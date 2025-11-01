Casa Elena: el sabor de México en un espacio que celebra la calidez y el buen gusto

Para empezar el día

El menú matutino presenta opciones frescas y reconfortantes como fruta, omelettes, huevos rancheros y tortilla española. También destacan los clásicos de la casa: la tosta verde, el sándwich de vegetales rostizados y la baguette de jamón serrano.

Casa Elena (Cortesía)

Entre los imperdibles del desayuno están los Gorditos de nata, una deliciosa fusión entre las tradicionales gorditas y los hotcakes, así como los Molletes con base de hojaldre hecho en casa, frijoles con epazote, quesillo, queso de cabra, aguacate y pico de gallo.

Para acompañar, la barra de café y jugos ofrece desde bebidas clásicas hasta creaciones propias como el Chocolate Elena con cardamomo, preparado con cacao puro, smoothies de fruta fresca y kombucha artesanal.

Casa Elena (Cortesía)

La sección Del Comalito es otra de las favoritas, con opcones elaboradas con maíz como quesadillas de flor de calabaza o hongos, tacos de cecina y tacos de aguacate con flor de jamaica.

Comida y cena

Durante la tarde y la noche, los sabores se intensifican con platillos como las flores de calabaza capeadas rellenas de requesón y duxelle de hongos, servidas con mole artesanal y espuma de hongos. El Aguachile Casa Elena, que varía según la temporada, también es uno de los favoritos.

Casa Elena (Cortesía)

La ensalada escarlata, elaborada con betabeles horneados, jitomate Heirloom, cherries, pistaches, queso cotija y espuma de agua de jitomate, ofrece una explosión de frescura y texturas. Otra propuesta destacada es la tlayuda del huerto, una reinterpretación contemporánea del clásico oaxaqueño con espárragos, hongos, elotitos, quelites, flor de calabaza, quesillo, queso ocosingo y un toque de trufa.