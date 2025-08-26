Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

Pide lo que quieras, paga lo que puedas: la ciudad come sin reglas

La CDMX está a punto de vivir un día único: casi 20 restaurantes, bares, taquerías, cafés y panaderías se unirán para una dinámica especial en la que comerás lo que quieras y decidirás cuánto pagar.
mar 26 agosto 2025 04:05 PM
Masala y Maíz
Conoce y vive la experiencia "Pide lo que quieras, paga lo que puedas", la ciudad come sin reglas

En una ciudad donde el costo de vida no deja de subir, esta iniciativa recuerda que los restaurantes son mucho más que negocios, son espacios de encuentro, de comunidad y de cultura compartida. Aquí, lo importante no es la cuenta, sino la experiencia de sentarse a la mesa sin importar quién seas o cuánto traigas en la cartera.

Publicidad

Qué es 'Pide lo que quieras, paga lo que puedas'

Todo comenzó en Masala y Maíz, el proyecto con Estrella Michelin de los chefs Norma Listman y Saqib Keval, quienes impulsan la idea de la hospitalidad radical. Lo que inició como un gesto dentro de su propio espacio ahora escala a una versión colectiva que reúne a toda una comunidad de cocineros, panaderos, bartenders y hosts.

Masala y Maíz
Todo comenzó en Masala y Maíz, el proyecto con Estrella Michelin de los chefs Norma Listman y Saqib Keval, quienes impulsan la idea de la hospitalidad radical.

De las estrellas Michelin a las esquinas favoritas

Lo poderoso de este movimiento es su diversidad. Participan desde proyectos reconocidos internacionalmente hasta lugares de barrio que ya son parte del día a día de muchos. La idea es clara: abrir puertas a todos, sin distinción.

Algunos de los restaurantes que ya confirmaron son:

  1. Expendio de Maíz (Estrella Michelin)
  2. MalixBaldío (Estrella Verde Michelin)
  3. Cicatriz Café
  4. Mux México
  5. Fideo Gordo
  6. Ahumalia
  7. Loup Bar
  8. Via Sol
  9. Bao Bao
  10. Outline
  11. Cinco y Dos Panadería
  12. Sobremesa
  13. Destello
  14. Ciclo
  15. Umani
  16. Fermentos
  17. Mita
  18. Ramiro Cocina
Publicidad

Cuándo será Pide lo que quieras, paga lo que puedas

“Pide lo que quieras, paga lo que puedas”, una oportunidad para probar nuevos sabores, apoyar a los proyectos que hacen vibrar la ciudad y recordar que la comida tiene un valor que va mucho más allá del dinero.

Masala y Maíz
El 27 de agosto no hay reservas ni reglas, solo ganas de comer, compartir y dejarte llevar por la energía de una CDMX que sabe unirse alrededor de la mesa.

El 27 de agosto no hay reservas ni reglas, solo ganas de comer, compartir y dejarte llevar por la energía de una CDMX que sabe unirse alrededor de la mesa.

Publicidad

Tags

Restaurantes

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad