No es casualidad que los rankings de “ciudades más felices del mundo” la pongan siempre en el top. Caminar por Copenhague es como entrar a un moodboard de Pinterest con cafés minimalistas, calles llenas de bicicletas, arquitectura impecable y un estilo de vida que dice take it easy. Aquí, hasta pedir un café se siente como una experiencia de película.
Copenhague es una capital muy cool y deberías tenerla en tu radar de viajes
Razones para visitar Copenhague
Lo mejor es que esta ciudad no se limita a ser bonita, es auténtica, vibrante y sorprendentemente diversa. Puedes empezar el día explorando Nyhavn con sus casitas de colores de postal, pasar la tarde recorriendo galerías de arte contemporáneo y cerrar la noche en un restaurante con estrella Michelin, porque sí, esta ciudad tiene más de los que imaginas. Y si lo tuyo es lo alternativo, también hay mercaditos, bares escondidos y hasta un barrio libre llamado Christiania, donde todo puede pasar.
Además, la gastronomía danesa está viviendo un momento espectacular: desde el famoso smørrebrød , un pan negro con toppings que se convierte en obra de arte, hasta propuestas que reinventan la cocina nórdica. Básicamente, cada platillo es una experiencia que merece foto.
Y claro, hay algo irresistible en su estilo de vida hygge, esa filosofía danesa de disfrutar lo simple, lo cálido y lo cozy. Lo que en otras ciudades es lujo, en Copenhague es naturalidad pura.
Si estás buscando tu próximo destino, ponle un pin en el mapa a Copenhague. No solo porque está de moda, sino porque es el tipo de lugar que se queda contigo mucho después de regresar a casa.