Berger Joyeros celebran 10 años de hacer del tiempo todo un arte

Berger celebra una década donde el tiempo se convierte en una declaración de estilo

Después de diez años reuniendo a más de 40 marcas, Berger Private Experience celebró una nueva edición en su flagship de Masaryk, que del 12 al 15 de octubre se convirtió en punto de encuentro para coleccionistas y apasionados de la alta relojería. El espacio reunió algunas de las piezas más espectaculares del sector y marcó una década en la que la precisión, la artesanía y el tiempo han sido protagonistas.

Berger celebra una década donde la alta relojería y el lujo atemporal se han unido para convertirse en toda una declaración de estilo, digna de contar una historia. (Cortesía Berger)

En esta celebración, sin duda alguna, hubo piezas que nos conquistaron desde el primer momento y que vale la pena mencionar. Tal es el caso del Globetrotter Steel Mexico Edition de Arnold & Son, un reloj que se limita a cinco piezas y que fue creado en colaboración con Berger para conmemorar estos diez años de existencia. Otro fue el Carrera Extreme Sport Golden Heritage de TAG Heuer, del que solo existen 20 piezas y el cual busca llevar la alta relojería como una extensión del arte.

Pero si algo nos ha gustado de esta celebración es la manera en que Berger busca acercar la alta relojería a quienes ven en ella mucho más que un accesorio. Cada pieza reúne innovación, historia y artesanía; un trabajo minucioso que revela lo que la hace única y que merece ser apreciado tanto como su diseño.

Cada vez más, el mundo de la alta relojería nos ha demostrado que el lujo atemporal y la artesanía pueden ser uno mismo. (Cortesía Berger)

Por su parte, ZENITH continúa apostando por la innovación: busca crear una nueva visión sobre el lujo contemporáneo en la que la arquitectura y la historia se encuentran y, en esta ocasión, la firma nos sorprende con una pieza inspirada en la cultura maya, reinterpretando algunos de sus códigos a través de una propuesta única que también refleja el vínculo de la maison con México y su lugar dentro del mundo de la alta relojería.