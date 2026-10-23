‘Hyperglare’: la pasarela del Istituto Marangoni Miami que demostró el talento estudiantil en Volvo Fashion Week México

Así fue la pasarela 'Hyperglare'

Después de la conferencia de Eva Hughes, Vicepresidenta Ejecutiva y Presidenta del Consejo Asesor de la institución, los estudiantes Valerie Evans, Nicole Alfonso, Juan Vargas, Emilia Mourier, Nina Talpe, Cristina Uribe, Paloma Balvin, Sofía Lemann, Mariana Jiménez, Camila Balleste y Daniel Uribe le dieron vida a este desfile. A través de un recorrido de introspección, identidad y transformación mediante siluetas escultóricas, nuevas lecturas de la sastrería y una experimentación de materiales, lograron ampliar los límites de lo convencional dentro del mundo de la moda.



Las once colecciones de 'Hyperglare' reunieron siluetas escultóricas, sastrería y materiales responsables. (Cortesía)

Al usar materiales responsables, procesos de residuo cero y referencias urbanas sobre la reconstrucción de la feminidad, la naturaleza y el futuro; la propuesta de los estudiantes jugó con sostenibilidad y arquitectura. Esto logró revelar una voz propia que convierte a sus diseños en experiencias que reúnen técnica, sensibilidad y propósito.



En la pasarela predominaron las prendas oscuras, metálicas y texturizadas. (Cortesía)

Las once colecciones originales presentadas el 14 de octubre en Maravilla Studios, reunieron distintas facetas del diseño, donde cada estudiante llevó su originalidad al máximo al atreverse a romper con lo común, para alentar la creatividad y demostrar que en vez de temerle a lo desconocido, es mejor enfrentarse a ello para lograr grandes piezas.

