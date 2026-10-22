Berger Joyeros celebran 10 años de hacer del tiempo todo un arte

Hay accesorios que trascienden su función y se convierten en una expresión de estilo: piezas que reúnen lujo, diseño y tradición artesanal, y que cuentan una historia a través de cada detalle. En la alta relojería, esa combinación transforma un objeto en una auténtica obra de arte.
A lo largo de sus diez años, Berger Private Experience ha sido escenario de encuentros que dejan huella. Algunos suceden una sola vez; otros, con el paso del tiempo, se vuelven parte de nuestra historia. Porque detrás de cada pieza hay mucho más que precisión: hay oficio, creatividad y una herencia que perdura.
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Berger celebra una década donde el tiempo se convierte en una declaración de estilo
Después de diez años reuniendo a más de 40 marcas, Berger Private Experience celebró una nueva edición en su flagship de Masaryk, que del 12 al 15 de octubre se convirtió en punto de encuentro para coleccionistas y apasionados de la alta relojería. El espacio reunió algunas de las piezas más espectaculares del sector y marcó una década en la que la precisión, la artesanía y el tiempo han sido protagonistas.
En esta celebración, sin duda alguna, hubo piezas que nos conquistaron desde el primer momento y que vale la pena mencionar. Tal es el caso del Globetrotter Steel Mexico Edition de Arnold & Son, un reloj que se limita a cinco piezas y que fue creado en colaboración con Berger para conmemorar estos diez años de existencia. Otro fue el Carrera Extreme Sport Golden Heritage de TAG Heuer, del que solo existen 20 piezas y el cual busca llevar la alta relojería como una extensión del arte.
Pero si algo nos ha gustado de esta celebración es la manera en que Berger busca acercar la alta relojería a quienes ven en ella mucho más que un accesorio. Cada pieza reúne innovación, historia y artesanía; un trabajo minucioso que revela lo que la hace única y que merece ser apreciado tanto como su diseño.
Por su parte, ZENITH continúa apostando por la innovación: busca crear una nueva visión sobre el lujo contemporáneo en la que la arquitectura y la historia se encuentran y, en esta ocasión, la firma nos sorprende con una pieza inspirada en la cultura maya, reinterpretando algunos de sus códigos a través de una propuesta única que también refleja el vínculo de la maison con México y su lugar dentro del mundo de la alta relojería.
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Pero ¿qué hace tan especial a esta edición? Hay dos detalles que convierten al DEFY Skyline Maya Edition II en una pieza particularmente cautivadora. El primero es su exclusividad: únicamente existen 13 ejemplares, una cifra que tiene un significado especial dentro de la cosmología maya, y el segundo está en su tono azul, el cual toma inspiración por el cielo y el agua, los cuales comparten un importante simbolismo en distintos contextos tanto culturales como religiosos.
Entre piezas extraordinarias, algunas de las más grandes firmas y sus nuevos lanzamientos, Berger Private Experience nos recuerda que la alta relojería va mucho más allá de medir el tiempo. Cada una de estas piezas es capaz de convertirlo en una expresión de arte, historia y legado que sin duda ha logrado trascender por generaciones.