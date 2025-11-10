Un paraíso inolvidable en Isla Mujeres

A tan solo 25 minutos de Cancún, el acceso al resort ya es parte de la experiencia. La travesía inicia a bordo de un catamarán privado desde la Marina Hacienda del Mar, con bar a bordo y vistas al azul turquesa que define a Isla Mujeres.

Al llegar, la propiedad se integra de forma orgánica al paisaje natural del sur de la isla, evocando los encantadores pueblos costeros del Mediterráneo y resaltando la belleza caribeña con una arquitectura pensada para conservar el entorno y apoyar a la comunidad local.

Con 125 suites de lujo y un entorno íntimo, Impression Isla Mujeres ofrece privacidad absoluta, servicio de mayordomo personalizado y su exclusiva experiencia Endless Privileges®, donde todo está incluido con estándares excepcionales. Los huéspedes pueden disfrutar de cuatro piscinas infinitas, ocho restaurantes, ocho bares y múltiples espacios para celebrar momentos únicos, contemplar atardeceres memorables o reconectar con el bienestar.

Tres días para celebrar el arte de vivir

Durante tres días, invitados nacionales e internacionales disfrutaron de una agenda diseñada para celebrar el arte del buen vivir: experiencias wellness, paisajes que invitan a la contemplación y una propuesta culinaria de alto nivel.

El momento culminante fue la cena de aniversario, realizada el 6 de noviembre en colaboración con Wine & Food Festivals y el restaurante Crown Shy NYC, galardonado con una estrella Michelin.