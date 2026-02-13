¿Viajarás pronto a Japón? Te damos todas las razones por las que hospedarte en Four Seasons hará tu viaje inolvidable

Japón ha sido considerado por décadas uno de los destinos más interesantes para viajeros de todo el mundo y justificación para ello hay de sobra. Sus ciudades ofrecen todo aquello que solemos apreciar durante un buen viaje: una historia fascinante, una cultura que rompe con la occidental, una de las ofertas gastronómicas más relevantes y, además, espacios arquitectónicos y ambientes naturales únicos.

Sin embargo, los últimos años ha nacido un interés mayor por este spot turístico, especialmente entre las generaciones más jóvenes. En las redes sociales, especialmente Instagram y Tik Tok, circulan miles de videos que presentan al mundo un Japón que maravilla, que une un legado milenario con la modernidad. Así, en el archipiélago conviven los templos budistas y los santuarios sintoístas de más de mil años de antigüedad con las figuras de la gatita Kitty y los nuevos personajes de moda del anime. Los platillos ancestrales y las nuevas reinterpretaciones del sushi con cientos de nuevas propuestas y antojos que se venden en las calles por menos de un dólar.

Así es el Japón de hoy. Una fusión que seduce y mueve a millones. En sus casi 4 mil kilómetros cuadrados de extensión, se han levantado ciudades y pueblos fascinantes, tres de ellas Tokio, Kioto y Osaka. Todas ellas con una personalidad única.

Pudimos recorrer las tres encantadoras ciudades niponas y vivir la experiencia Japan Collection, la oferta de hospitalidad de Four Seasons en la isla y quedamos maravillados.