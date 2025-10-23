Los mejores restaurantes (y los más tendy) para comer durante el Gran Premio de México

Los mejores restaurantes de la CDMX en este Gran Premio 2025

Empezamos con Botánico , un oasis verde escondido en Polanco que parece diseñado para comer bajo el sol y olvidarte del tráfico. El menú del chef Alejandro Cabral juega con ingredientes locales en platos que se sienten frescos y sofisticados sin pretenderlo. Desde sus ostiones hasta su risotto con hongos, todo tiene ese toque natural que hace match con su entorno selvático chic.

Si lo tuyo es algo más relajado pero con un twist, Perezoso Gastro Bar en la Roma es tu lugar. Su propuesta combina buena comida, cocteles divertidos y un ambiente que vibra entre lo tropical y lo urbano. Ideal para un brunch tardío o para arrancar la noche con energía.

Otro imperdible es Bartola , un rincón en la colonia Juárez que se ha ganado su fama por reinterpretar la cocina mexicana con técnica y estilo. Es de esos lugares donde cada platillo tiene historia y sabor en serio. Según Marco Beteta, su carta logra ese equilibrio entre lo casero y lo moderno, perfecto para quienes quieren comer bien sin complicaciones.