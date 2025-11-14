HexClad, la marca favorita de Gordon Ramsey, llega a México para transformar tu cocina

Desde su lanzamiento en 2016 en Los Ángeles, han vendido más de dos millones de unidades y se han expandido a mercados como el Reino Unido, Japón, Australia y la Unión Europea. Su crecimiento ha sido impulsado por su embajador y socio, el inigualable chef Gordon Ramsey, ganador de varias estrellas Michelin y protagonista de los programas Hell's Kitchen y Uncharted.

HexClad (Cortesía)

La tecnología de HexClad definitivamente marca la diferencia. Destaca por ser híbrida y fusionar el rendimiento y la durabilidad del acero inoxidable con una superficie cerámica adherente patentada, combinando lo mejor de ambos mundos y así, lograr lo que ninguna otra marca había conseguido.