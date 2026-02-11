Casa Dragones celebra el arte contemporáneo durante Art Week CDMX

La presencia de Casa Dragones en la Semana del Arte 2026

Durante la semana del arte, Casa Dragones estuvo presente en los eventos más importantes, como la Gala del Museo Tamayo, una de las noches más esperadas del año, misma que reúne a las figuras más importantes del ámbito cultural y creativo para celebrar a una de las instituciones más importantes del país.

Además, esta alianza celebra cinco años este 2025, donde ambos demuestran que el arte contemporáneo conlleva tiempo, precisión y una visión a largo plazo.

La casa tequilera también formó parte de la inauguración de una pieza monumental de la artista Simone Fattal en el Museo Jumex, sumándose a la conversación de la escultura contemporánea.

Tequila Casa Dragones (Cortesía)

Durante esta semana, Casa Dragones también busca apoyar exposiciones del circuito de galerías más influyentes de la ciudad, como Kurimanzutto, que presentó El pozo de agua del artista Oscar Murillo, Marianne Ibrahim acompañando la exposición A Trace Beyond the Life of the Body de la artista Carmen Neely y Galería OMR, con la inauguración de las muestras individuales de Marcel Dzama y Leonora Carrington.