Estos son los looks más icónicos de nuestras celebs que nos inspiran para recrear este Halloween
Halloween está a punto de llegar y los looks más icónicos toman el protagonismo y nuestras celebs lo saben y nos han regalado disfraces que valen la pena recordar para tomar inspo y recrearlos en nuestra próxima fiesta
Halloween llega para dar fin al mes de octubre con una de las noches más icónicas, donde la creatividad toma el protagonismo de nuestros looks y, si algo nos ha quedado claro, es que a nuestras celebridades favoritas les encanta esta temporada tanto como a nosotras, y es que a través de disfraces donde algunas pelucas, caracterizaciones increíbles y looks llenos de fantasía que toman inspiración desde los personajes más icónicos hasta de grandes referencias de la cultura pop, es que nos invitan a experimentar con nuevas propuestas para llevar nuestra creatividad a otro nivel y hacer de este día uno sumamente memorable y lleno de diversión.
Así que sí, si aún no tienes disfraz para esta noche de Halloween, a continuación te dejamos algunos de los looks más memorables de nuestras celebs favoritas, que nos siguen dando razones para amar esta temporada y que, sin duda, valen la pena recrear.
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Los disfraces más top que siempre querremos recrear en Halloween.
Y es que cada año, nuestras celebs favoritas hacen de Halloween una excusa perfecta para llevar su creatividad y estilo al siguiente nivel, tal y como Kendall Jenner con sus looks más memorables, por los que vale la pena apostar para recrearlos y hacer de la Mujer Maravilla en esta ocasión la protagonista con total estilo, o como Heidi Klum, quien se ha ganado el título de la reina de Halloween por sus impresionantes transformaciones y que nos han demostrado que para ellas un disfraz también puede convertirse en todo un fashion moment.
Heidi Klum conquistó Halloween con una icónica transformación de E.T.
Y si alguien sabe cómo llevar el Halloween a otro nivel y que continúa demostrándonos por qué es la reina de esta temporada, es Heidi Klum, y es que uno de sus disfraces más icónicos fue esta recreación junto a su esposo Tom Kaulitz para convertirse en E.T. el extraterrestre, regalándonos dos de los looks más icónicos y que tanto hemos amado por los detalles y maquillaje con el que tomaron el protagonismo del Halloween del 2024.
Los Bieber apuestan por los looks más increíbles de Halloween
Justin Bieber y Hailey Bieber nos han demostrado que Halloween también puede tener su lado mas cute y familiar y es que para celebrar el halloween del año pasado la pareja aposto pro recrear de una manera tan iconica a la famlia de los increíbles al hacer parte de ello a Jack Blues para transformarse en Mr. Increíble,Elastigirl y Jack-jack.
Paris Hilton y su familia apuestan por el glamour gótico de Los Locos Addams
Y es que el estilo gótico también toma el protagonismo en esta temporada y sin duda Paris Hilton lo sabe y este año ha apostado por recrear a la familia de los Locos Adams acompañada de su esposo Carter Reum y de sus pequeños hijos Phoenix y London, logrando una propuesta con una de nuestras referencias favoritas de la cultura pop y con ese toque de dark glam que nunca pasa de moda.
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Martha y Eugenia Debayle llevan la fantasía de Halloween a otro nivel
Uno de nuestros disfraces favoritos, por lo que siempre podremos tomar inspiración, es La Bella Durmiente, y es que para este año las hermanas Debayle han apostado por recrear a Maléfica y Aurora, pero con unos looks que sin duda parecen sacados de un cuento de hadas, haciendo de las alas, cuernos y unos detalles de plumas, así como de vestido en un tono azul pastel con una falda de tul, los verdaderos protagonistas de este Halloween.
Sofia Salinas apuesta por el glamour de Cruella de Vil para Halloween
Y si hablamos de villanas que no pueden faltar para tomar inspiración en este Halloween, es Cruella de Vil, y Sofía Salinas lo sabe. La influencer apostó por recrear a la icónica antagonista de 101 dálmatas, haciendo de su peinado tan icónico, dividido en blanco y negro, y un abrigo de peluche los protagonistas de su look para demostrarnos que los clásicos de Disney siempre serán una inspiración única para esta temporada
Así que con este recap, nuestras celebridades nos han demostrado una vez más que Halloween siempre será la ocasión perfecta para llevar nuestra creatividad a otro nivel, jugar con la moda y salir de nuestra zona de confort para convertirnos en nuestros personajes favoritos y hacer de estos looks toda una declaración de estilo memorable y llena de diversión.