Maternity style: Estos son los looks más cute de las celebs embarazadas

Las celebs nos demuestran que la maternidad también tiene un lado súper fashion

Con su maternity era, n uestras celebridades favoritas nos han demostrado que darle la bienvenida a un nuevo embarazo no significa tener que dejar de lado el estilo personal. Sino más bien es que esta nueva etapa significa todo lo contrario, convirtiéndose en la oportunidad perfecta, en la que han apostado por adaptar las diferentes prendas, siluetas, así como algunas de sus tendencias favoritas que tanto han caracterizado a su estilo, para crear looks que mantienen intacta su esencia, pero que al mismo tiempo hacen de su baby bump el verdadero protagonista de cada look.



Durante su maternity era, Hailey Bieber mantuvo intacto su estilo minimalista y effortless, convirtiendo a su baby bump en el protagonista más cool y fashion. (Cortesía @lilbieber)

Así que con propuestas que van desde lo más romántico y effortless hasta lo más minimalista, es que a continuación te compartimos algunos de los looks que sin duda se han convertido en toda una inspiración para mostrarnos el lado más fashion del maternity style.

Anne Hathaway lleva su maternity style a su lado más effortless

Y si alguien nos ha demostrado el lado más cute de la maternidad, es sin duda Anne Hathaway, quien nos conquistó con este look donde un top azul cielo con un contraste super llamativo con un forro en color rojo y una caída en cascada que combinó con unos jeans de tiro bajo terminó por demostrarnos que hasta las piezas más relajadas con la combinación correcta pueden crear un look sumamente chic.



Anne Hathaway nos conquistó con su llegada para la premiere de The End of Oak Street, luciendo un top azul celeste de Atelier Prabal Gurung que hizo su baby bump el protagonista más fashion. (Cortesía Getty Images)

Barbara Palvin nos regaló el maternity look más cute de Cannes

Barbara nos demostró que la maternidad también tiene su lado más romántico y que hacer del debut de un baby bump también puede tener su lado más fashion al apostar por un vestido super femenino en un tono baby blue diseñado por MIU MIU y que sin duda creó uno de los maternity looks más cute de Cannes.

Barbara Palvin nos regaló el debut más cute y fashion como futura mamá durante el festival de Cannes, con un vestido baby blue de Miu Miu que hizo de su baby bump el protagonista. (Cortesía @realbarbarapalvin)

Sofia Richie y su maternity style más clean girl

Una de las razones por las cuales amamos el maternity style de Sofia Richie se debe a la manera en que nos ha demostrado que esta etapa también puede tener su lado más minimalista y sofisticado y que la clave para lograr esos looks effortless y muy icónicos está en apostar por colores neutros y siluetas que acompañan a nuestro baby bump sin robarle el protagonismo.

