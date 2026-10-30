Estos son los looks más icónicos de nuestras celebs que nos inspiran para recrear este Halloween

Los disfraces más top que siempre querremos recrear en Halloween.

Y es que cada año, nuestras celebs favoritas hacen de Halloween una excusa perfecta para llevar su creatividad y estilo al siguiente nivel, tal y como Kendall Jenner con sus looks más memorables, por los que vale la pena apostar para recrearlos y hacer de la Mujer Maravilla en esta ocasión la protagonista con total estilo, o como Heidi Klum, quien se ha ganado el título de la reina de Halloween por sus impresionantes transformaciones y que nos han demostrado que para ellas un disfraz también puede convertirse en todo un fashion moment.

Heidi Klum conquistó Halloween con una icónica transformación de E.T.

Y si alguien sabe cómo llevar el Halloween a otro nivel y que continúa demostrándonos por qué es la reina de esta temporada, es Heidi Klum, y es que uno de sus disfraces más icónicos fue esta recreación junto a su esposo Tom Kaulitz para convertirse en E.T. el extraterrestre, regalándonos dos de los looks más icónicos y que tanto hemos amado por los detalles y maquillaje con el que tomaron el protagonismo del Halloween del 2024.

Heidi Klum y Tom Kaulitz nos conquistaron con su transformación de E.T. el extraterrestre para celebrar Halloween del 2024 (Cortesía Getty Images)

Los Bieber apuestan por los looks más increíbles de Halloween

Justin Bieber y Hailey Bieber nos han demostrado que Halloween también puede tener su lado mas cute y familiar y es que para celebrar el halloween del año pasado la pareja aposto pro recrear de una manera tan iconica a la famlia de los increíbles al hacer parte de ello a Jack Blues para transformarse en Mr. Increíble,Elastigirl y Jack-jack.



Justin, Hailey y Jack Blues Bieber nos han regalado una de las recreaciones más cool para la familia de Los Increíbles, siendo uno de los disfraces que no sabíamos que necesitábamos. (Cortesía @haileybieber)

Paris Hilton y su familia apuestan por el glamour gótico de Los Locos Addams

Y es que el estilo gótico también toma el protagonismo en esta temporada y sin duda Paris Hilton lo sabe y este año ha apostado por recrear a la familia de los Locos Adams acompañada de su esposo Carter Reum y de sus pequeños hijos Phoenix y London, logrando una propuesta con una de nuestras referencias favoritas de la cultura pop y con ese toque de dark glam que nunca pasa de moda.

