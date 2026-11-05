Met Gala 2027 revela su nuevo tema tras la polémica por el homenaje a John Galliano

La Met Gala 2027se encuentra en un escenario inesperado. Lo que originalmente estaba planeado como una edición dedicada al diseñador John Galliano ya no se llevará a cabo después de que el Metropolitan Museum of Artde Nueva York y el propio diseñador confirmaran la cancelación de la exposición 'John Galliano: Horizons' . La muestra estaba pensada para ser el centro de la programación del Costume Institute y servir como base para la Met Gala del próximo 3 de mayo de 2027. Sin embargo, la elección de Galliano generó críticas debido a los comentarios antisemitas y racistas que el diseñador realizó en 2011 y que volvieron a ocupar el centro de la conversación pública.
La decisión dejó a una de las noches más importantes de la moda internacional sin un tema confirmado. Hasta que hoy, el Met ha presentado públicamente cuál será la exposición que sustituirá a la de Galliano.
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¿Cuál es el nuevo tema de la Met Gala 2027?
El Museo Metropolitano de Arte (The Met) está listo para darle un giro totalmente inesperado a su próxima gran exposición de moda: lo ordinario se convertirá en arte. Bajo el título 'Extraordinary: Fashion and the Poetics of the Everyday'', la muestra promete elevar piezas de nuestro día a día desde unos clásicos bluejeans, camisetas blancas con materiales tan locos como papel, plástico y plástico de burbuja a través de la mirada de la alta costura. Sí, la moda y la poesía de lo cotidiano.
Esta vez, se apostó por lo seguro. Esta nueva temática parece una buena jugada, libre de controversias y un contraste total con el drama de Galliano. De hecho, Andrew Bolton, el curador estrella al frente del Costume Institute, rompió el silencio tras todo el revuelo que causó el tema anterior.
¿Cuál era el tema original de la Met Gala 2027?
La idea original para 2027 no era simplemente elegir a John Galliano como un dress code. El plan consistía en presentar en el Costume Institute una exposición dedicada a su trayectoria como diseñador, titulada "John Galliano: Horizons". La muestra habría repasado diferentes etapas de la carrera del diseñador y su influencia en la moda. Galliano es reconocido por su trabajo en casas como Dior y Maison Margiela, así como por una trayectoria marcada por propuestas teatrales y muy elaboradas. La exposición estaba programada para abrir alrededor de la Met Gala del 3 de mayo de 2027.
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¿Qué pasó con John Galliano?
La controversia tiene su origen en hechos ocurridos en París en 2011. En ese momento, Galliano fue grabado realizando comentarios antisemitas y racistas durante un incidente en un bar. La aparición pública de los videos provocó una fuerte reacción dentro y fuera de la industria de la moda. Dior suspendió al diseñador y posteriormente terminó su relación laboral con él.
Galliano también enfrentó un proceso judicial en Francia y recibió una multa por sus declaraciones. El episodio tuvo consecuencias importantes para su carrera y convirtió su nombre en uno de los casos más discutidos sobre responsabilidad y reintegración de figuras de la moda. Con el paso de los años, el diseñador regresó progresivamente a la industria. En 2014 asumió la dirección creativa de Maison Margiela, puesto que mantuvo hasta 2024.
También ofreció disculpas públicas y habló de su proceso de recuperación y de su responsabilidad por lo ocurrido. Por esta razón, la decisión de dedicarle una exposición en el Met no fue recibida únicamente como un reconocimiento a su importancia dentro de la historia de la moda. También abrió una discusión sobre hasta qué punto una institución cultural debe celebrar la obra de una persona con un historial tan controvertido.
La cancelación que cambió todo
Este 31 de agosto de 2026, el Metropolitan Museum of Arty John Galliano anunciaron conjuntamente que "John Galliano: Horizons" no se realizaría. Galliano decidió retirarse del proyecto y señaló que no quería que la controversia sobre su pasado se convirtiera en una distracción para el trabajo del Costume Institute. La cancelación fue la controversia generada alrededor de su elección como protagonista de una exposición del Met, particularmente por sus declaraciones antisemitas y racistas de 2011 y por el contexto de la fecha prevista para la inauguración.