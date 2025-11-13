Presidente InterContinental abre sus puertas en Monterrey

Conoce todo sobre el nuevo Presidente InterContinental en Monterrey

Después de una ausencia de más de diez años, el nombre Presidente InterContinental vuelve a Monterrey con una propuesta completamente renovada. Braulio nos cuenta que la marca decidió regresar a la capital regia solo cuando pudieron hacerlo bajo sus propios estándares de calidad, servicio y hospitalidad, pilares que no estaban presentes en la antigua operación del hotel.

“Nosotros siempre habíamos tenido como una subfranquicia de Presidente InterContinental y lo manejaba un tercero, un hotelero local, pero el hotel no cumplía las expectativas ni de Grupo Presidente ni de InterContinental porque era un hotel viejo, que no representaba lo que hacemos: servicio, calidad y alimentos y bebidas extraordinarios”, explica.

Suite Presidente InterContinental (Cortesía )

Así que para poder tener una presencia fuerte en la zona, decidieron retirar la franquicia y esperar el momento ideal para reconstruir desde cero, esta vez con total control del proyecto.

“Mucha gente regia todavía asocia la propiedad del hotel antiguo con el nombre Presidente, pero ahora decidimos hacerlo bien, desde el principio, porque Monterrey es un destino importante donde queríamos estar”, añade.

La historia de este nuevo hotel no solo está marcada por la planeación y el lujo, sino también por los retos. Durante su construcción, Braulio cuenta que el proyecto enfrentó la pandemia, lo que obligó a detener temporalmente las obras, y retrasó la apertura casi tres años, hasta que por fin, en 2025, abrió sus puertas.