Los mejores restaurantes (y los más tendy) para comer durante el Gran Premio de México

Entre tanto caos (del bueno), hay algo que no puede faltar y es comer bien. Así que si estás en la capital disfrutando de la F1 y quieres aprovechar para conocer los lugares más cool del momento, aquí te dejamos una guía de spots que lo tienen todo: sabor, ambiente y mucho estilo.
Los mejores restaurantes de la CDMX en este Gran Premio 2025
Empezamos con Botánico , un oasis verde escondido en Polanco que parece diseñado para comer bajo el sol y olvidarte del tráfico. El menú del chef Alejandro Cabral juega con ingredientes locales en platos que se sienten frescos y sofisticados sin pretenderlo. Desde sus ostiones hasta su risotto con hongos, todo tiene ese toque natural que hace match con su entorno selvático chic.
Si lo tuyo es algo más relajado pero con un twist, Perezoso Gastro Bar en la Roma es tu lugar. Su propuesta combina buena comida, cocteles divertidos y un ambiente que vibra entre lo tropical y lo urbano. Ideal para un brunch tardío o para arrancar la noche con energía.
Otro imperdible es Bartola , un rincón en la colonia Juárez que se ha ganado su fama por reinterpretar la cocina mexicana con técnica y estilo. Es de esos lugares donde cada platillo tiene historia y sabor en serio. Según Marco Beteta, su carta logra ese equilibrio entre lo casero y lo moderno, perfecto para quienes quieren comer bien sin complicaciones.
Para los que buscan una experiencia más gourmet, Máximo sigue siendo una apuesta segura. El restaurante del chef Eduardo García es sinónimo de excelencia y ha sido parte de la evolución gastronómica de la ciudad. Ingredientes de temporada, platillos impecables y una atención de primer nivel lo hacen ideal para una cena antes o después del circuito.
Y si quieres cerrar el fin de semana con una vibra más mediterránea, Taverna es el lugar. Con un menú que combina productos locales con sabores del sur de Europa, su ambiente y la calidad lo convierte en un gran choose. Piensa en pasta artesanal, vino y buena conversación, la fórmula perfecta para cerrar con broche de oro tu experiencia del GP.
Entre motores, champaña y moda, la F1 convierte a la CDMX en el epicentro del estilo, y estos restaurantes son el complemento ideal. No importa si vienes por el circuito o por el antojo, lo importante es que en cada mesa hay una historia que vale la pena saborear.