en Japón. Su menú cambia por temporada, lo que convierte cada visita en una experiencia única.

Los imperdibles de Osaka

• Recorre el río Dojimaen un crucero privado y disfruta de una vista espectacular de la ciudad.
• Visita el Castillo Osaka, testigo de las luchas de poder que condujeron al inicio de la era Edo en 1603.

