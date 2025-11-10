Impression Isla Mujeres celebra su segundo aniversario con una cena gourmet frente al mar Caribe. Considerado el hotel más instagrameable de la Riviera Maya, este exclusivo refugio de lujo consciente marca dos años de sofisticación, gastronomía excepcional y experiencias diseñadas para el viajero que busca algo más que un destino: una sensación.
Un paraíso inolvidable en Isla Mujeres
Impression Isla Mujeres celebra su segundo aniversario con una cena gourmet frente al mar Caribe. Considerado el hotel más instagrameable de la Riviera Maya, este exclusivo refugio de lujo consciente marca dos años de sofisticación, gastronomía excepcional y experiencias diseñadas para el viajero que busca algo más que un destino: una sensación.
A tan solo 25 minutos de Cancún, el acceso al resort ya es parte de la experiencia. La travesía inicia a bordo de un catamarán privado desde la Marina Hacienda del Mar, con bar a bordo y vistas al azul turquesa que define a Isla Mujeres.
Al llegar, la propiedad se integra de forma orgánica al paisaje natural del sur de la isla, evocando los encantadores pueblos costeros del Mediterráneo y resaltando la belleza caribeña con una arquitectura pensada para conservar el entorno y apoyar a la comunidad local.
Con 125 suites de lujo y un entorno íntimo, Impression Isla Mujeres ofrece privacidad absoluta, servicio de mayordomo personalizado y su exclusiva experiencia Endless Privileges®, donde todo está incluido con estándares excepcionales. Los huéspedes pueden disfrutar de cuatro piscinas infinitas, ocho restaurantes, ocho bares y múltiples espacios para celebrar momentos únicos, contemplar atardeceres memorables o reconectar con el bienestar.
Tres días para celebrar el arte de vivir
Durante tres días, invitados nacionales e internacionales disfrutaron de una agenda diseñada para celebrar el arte del buen vivir: experiencias wellness, paisajes que invitan a la contemplación y una propuesta culinaria de alto nivel.
El momento culminante fue la cena de aniversario, realizada el 6 de noviembre en colaboración con Wine & Food Festivals y el restaurante Crown Shy NYC, galardonado con una estrella Michelin.
La celebración tuvo lugar en El Tëmplo, el majestuoso espacio frente al mar diseñado por el arquitecto Javier Uma. Los chefs Jassimran Singh (Crown Shy NYC), Manuel Morales y Griselda Lechuga (Impression Isla Mujeres) ofrecieron un menú de cinco tiempos maridado con vinos seleccionados por la sommelier Carolina Martínez.
La velada se acompañó con jazz en vivo, un DJ set de Waki, espectáculo de fuegos artificiales y un cierre en el Yacht Lounge Piano Bar, convirtiendo la noche en una oda al lujo consciente, la creatividad y la expresión sensorial.
El evento reunió a personalidades del mundo gastronómico, social y lifestyle, quienes celebraron la hospitalidad, el arte y la buena mesa en un entorno que invita a la calma, la conexión y el disfrute.
Con esta celebración, Impression Isla Mujeres busca reforzar su posicionamiento como un destino especializado en experiencias personalizadas, gastronomía contemporánea y descanso en un entorno natural privilegiado del Caribe mexicano.
¡Feliz aniversario Impression Isla Mujeres!