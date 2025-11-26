Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

Vive experiencias únicas: Hotel Xcaret México + Xcaret México Espectacular

Con el concepto All-Fun Inclusive®, tu estancia en Hotel Xcaret México te abre las puertas a todos los parques del Grupo Xcaret, incluido el espectáculo nocturno más emblemático de la Riviera Maya.
mié 26 noviembre 2025 01:00 PM
Presentado por: Grupo Xcaret

Llega la temporada de unidad y alegría, un momento en el que las emociones florecen y los instantes en familia se vuelven inolvidables. Y no existe un escenario mejor para celebrarlo que Hotel Xcaret México, un lugar con visión multigeneracional donde las tradiciones mexicanas y la belleza natural viven en perfecta sincronía.

Con su concepto All-Fun Inclusive®, durante tu estancia disfrutas acceso ilimitado a todos los parques del Grupo Xcaret, incluido Parque Xcaret con su icónico espectáculo nocturno: Xcaret México Espectacular, una puesta en escena que equivale a recorrer meses de lo mejor de México en una noche. De esta forma, la cultura y la hospitalidad se unen para que cada día —y cada noche— se vivan de manera extraordinaria.

Publicidad
XCARET MEXICO ESPECTACULAR
(Cortesía)

Ubicado en el corazón de la Riviera Maya y reconocido por su innovación constante, Hotel Xcaret México vivió este año una transformación integral que marca el inicio de una nueva era. Su evolución elevó la experiencia de hospedaje, gastronomía, entretenimiento y bienestar para todas las edades.

El resort ahora cuenta con 10 casas, diseñadas para enriquecer la estancia de bebés, niños, adolescentes, adultos y familias multigeneracionales. A esto se suman nuevas piscinas, toboganes, rooftops, áreas de juego, zonas solo para adultos y experiencias creadas para que cada integrante de la familia encuentre su propio momento.

Publicidad

Pero el lujo mexicano que distingue a Hotel Xcaret México también se vive fuera del resort. Gracias al All-Fun Inclusive®, todos los huéspedes pueden disfrutar de Xcaret México Espectacular, una experiencia inmersiva en el Parque Xcaret con más de 300 talentos en escena, música en vivo, vestuarios deslumbrantes y coreografías majestuosas que llevan al público a un viaje sensorial por la esencia de México.

Esta puesta en escena única narra la historia del país a través de diferentes representaciones artísticas: inicia en la época prehispánica y avanza por la conquista, la colonia, la Revolución Mexicana y el México contemporáneo. Incluye danzas de Michoacán, Jalisco y Yucatán, el simbólico juego de pelota y un espectáculo de charrería. Quienes lo han vivido reafirman su impacto cultural y emocional.

Publicidad
FAMILIA XCARET
(Cortesía)

Este balance perfecto entre descanso, aventura, cultura y gastronomía consolida a Hotel Xcaret México como uno de los destinos más completos del país. Con la magia de todos los parques del Grupo —incluido su espectáculo nocturno más emblemático— día tras día se convierte en un verdadero tributo a México, donde la mexicanidad, de día y de noche, es la protagonista de cada experiencia y se disfruta junto a quienes más amas.

Tags

Hotel Xcaret México

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad