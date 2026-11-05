Met Gala 2027 revela su nuevo tema tras la polémica por el homenaje a John Galliano

¿Qué pasó con John Galliano?

La controversia tiene su origen en hechos ocurridos en París en 2011. En ese momento, Galliano fue grabado realizando comentarios antisemitas y racistas durante un incidente en un bar. La aparición pública de los videos provocó una fuerte reacción dentro y fuera de la industria de la moda. Dior suspendió al diseñador y posteriormente terminó su relación laboral con él.

Galliano también enfrentó un proceso judicial en Francia y recibió una multa por sus declaraciones. El episodio tuvo consecuencias importantes para su carrera y convirtió su nombre en uno de los casos más discutidos sobre responsabilidad y reintegración de figuras de la moda. Con el paso de los años, el diseñador regresó progresivamente a la industria. En 2014 asumió la dirección creativa de Maison Margiela, puesto que mantuvo hasta 2024.

John Galliano estuvo fuera de los reflectores por un tiempo después de la polémica ocurrida en París. (Getty Images)

También ofreció disculpas públicas y habló de su proceso de recuperación y de su responsabilidad por lo ocurrido. Por esta razón, la decisión de dedicarle una exposición en el Met no fue recibida únicamente como un reconocimiento a su importancia dentro de la historia de la moda. También abrió una discusión sobre hasta qué punto una institución cultural debe celebrar la obra de una persona con un historial tan controvertido.

La cancelación que cambió todo

Este 31 de agosto de 2026, el Metropolitan Museum of Art y John Galliano anunciaron conjuntamente que "John Galliano: Horizons" no se realizaría. Galliano decidió retirarse del proyecto y señaló que no quería que la controversia sobre su pasado se convirtiera en una distracción para el trabajo del Costume Institute. La cancelación fue la controversia generada alrededor de su elección como protagonista de una exposición del Met, particularmente por sus declaraciones antisemitas y racistas de 2011 y por el contexto de la fecha prevista para la inauguración.