Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

Celebra lo mejor de México con esta bebida única que honra lo mejor de nuestra identidad

Este septiembre, Tequila Patrón te invita a vivir las Fiestas Patrias con experiencias imperdibles en bares y taquerías emblemáticas de la CDMX y Guadalajara.
vie 12 septiembre 2025 11:11 AM
Presentado por: Tequila Patrón
Tequila Patrón celebra lo mejor de México con tacos y cocktails. (Cortesía)

En México, septiembre es sinónimo de orgullo, tradición y celebración: es el momento de honrar nuestra historia, cultura y, sobre todo, nuestra identidad. Tequila Patrón, fiel a su esencia de autenticidad y calidad, se une a esta fiesta nacional para ofrecer momentos inolvidables que no necesitan más pretexto que el de ser mexicanos.

Como cada año, esta famosa bebida continúa diseñando experiencias inmersivas que capturan la esencia de las Fiestas Patrias, llevando el sabor y la alegría a los rincones más icónicos de la Ciudad de México y Guadalajara.

Más que eventos masivos, son encuentros íntimos donde la buena compañía, el sabor excepcional y el espíritu patrio se fusionan. Una celebración que nace de la autenticidad y la conexión para honrar lo que nos hace únicos.

Publicidad

Si ya estás en el mood para dar el grito, definitivamente este septiembre tienes que ir a las sedes que Tequila Patrón tiene preparadas para ti.

Empezando por los cocktail bars, donde podrás elevar la experiencia con mixología de autor y un ambiente sofisticado, como:

Goya Taller – Lope de Vega 338, Polanco V Sección

Zimo – Saltillo 42, Condesa.

Ismo – Durango 175-B, Roma Nte.

Café de Nadie - Chihuahua 135, Roma Nte.

Navaja - Escuela Militar de Aviación 40, ladrón de Guevara (Guadalajara)

Gipsy - Av. Servidor Público 988 (Zapopan)

Con esta lista de cocktail bars, podrás elevar el sabor único de Tequila Patrón. (Cortesía)
Con esta lista de cocktail bars, podrás elevar el sabor único de Tequila Patrón. (Cortesía)

Publicidad

Porque no hay celebración mexicana completa sin el sabor inconfundible de un buen taco, Tequila Patrón también se suma a la tradición en:

Chetito Roma – Guanajuato 234, Roma Nte.

Cariñito – Guanajuato 53, Roma Nte.

Barbacoa Gonzalitos – Colima 76, Roma Nte.

Los Caramelos – Av Michoacán 93, Condesa.

Los Alexis – C. Río Lerma 264, Cuauhtémoc.

Y para continuar con la celebración, Tequila Patrón te invita a vivir el espíritu patrio este 15 y 16 de septiembre en Sala de Despecho (Av. Pablo Neruda 3058, Providencia 4ta Secc., 44639 Guadalajara, Jal.)

El sabor inconfundible de un buen taco, solo se acompaña con Tequila Patrón.
El sabor inconfundible de un buen taco, solo se acompaña con Tequila Patrón.

Publicidad

Pero, si eres de los que prefieren celebrar el orgullo de ser mexicanos sin salir de casa, no te preocupes. Puedes seguir festejando con esta receta de Margarita Patrón, la opción ideal para sorprender a tus invitados y convertirte en el mejor anfitrión.

Lo único que necesitas es mezclar en un shaker con hielo, 45 ml de Tequila Patron Silver, 25 ml de licor de naranja, 15ml de jugo de limón y 5 ml de jarabe natural. Agita con fuerza durante 10 a 15 segundos para integrar bien los sabores, cuela y sirve en copa fría o vaso con hilo. Por último, decora con una rodaja de limón o cáscara de naranja.

Cuando se trata de un buen tequila, no necesitas una razón ni una fecha especial. Solo darte permiso de disfrutar.

¿Nos vemos con un taco en una mano y Tequila Patrón en la otra?

Tags

Tequila Tequila Patrón

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad