Aman presenta Amangati, su primer yate de lujo con viajes exclusivos por el Mediterráneo

El primer superyate de Aman

El anuncio se hizo el 22 de enero de 2026 y marca la entrada oficial de Aman al mundo de los superyates. Amangati empezará a operar en primavera de 2027 con viajes entre cinco y ocho noches por el mediterráneo, pasando por algunos de los destinos más icónicos e importantes de Europa, pero también por puertos más pequeños y menos saturados.

Así se ve Amangati por dentro

El yate mide 180 metros, tiene nueve cubiertas y solo podrá recibir a 94 huéspedes como máximo, lo que por obvias razones lo hace bastante exclusivo para su tamaño. Habrá 47 suites, todas con una terraza privada y espacios el cual la idea es que no se sienta como un crucero, sino como un hotel de lujo en medio del mar, con pocos pasajeros, espacios abiertos y mucho más tranquilo.