Copenhague es una capital muy cool y deberías tenerla en tu radar de viajes

Razones para visitar Copenhague

Lo mejor es que esta ciudad no se limita a ser bonita, es auténtica, vibrante y sorprendentemente diversa. Puedes empezar el día explorando Nyhavn con sus casitas de colores de postal, pasar la tarde recorriendo galerías de arte contemporáneo y cerrar la noche en un restaurante con estrella Michelin, porque sí, esta ciudad tiene más de los que imaginas. Y si lo tuyo es lo alternativo, también hay mercaditos, bares escondidos y hasta un barrio libre llamado Christiania, donde todo puede pasar.

Además, la gastronomía danesa está viviendo un momento espectacular: desde el famoso smørrebrød , un pan negro con toppings que se convierte en obra de arte, hasta propuestas que reinventan la cocina nórdica. Básicamente, cada platillo es una experiencia que merece foto.