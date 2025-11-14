Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

HexClad, la marca favorita de Gordon Ramsey, llega a México para transformar tu cocina

La marca favorita de Gordon Ramsey llega al país para revolucionar las experiencias culinarias con su tecnología híbrida que combina acero inoxidable y una superficie antiadherente.
vie 14 noviembre 2025 01:26 PM
hexclad_lead.jpg
HexClad (Cortesía)

El equilibrio perfecto entre innovación, durabilidad y elegancia ya está disponible en México. HexClad, el fenómeno culinario que ha conquistado los corazones de chefs y amantes de la gastronomía en todo el mundo, trae al país su innovadora tecnología que promete transformar las experiencias en la cocina.

Publicidad

Desde su lanzamiento en 2016 en Los Ángeles, han vendido más de dos millones de unidades y se han expandido a mercados como el Reino Unido, Japón, Australia y la Unión Europea. Su crecimiento ha sido impulsado por su embajador y socio, el inigualable chef Gordon Ramsey, ganador de varias estrellas Michelin y protagonista de los programas Hell's Kitchen y Uncharted.

HexClad_FABLE_HybridRoastingPanWithRack9x13__CWRT13_HomemadeGreenBeanCasserole_12_HybirdFryingPan_CWPN12-C_AppleSausageCornbreadStuffing_091025_KF_01.jpg
HexClad (Cortesía)

La tecnología de HexClad definitivamente marca la diferencia. Destaca por ser híbrida y fusionar el rendimiento y la durabilidad del acero inoxidable con una superficie cerámica adherente patentada, combinando lo mejor de ambos mundos y así, lograr lo que ninguna otra marca había conseguido.

Publicidad

La colección incluye todo tipo de productos diseñados para cocineros aficionados hasta profesionales: sartenes, ollas, woks y planchas en una gran variedad de tamaños. Su diseño no solo es innovador, sino que casi indestructible, manteniéndose intacto año tras año. Además, los productos distribuyen el calor uniformemente y son compatibles con estufas de inducción, gas, cerámica y eléctricas.

HexCladCostcoLifestyleResize-04.jpg
HexClad (Cortesía)

La llegada de HexClad a México marca un momento emocionante para los fans de la cocina, ya que por fin podrán probar esta reconocida tecnología y descubrir por qué ha conquistado a chefs y foodies en todo el mundo. Los productos estarán disponibles en Costco, siendo este el primer punto de venta oficial en el país, con el objetivo de expandirse a más tiendas en los próximos meses.

Publicidad

Tags

Chef

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad