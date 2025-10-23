Un extraordinario paraíso mexicano

Grupo Xcaret es uno de los más prestigiosos dentro de la industria turística mexicana. Su maestría consiste en espectaculares parques, hoteles de categoría 5 diamantes y el concepto All Fun Inclusive que permite disfrutar sin preocupaciones, siendo una de sus mejores atracciones el Parque Xcaret.

Tan pronto uno pone un pie en estas tierras, ubicadas en el corazón del caribe mexicano, uno puede sentir una conexión profunda con su vibrante cultura. Uno se maravilla con sus frondosas selvas, y sus cristalinas aguas subterráneas.

Los paisajes de la Riviera Maya nos permiten ver desde el inicio que estamos por vivir una aventura única. Parque Xcaret es más que un parque temático, es una experiencia viva que celebraba y se adentra a la cultura mexicana.

Ubicado en Playa del Carmen, el parque cuenta con más de 50 atracciones acuáticas, culturales y artísticas. Ofrece experiencias que resaltan lo mejor de la región como caminatas submarinas, aviarios con especies maravillosas, restaurantes de primera categoría con comida de todo el país y espectáculos que enaltecen las raíces de México.

Xcaret México Espectacular

Su espectáculo insignia, es sin duda Xcaret México Espectacular, una experiencia inigualable que celebra a la historia, cultura y tradiciones de México. Su misión consiste en contagiar el gran amor que Xcaret siente por México, siendo la ventana del patrimonio cultural vivo de México al mundo.

Con más de 300 artistas, música en vivo, danzas folclóricas y un deslumbrante despliegue de vestuarios y efectos visuales, este espectáculo transporta a los espectadores en un recorrido sensorial por las raíces y la esencia del país. Cada acto es una representación vibrante de la identidad mexicana.