Durante Art Week en la Ciudad de México, Tequila Casa Dragones demuestra una vez más su compromiso con el arte contemporáneo a través de su participación en los eventos más top, destacando que el arte forma parte esencial de su identidad, ya que refleja los valores que definen su destilado: excelencia, sensibilidad y un cuidado artesanal en cada proceso. Sigue leyendo para conocer más.
Casa Dragones celebra el arte contemporáneo durante Art Week CDMX
La presencia de Casa Dragones en la Semana del Arte 2026
Durante la semana del arte, Casa Dragones estuvo presente en los eventos más importantes, como la Gala del Museo Tamayo, una de las noches más esperadas del año, misma que reúne a las figuras más importantes del ámbito cultural y creativo para celebrar a una de las instituciones más importantes del país.
Además, esta alianza celebra cinco años este 2025, donde ambos demuestran que el arte contemporáneo conlleva tiempo, precisión y una visión a largo plazo.
La casa tequilera también formó parte de la inauguración de una pieza monumental de la artista Simone Fattal en el Museo Jumex, sumándose a la conversación de la escultura contemporánea.
Durante esta semana, Casa Dragones también busca apoyar exposiciones del circuito de galerías más influyentes de la ciudad, como Kurimanzutto, que presentó El pozo de agua del artista Oscar Murillo, Marianne Ibrahim acompañando la exposición A Trace Beyond the Life of the Body de la artista Carmen Neely y Galería OMR, con la inauguración de las muestras individuales de Marcel Dzama y Leonora Carrington.
Más allá de museos y galerías
Fuera de las salas de exhibición debía de existir un espacio de relajación y conexión para la comunidad creativa durante la semana en la que el arte. Por eso, seleccionados por su curaduría en diseño, lugares como Café Gaga le dieron un toque especial a sus espacios para crear comunidad entre los amantes del arte.
"Entendemos el arte como un espacio de creación rigurosa y pensamiento crítico. Es un privilegio acompañar de forma consistente a los artistas y las instituciones que hacen de esta semana el momento más vibrante de la cultura en México", comentó Bertha González Nieves, CEO y cofundadora de Tequila Casa Dragones.
En una semana llena de movimiento y emoción, no cabe duda que Tequila Casa Dragones fue una pieza clave dentro de Art Week.