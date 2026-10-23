En un evento donde diseñadores, marcas, medios de comunicación y profesionales del mundo de la moda se reúnen, el Istituto Marangoni Miami presentó sus colecciones ante la industria, al resaltar que entre imaginar y darle vida a un proyecto, hay un largo camino de trabajo, aprendizaje y valentía.
‘Hyperglare’: la pasarela del Istituto Marangoni Miami que demostró el talento estudiantil en Volvo Fashion Week México
Así fue la pasarela 'Hyperglare'
Después de la conferencia de Eva Hughes, Vicepresidenta Ejecutiva y Presidenta del Consejo Asesor de la institución, los estudiantes Valerie Evans, Nicole Alfonso, Juan Vargas, Emilia Mourier, Nina Talpe, Cristina Uribe, Paloma Balvin, Sofía Lemann, Mariana Jiménez, Camila Balleste y Daniel Uribe le dieron vida a este desfile. A través de un recorrido de introspección, identidad y transformación mediante siluetas escultóricas, nuevas lecturas de la sastrería y una experimentación de materiales, lograron ampliar los límites de lo convencional dentro del mundo de la moda.
Al usar materiales responsables, procesos de residuo cero y referencias urbanas sobre la reconstrucción de la feminidad, la naturaleza y el futuro; la propuesta de los estudiantes jugó con sostenibilidad y arquitectura. Esto logró revelar una voz propia que convierte a sus diseños en experiencias que reúnen técnica, sensibilidad y propósito.
Las once colecciones originales presentadas el 14 de octubre en Maravilla Studios, reunieron distintas facetas del diseño, donde cada estudiante llevó su originalidad al máximo al atreverse a romper con lo común, para alentar la creatividad y demostrar que en vez de temerle a lo desconocido, es mejor enfrentarse a ello para lograr grandes piezas.
Durante la conferencia de Eva Hughes se resaltó que el proceso creativo en ‘Hyperglare’ refleja el modelo educativo de la institución, donde crear exige curiosidad, pero también paciencia mediante el encuentro del conocimiento y la imaginación. Hughes también compartió que un desfile de gran magnitud ofrece a los estudiantes un momento para presentar sus creaciones al mercado, acercarse a la prensa, a compradores y a líderes de la industria, para así lograr marcar el comienzo de una carrera profesional.
A su vez, el fundador y CEO de la institución, Hakan Baykam, señaló que el talento en Latinoamérica ya tiene una identidad sólida y una voz propia; solo hace falta ampliar el acceso a la información, las redes de contacto y los mercados que permiten a los diseñadores tener un alcance internacional.
La presencia del Istituto Marangoni Miami en Volvo Fashion Week México representa el fortalecimiento del intercambio con la comunidad creativa y comparte un enfoque en el que la formación académica y la práctica profesional avanzan de la mano. Con esto, la institución sigue trabajando para que el talento emergente encuentre formación, redes de contacto y escenarios que conecten a los alumnos con el mundo.