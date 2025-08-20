Publicidad

Copenhague es una capital muy cool y deberías tenerla en tu radar de viajes

París es la ciudad del amor y Tokio la de la modernidad futurista, Copenhague es, sin duda, la capital chill con diseño único en cada esquina y una vibe nórdica que conquista a cualquiera.
mié 20 agosto 2025 01:22 PM
Copenhague está de moda, y sí, es la capital más cool que deberías tener en tu radar de viajes

No es casualidad que los rankings de “ciudades más felices del mundo” la pongan siempre en el top. Caminar por Copenhague es como entrar a un moodboard de Pinterest con cafés minimalistas, calles llenas de bicicletas, arquitectura impecable y un estilo de vida que dice take it easy. Aquí, hasta pedir un café se siente como una experiencia de película.

Razones para visitar Copenhague

Lo mejor es que esta ciudad no se limita a ser bonita, es auténtica, vibrante y sorprendentemente diversa. Puedes empezar el día explorando Nyhavn con sus casitas de colores de postal, pasar la tarde recorriendo galerías de arte contemporáneo y cerrar la noche en un restaurante con estrella Michelin, porque sí, esta ciudad tiene más de los que imaginas. Y si lo tuyo es lo alternativo, también hay mercaditos, bares escondidos y hasta un barrio libre llamado Christiania, donde todo puede pasar.

Lo mejor es que esta ciudad no se limita a ser bonita, es auténtica, vibrante y sorprendentemente diversa.

Además, la gastronomía danesa está viviendo un momento espectacular: desde el famoso smørrebrød , un pan negro con toppings que se convierte en obra de arte, hasta propuestas que reinventan la cocina nórdica. Básicamente, cada platillo es una experiencia que merece foto.

Y claro, hay algo irresistible en su estilo de vida hygge, esa filosofía danesa de disfrutar lo simple, lo cálido y lo cozy. Lo que en otras ciudades es lujo, en Copenhague es naturalidad pura.

Si estás buscando tu próximo destino, ponle un pin en el mapa a Copenhague.

Si estás buscando tu próximo destino, ponle un pin en el mapa a Copenhague. No solo porque está de moda, sino porque es el tipo de lugar que se queda contigo mucho después de regresar a casa.

