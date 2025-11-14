El equilibrio perfecto entre innovación, durabilidad y elegancia ya está disponible en México. HexClad, el fenómeno culinario que ha conquistado los corazones de chefs y amantes de la gastronomía en todo el mundo, trae al país su innovadora tecnología que promete transformar las experiencias en la cocina.
HexClad, la marca favorita de Gordon Ramsey, llega a México para transformar tu cocina
Desde su lanzamiento en 2016 en Los Ángeles, han vendido más de dos millones de unidades y se han expandido a mercados como el Reino Unido, Japón, Australia y la Unión Europea. Su crecimiento ha sido impulsado por su embajador y socio, el inigualable chef Gordon Ramsey, ganador de varias estrellas Michelin y protagonista de los programas Hell's Kitchen y Uncharted.
La tecnología de HexClad definitivamente marca la diferencia. Destaca por ser híbrida y fusionar el rendimiento y la durabilidad del acero inoxidable con una superficie cerámica adherente patentada, combinando lo mejor de ambos mundos y así, lograr lo que ninguna otra marca había conseguido.
La colección incluye todo tipo de productos diseñados para cocineros aficionados hasta profesionales: sartenes, ollas, woks y planchas en una gran variedad de tamaños. Su diseño no solo es innovador, sino que casi indestructible, manteniéndose intacto año tras año. Además, los productos distribuyen el calor uniformemente y son compatibles con estufas de inducción, gas, cerámica y eléctricas.
La llegada de HexClad a México marca un momento emocionante para los fans de la cocina, ya que por fin podrán probar esta reconocida tecnología y descubrir por qué ha conquistado a chefs y foodies en todo el mundo. Los productos estarán disponibles en Costco, siendo este el primer punto de venta oficial en el país, con el objetivo de expandirse a más tiendas en los próximos meses.