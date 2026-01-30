Aman, la marca detrás de algunos de los hoteles más exclusivos del mundo, ahora quiere llevar su estilo de lujo al mar. Su nuevo proyecto se llama Amangati y es su primer yate a gran escala, con el cual busca llevar su estilo de privacidad y diseño a una experiencia totalmente nueva sobre el agua.
Aman presenta Amangati, su primer yate de lujo con viajes exclusivos por el Mediterráneo
El primer superyate de Aman
El anuncio se hizo el 22 de enero de 2026 y marca la entrada oficial de Aman al mundo de los superyates. Amangati empezará a operar en primavera de 2027 con viajes entre cinco y ocho noches por el mediterráneo, pasando por algunos de los destinos más icónicos e importantes de Europa, pero también por puertos más pequeños y menos saturados.
Así se ve Amangati por dentro
El yate mide 180 metros, tiene nueve cubiertas y solo podrá recibir a 94 huéspedes como máximo, lo que por obvias razones lo hace bastante exclusivo para su tamaño. Habrá 47 suites, todas con una terraza privada y espacios el cual la idea es que no se sienta como un crucero, sino como un hotel de lujo en medio del mar, con pocos pasajeros, espacios abiertos y mucho más tranquilo.
Cómo se vive Amangati
Más allá de moverte de destino en destino en el mar, la experiencia en Amangati está pensada para disfrutar el tiempo en el yate. Puedes empezar el día en el spa con vista al mar, tomar una clase de yoga, pasar al gym o simplemente quedarte en la terraza de tu suite. Hay cuatro restaurantes con diferentes tipos de cocina desde mediterránea hasta japonesa y con servicio a la habitación a cualquier hora.
A dónde va a viajar en el nuevo yate Amangati
En su primera temporada, Amangati va a pasar por zonas distintas del Mediterráneo, desde la riviera francesa hasta la costa española y algunas otras ciudades históricas de Italia y Croacia. Entre las paradas más destacadas están Cannes, durante su famoso festival de cine, Mónaco en fechas del Gran Premio y Venecia, con un paseo especial por el gran canal. La idea es combinar destinos muy importantes con otros menos saturados, para que el viaje no se sienta como un tour turístico apresurado, sino como una forma más tranquila y exclusiva de conocer Europa desde el mar.