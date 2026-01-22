Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

Salt Bae aterriza en CDMX en 2026 con Nusr-Et, el restaurante más viral del mundo

Con escuchar “Salt Bae”, sabemos exactamente la imagen que se te viene a la cabeza: lentes oscuros, corte de carne perfecto y ese movimiento de muñeca al agregar sal que hoy es un fenómeno global.
jue 22 enero 2026 05:29 PM
Salt Bae
Antes de viralizarse, Nusr-Et ya era un referente. El concepto nació en Turquía y hoy tiene sedes en ciudades como Dubái, Miami, Nueva York, Londres y Doha. (Instagram @nusr_et)

Nusret Gökçe puede generar opiniones divididas, pero hay algo que es innegable, y es que su restaurante Nusr-Et cambió la conversación alrededor de la carne y el lujo gastronómico en el mundo.

Publicidad

Salt Bae aterriza en CDMX en 2026 con Nusr-Et, el restaurante más viral del mundo

Antes de viralizarse, Nusr-Et ya era un referente. El concepto nació en Turquía y hoy tiene sedes en ciudades como Dubái, Miami, Nueva York, Londres y Doha. Su propuesta va más allá del show con cortes premium, técnicas precisas y una experiencia que mezcla espectáculo con alta cocina.

Desde el famoso tomahawk cubierto en hoja de oro hasta su baklava, que muchos consideran uno de los mejores cierres posibles para una comida intensa, el menú está pensado para impresionar.

Salt Bae
En 2026, Nusr-Et aterriza en la Ciudad de México, una de las capitales gastronómicas más importantes del mundo. (Instagram @nusr_et)

Ciudad de México, el siguiente destino

En 2026, Nusr-Et aterriza en la Ciudad de México, una de las capitales gastronómicas más importantes del mundo. Y aunque no todos son fans del personaje, la llegada del restaurante sí promete mover el tablero. La CDMX ya tiene una escena sólida de steakhouses y cocina internacional, así que la expectativa no es menor. Aquí no solo se viene a comer carne, se viene a vivir la experiencia completa, desde el servicio hasta el último bocado.

Salt Bae
Más allá del hype, Nusr-Et representa una forma distinta de entender el lujo gastronómico teatral, provocador y pensado para disfrutarse sin culpa. (Instagram @nusr_et)

Publicidad

¿Qué esperar de la apertura de

Nusr-Et en México?

Nosotros creemos que sí. Más allá del hype, Nusr-Et representa una forma distinta de entender el lujo gastronómico teatral, provocador y pensado para disfrutarse sin culpa. No es un lugar para todos los días, pero sí uno de esos spots que se convierten en tema de conversación y en plan obligado al menos una vez.

Salt Bae
Te caiga bien o no Salt Bae, su restaurante logró algo que pocos, convertir un corte de carne en un espectáculo global. (Instagram @nusr_et)

Porque al final, te caiga bien o no Salt Bae, su restaurante logró algo que pocos, convertir un corte de carne en un espectáculo global. Y eso, en una ciudad como México, definitivamente merece ser probado.

Publicidad

Tags

Carne

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad