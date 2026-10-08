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Moda

Maternity style: Estos son los looks más cute de las celebs embarazadas

La maternidad nos ha demostrado que también puede convertirse en toda una declaración de estilo a través de siluetas femeninas y piezas statement y que ya han conquistado algunos de los looks de nuestras celebs favs
jue 08 octubre 2026 03:04 PM
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El maternity style nos ha demostrado que llevar un baby bump también puede ser una cuestión de mucho estilo

La maternidad es sin duda una de las etapas más preciosas por las que podemos experimentar, y hoy en día la moda apuesta cada vez más por ser parte de este capítulo en la vida de las mujeres, y algunas de nuestras celebs favoritas nos han demostrado cómo es que un baby bump puede terminar por convertirse en el protagonista más cute de cualquier look con ese toque super chic y muy effortless que tanto nos encanta.

Dejándonos en claro que la verdadera clave para mantener la comodidad y el estilo tan cute del baby bump está en jugar con diferentes siluetas y capas, así como apostar por algunos looks monocromáticos o piezas statement como los verdaderos protagonistas.

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Las celebs nos demuestran que la maternidad también tiene un lado súper fashion

Con su maternity era, n uestras celebridades favoritas nos han demostrado que darle la bienvenida a un nuevo embarazo no significa tener que dejar de lado el estilo personal. Sino más bien es que esta nueva etapa significa todo lo contrario, convirtiéndose en la oportunidad perfecta, en la que han apostado por adaptar las diferentes prendas, siluetas, así como algunas de sus tendencias favoritas que tanto han caracterizado a su estilo, para crear looks que mantienen intacta su esencia, pero que al mismo tiempo hacen de su baby bump el verdadero protagonista de cada look.

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Durante su maternity era, Hailey Bieber mantuvo intacto su estilo minimalista y effortless, convirtiendo a su baby bump en el protagonista más cool y fashion. (Cortesía @lilbieber)

Así que con propuestas que van desde lo más romántico y effortless hasta lo más minimalista, es que a continuación te compartimos algunos de los looks que sin duda se han convertido en toda una inspiración para mostrarnos el lado más fashion del maternity style.

Anne Hathaway lleva su maternity style a su lado más effortless

Y si alguien nos ha demostrado el lado más cute de la maternidad, es sin duda Anne Hathaway, quien nos conquistó con este look donde un top azul cielo con un contraste super llamativo con un forro en color rojo y una caída en cascada que combinó con unos jeans de tiro bajo terminó por demostrarnos que hasta las piezas más relajadas con la combinación correcta pueden crear un look sumamente chic.

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Anne Hathaway nos conquistó con su llegada para la premiere de The End of Oak Street, luciendo un top azul celeste de Atelier Prabal Gurung que hizo su baby bump el protagonista más fashion. (Cortesía Getty Images)

Barbara Palvin nos regaló el maternity look más cute de Cannes

Barbara nos demostró que la maternidad también tiene su lado más romántico y que hacer del debut de un baby bump también puede tener su lado más fashion al apostar por un vestido super femenino en un tono baby blue diseñado por MIU MIU y que sin duda creó uno de los maternity looks más cute de Cannes.

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Barbara Palvin nos regaló el debut más cute y fashion como futura mamá durante el festival de Cannes, con un vestido baby blue de Miu Miu que hizo de su baby bump el protagonista. (Cortesía @realbarbarapalvin)

Sofia Richie y su maternity style más clean girl

Una de las razones por las cuales amamos el maternity style de Sofia Richie se debe a la manera en que nos ha demostrado que esta etapa también puede tener su lado más minimalista y sofisticado y que la clave para lograr esos looks effortless y muy icónicos está en apostar por colores neutros y siluetas que acompañan a nuestro baby bump sin robarle el protagonismo.

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Sofia Richie llevó su icónica estética de clean girl a su maternity era, apostando por looks muy minimalistas que combina con piezas clásicas y sofisticadas que sin duda han creado el match perfecto con su baby bump (Cortesía @sofiagrainge)

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Rihanna y su maternity moment más icónico

Rihanna, sin duda alguna, es una de nuestras fashion icons favoritas y sus maternity looks nos han conquistado con ese estilo único y lleno de glamour que tanto la ha caracterizado. Y un claro ejemplo de ello es el look que llevó durante la Met Gala del 2023 con un vestido blanco de alta costura diseñado por Valentino, donde las camelias se convirtieron en el detalle que acompañó a su baby bump para tomar el protagonismo de la noche.

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Y si alguien sabe cómo hacer del maternity style todo un fashion moment, esa es, sin duda, Rihanna (Cortesía Getty Images)

Megan Fox lleva el maternity style a su lado más sexy

Megan Fox es una de las celebs que nos ha dejado muy en claro que podemos llevar el maternity style a su lado más femenino y atrevido, y prueba de ello es este look monocromático en un tono rojo con el cual jugó con las transparencias y, capaz, manteniendo el estilo sexy y con ese toque dramático que tanto la caracteriza y que sin duda hizo de su baby bump el detalle más cute y protagonista de su look.

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Megan Fox apostó por darle a su maternity style un toque de color con un look monocromático en rojo que llevó su baby bump a su versión más sexy (Cortesía Getty Images)

Jennifer Lawrence apuesta por el maternity style más sofisticado

Una vez más, Jennifer Lawrence nos ha demostrado que el menos es más y que un baby bump puede ser el protagonista total de un look cuando apostamos por una silueta que resalte nuestro embarazo con ese toque de sofisticación y que, acompañado de los accesorios correctos, podremos lograr una propuesta elegante y muy chic.

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Jennifer Lawrence nos ha demostrado que el mejor complemento para su baby bump siempre serán los accesorios (Cortesía Getty Images )

Vanessa Hudgens apuesta por un maternity style dark y muy effortless

Vanessa Hudgens llegó a los Oscars del 2024 con un total look en negro, apostando por la elegancia y ese toque dramático en un vestido de Vera Wang y con el cual su baby bump destacó para demostrarnos que el embarazo también puede ser parte de una de las propuestas más memorables para la alfombra roja.

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Vanessa Hudgens llevó el glamour de la alfombra roja hacia un lado más dramático con un vestido negro de Vera Wang que terminó por convertir su maternidad en toda una declaración de estilo (Cortesía Getty Images)

Cuando se trata de inspiración y lecciones de estilo, nuestras celebs saben cómo hacerlo y cada vez más nos han demostrado que algunas etapas de nuestra vida también pueden tener su lado más fashion y que no es necesario dejar de lado quiénes somos para lograr looks memorables. Porque la clave siempre estará en encontrar la manera de adaptar nuestro estilo a cada momento, y más cuando se trata de la maternidad.

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maternidad moda Tendencias Celebridades

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