Presidente InterContinental abre sus puertas en Monterrey

Hoteles en México hay miles, pero los que se preocupan por cada uno de los detalles y bienestar de los huéspedes, muy pocos. Sin duda, aquellos que pertenecen a Grupo Presidente no son excepción, y su más reciente apertura en Monterrey confirma que son y seguirán siendo referentes en el mundo del turismo y hotelería en nuestro país.
Platicamos con Braulio Arsuaga, CEO de Grupo Presidente, quien nos cuenta todo sobre esta apertura e inauguración que vale la pena conocer.
Conoce todo sobre el nuevo Presidente InterContinental en Monterrey
Después de una ausencia de más de diez años, el nombre Presidente InterContinental vuelve a Monterrey con una propuesta completamente renovada. Braulio nos cuenta que la marca decidió regresar a la capital regia solo cuando pudieron hacerlo bajo sus propios estándares de calidad, servicio y hospitalidad, pilares que no estaban presentes en la antigua operación del hotel.
“Nosotros siempre habíamos tenido como una subfranquicia de Presidente InterContinental y lo manejaba un tercero, un hotelero local, pero el hotel no cumplía las expectativas ni de Grupo Presidente ni de InterContinental porque era un hotel viejo, que no representaba lo que hacemos: servicio, calidad y alimentos y bebidas extraordinarios”, explica.
Así que para poder tener una presencia fuerte en la zona, decidieron retirar la franquicia y esperar el momento ideal para reconstruir desde cero, esta vez con total control del proyecto.
“Mucha gente regia todavía asocia la propiedad del hotel antiguo con el nombre Presidente, pero ahora decidimos hacerlo bien, desde el principio, porque Monterrey es un destino importante donde queríamos estar”, añade.
La historia de este nuevo hotel no solo está marcada por la planeación y el lujo, sino también por los retos. Durante su construcción, Braulio cuenta que el proyecto enfrentó la pandemia, lo que obligó a detener temporalmente las obras, y retrasó la apertura casi tres años, hasta que por fin, en 2025, abrió sus puertas.
Ubicado en el corazón de San Pedro, este nuevo hotel que cuenta con 293 habitaciones y 25 suites se distingue por su diseño contemporáneo, a cargo del reconocido Francesc Rifé Studio Barcelona, y por su espectacular gastronomía.
“Queríamos diferenciarnos en el diseño, en el interiorismo y, por supuesto, en el servicio. Pero también era clave que los restaurantes fueran reconocidos por el público local, igual que lo son aquí en la Ciudad de México. No queremos que se sientan como restaurantes de hotel, sino como destinos gastronómicos por sí mismos”, explica Braulio.
Tienen con tres restaurantes, cada uno con su concepto distintivo: Lilōu, que rinde homenaje a la tradición culinaria de ciudades como Nueva York, Londres y París. Epicentro, un bar de coctelería dedicado a exaltar el tequila y el mezcal, y finalmente, Chapulín, que también está en la Ciudad de México, con su icónica barra de mariscos, un comal de barro y el irresistible aroma de las brasas.
Ahora, Braulio cuenta que el mayor reto desde que abrieron ha sido posicionar el hotel, pero si algo tiene claro, es que la tendencia más grande en la industria hotelera es hacer espacios para las nuevas generaciones, y este proyecto es un paso hacia esa dirección.
“Tenemos que entender que la industria turística no solo es sol y playa. También tenemos que vender las ciudades. Además, hoy tenemos que hacer productos para las nuevas generaciones. Para los millennials, para los centennials, que hoy ya tienen en el gran poder adquisitivo”.
La inauguración del Presidente InterContinental en Monterrey
Para la inauguración, se hizo un pijama party, y en el corte del listón estuvieron presentes Samuel García, gobernador de Nuevo León, acompañado de Braulio, Maricarmen Martínez Villarreal, Secretaria de Turismo de Nuevo León, Joylon Bulley, CEO para las Américas de IHG Hotels & Resorts; y Sergio León, Gerente General del hotel.
La fiesta reunió a más de 500 invitados, entre ellos Nahuel Guzmán, Juan Pablo Vigón, Diego Lainez, Liliana Sada, Beto Santos, Verónica González, Emma Molina, Rosamary Oliver, Yvonne Venegas, Alexia Ulibarri, Sandra Weil, entre otros.