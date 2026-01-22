Nusret Gökçe puede generar opiniones divididas, pero hay algo que es innegable, y es que su restaurante Nusr-Et cambió la conversación alrededor de la carne y el lujo gastronómico en el mundo.
Salt Bae aterriza en CDMX en 2026 con Nusr-Et, el restaurante más viral del mundo
Antes de viralizarse, Nusr-Et ya era un referente. El concepto nació en Turquía y hoy tiene sedes en ciudades como Dubái, Miami, Nueva York, Londres y Doha. Su propuesta va más allá del show con cortes premium, técnicas precisas y una experiencia que mezcla espectáculo con alta cocina.
Desde el famoso tomahawk cubierto en hoja de oro hasta su baklava, que muchos consideran uno de los mejores cierres posibles para una comida intensa, el menú está pensado para impresionar.
Ciudad de México, el siguiente destino
En 2026, Nusr-Et aterriza en la Ciudad de México, una de las capitales gastronómicas más importantes del mundo. Y aunque no todos son fans del personaje, la llegada del restaurante sí promete mover el tablero. La CDMX ya tiene una escena sólida de steakhouses y cocina internacional, así que la expectativa no es menor. Aquí no solo se viene a comer carne, se viene a vivir la experiencia completa, desde el servicio hasta el último bocado.
¿Qué esperar de la apertura de
Nusr-Et en México?
Nosotros creemos que sí. Más allá del hype, Nusr-Et representa una forma distinta de entender el lujo gastronómico teatral, provocador y pensado para disfrutarse sin culpa. No es un lugar para todos los días, pero sí uno de esos spots que se convierten en tema de conversación y en plan obligado al menos una vez.
Porque al final, te caiga bien o no Salt Bae, su restaurante logró algo que pocos, convertir un corte de carne en un espectáculo global. Y eso, en una ciudad como México, definitivamente merece ser probado.