El Gran Fin de Semana se vivió con Tequila Patrón Cristalino

Hay fines de semana que se viven intensamente, y este 25 y 26 de octubre definitivamente fue uno de ellos. Club Patrón y Tacos Atarantados se unieron para hacer del Gran Fin de Semana una experiencia donde el sabor y la pasión se encontraron en una sola parada.

Esta colaboración coronó una celebración que tomó por sorpresa todos los jueves de octubre, y alcanzó su punto más alto durante el Gran Fin de Semana, donde el público degustó un menú especial y una experiencia diseñada para quienes saben que la suavidad también puede acelerar los sentidos.

Publicidad

En colaboración con el chef Jorge Guadiana, Tacos Atarantados presentó este fin de semana el Taco Pérez: una mezcla de arrachera, tocino y frijoles refritos en tortilla de harina, perfecto para maridar con un Pitstop de Tequila Patrón Cristalino, que incluyó limón, jengibre, soda y el toque de suavidad que te encanta, porque no hay mejor trofeo que disfrutar entre amigos con el cristalino más suave, elaborado artesanalmente para elevar cada momento.

Además, al probar este exquisito manjar, los asistentes participaron en una exclusiva dinámica que puso a prueba su destreza, habilidad y precisión para llevarse increíbles premios.

Más que una activación, Club Patrón x Tacos Atarantados fue una invitación a disfrutar sin prisa, a celebrar la precisión artesanal que distingue a este tequila y el espíritu vibrante que define a México. Porque el Gran Fin de Semana no solo se vive, se saborea, se comparte y se celebra con Tequila Patrón Cristalino, que nos recuerda que cada sorbo también es una pausa necesaria para tomar impulso.