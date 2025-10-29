Mandapa, a Ritz-Carlton Experience: un viaje al corazón de Bali a través del arte de una mesa

Dentro de la frondosa selva de Bali, en el corazón cultural y espiritual de Ubud, encontrarás una experiencia exclusiva que despertará todos tus sentidos llevándote por un viaje único hacia el bienestar y la naturaleza.
Mandapa, a Ritz-Carlton Experience, una fusión estética tradicional balinesa con elementos contemporáneos, rinde homenaje a su entorno orgánico y no solo es un santuario diseñado para relajar la mente, el cuerpo y el alma, sino que convertirá tu estancia en una experiencia holística inolvidable para cualquiera que busque conectar y renovarse.
Publicidad
Aquí, el lujo es el tiempo y la naturaleza. En Mandapa, la vegetación tropical y el sonido del agua fluyendo del río Ayung son sólo el comienzo para transportarte al lugar perfecto en el que la relajación, el descanso y perder la noción del tiempo, son la prioridad.
Basado en tres pilares: bienestar, gastronomía y sostenibilidad, Mandapa, sin duda, logra conquistar a sus visitantes gracias a la fusión de tradición, espiritualidad y lujo contemporáneo.
Mandapa, a Ritz-Carlton Experience: el arte de la gastronomía balinesa
En Bali, la comida es un acto de gratitud, comunidad y espiritualidad. La cocina balinesa se distingue por sus sabores intensos y aromáticos, y comer en la isla significa compartir, es una celebración del encuentro. Los platillos se sirven al centro de la mesa para compartir y, en Mandapa, esta tradición cobra vida.
Sawah Terrace, el restaurante indonesio auténtico del resort, honra la herencia culinaria de Bali, elevando cada platillo con técnicas contemporáneas, sin perder su esencia.
Aquí podrás disfrutar de sabores emblemáticos como Lawar Klungah, un platillo ceremonial a base de una mezcla de vegetales, coco y pulpo; Babi Upih, cerdo sagrado cocinado lentamente dentro de vainas de palma de areca; y Cendol Dawet, el sweet treat perfecto para el clima tropical reinterpretado con gelatina de arroz pandan, leche de coco, melaza de azúcar de palma y helado artesanal de coco.
Pero la gastronomía de Bali no termina en la cocina. En la isla, cada mesa cuenta una historia. Un ritual donde la armonía, espiritualidad y conexión con la naturaleza se entrelazan. Decorar una mesa es un acto de intención tanto como de belleza.
Publicidad
¿Cómo se decora una mesa al estilo balines?
El arte de decorar una mesa en Bali busca crear armonía además de estética. Cada elemento tiene un propósito y para lograrlo, el secreto está en la combinación de elementos naturales, símbolos espirituales y detalles hechos a mano.
Los materiales orgánicos son un must para una mesa balinesa. Las fibras naturales como el bambú, el mimbre y las palmas tejidas (conocidas localmente como janur) se combinan con maderas ligeras, mientras que los elementos tejidos, como cestas de ratán o coco, se encargan de aportar ese toque artesanal único que define el estilo.
La paleta de color está llena de tonos neutros como blanco, beige y verde claro que evocan equilibrio, con ofrendas de arroz o fruta que conmemorar a los dioses y ancestros.
El pop de color lo agregan las flores tropicales como el frangipani y el ylang-ylang, con acentos vibrantes de amarillos o naranjas que simbolizan prosperidad y alegría.
Muchas veces, las mesas pueden incluir objetos tallados en madera, como máscaras protectoras o esculturas de figuras espirituales, que simbolizan la fuerte conexión de la isla con la espiritualidad.
Más que una decoración, el resultado de una mesa balinesa es un ambiente no solo visualmente cautivador sino que también es una invitación a detenerte y reconectar con la naturaleza, la gratitud y la conexión.
En Mandapa, a Ritz-Carlton Experience, cada comida es una ceremonia para los sentidos. Es una experiencia donde diseño, ritual y sabor se entrelazan, dando vida a momentos inolvidables que combinan estética, tradición y sofisticación.