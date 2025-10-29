Mandapa, a Ritz-Carlton Experience: un viaje al corazón de Bali a través del arte de una mesa

Aquí, el lujo es el tiempo y la naturaleza. En Mandapa, la vegetación tropical y el sonido del agua fluyendo del río Ayung son sólo el comienzo para transportarte al lugar perfecto en el que la relajación, el descanso y perder la noción del tiempo, son la prioridad.

Basado en tres pilares: bienestar, gastronomía y sostenibilidad, Mandapa, sin duda, logra conquistar a sus visitantes gracias a la fusión de tradición, espiritualidad y lujo contemporáneo.

Sawah Terrace (Cortesía )

Mandapa, a Ritz-Carlton Experience: el arte de la gastronomía balinesa

En Bali, la comida es un acto de gratitud, comunidad y espiritualidad. La cocina balinesa se distingue por sus sabores intensos y aromáticos, y comer en la isla significa compartir, es una celebración del encuentro. Los platillos se sirven al centro de la mesa para compartir y, en Mandapa, esta tradición cobra vida.

Sawah Terrace, el restaurante indonesio auténtico del resort, honra la herencia culinaria de Bali, elevando cada platillo con técnicas contemporáneas, sin perder su esencia.

Aquí podrás disfrutar de sabores emblemáticos como Lawar Klungah, un platillo ceremonial a base de una mezcla de vegetales, coco y pulpo; Babi Upih, cerdo sagrado cocinado lentamente dentro de vainas de palma de areca; y Cendol Dawet, el sweet treat perfecto para el clima tropical reinterpretado con gelatina de arroz pandan, leche de coco, melaza de azúcar de palma y helado artesanal de coco.

Sawah Terrace honra la herencia culinaria de Bali, elevando cada platillo con técnicas contemporáneas, sin perder su esencia. (Cortesía)

Pero la gastronomía de Bali no termina en la cocina. En la isla, cada mesa cuenta una historia. Un ritual donde la armonía, espiritualidad y conexión con la naturaleza se entrelazan. Decorar una mesa es un acto de intención tanto como de belleza.