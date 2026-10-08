El glamour, las tendencias y los momentos que definieron Paris Fashion Week
Paris Fashion Week nos dejó colecciones llenas de glamour, looks icónicos y tendencias que ya queremos llevar, pero también fue escenario de una despedida que nos marcó, porque Anthony Vaccarello le dice adiós a YSL
Una vez más, París se ha convertido en el punto de encuentro más fashion del año con colecciones espectaculares y looks llenos de glamour y algunas tendencias que prometen tomar el protagonismo de las próximas temporadas. Y, por supuesto, no podía faltar su street style, tan inspirador como siempre, que junto a las pasarelas de nuestras maisons favoritas nos dejaron un París Fashion Week lleno de momentos memorables.
Entre nuevas propuestas, colecciones llenas de detalles y colores llamativos, front rows icónicos y looks super inspiradores, así como pasarelas que se sintieron como un posible adiós, esta fashion week nos ha dejado en claro que París siempre tiene una nueva historia que contar.
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Los momentos que hicieron inolvidable a Paris Fashion Week
Aunque París tuvo varios momentos que nos fascinaron, el desfile de presentación de la nueva colección de SS27 de Saint Laurent por Anthony Vaccarello tomó sin duda el protagonismo al teñirse de dorado para celebrar los 10 años del diseñador al frente de la dirección creativa de la maison y, sí, podemos confirmar que una vez más Vaccarello miró hacia atrás con los archivos para tomar inspiración para esta colección.
Y esto lo pudimos ver reflejado a través de siluetas oversized, cuellos estructurados, transparencias, cinturones tipo fajín y diferentes texturas, así como maxi accesorios, logrando una colección que lleva a la feminidad y a la sensualidad al protagonismo con ese toque de sofisticación y que resulta imposible pasar por alto.
Dior nos muestra su lado más romántico y floral
Y una de las maisons que no ha dejado de conquistarnos con una estética super femenina que ha tomado inspiración de las flores es Dior, al frente de la dirección de Jonathan Anderson, quien en esta ocasión apostó por llevar al romanticismo de esta colección de SS27 a su lado más contemporáneo y ligero, jugando con las transparencias, el encaje, las texturas del chiffon de la seda y la organza para crear siluetas con ese toque delicado y sofisticado que tanto hemos amado.
Así que entre vestidos vaporosos, faldas con volumen, pantalones con texturas y capas ligeras, Dior nos presentó una colección que nos demuestra que el romanticismo también puede sentirse moderno y muy effortless.
La antibiblioteca de Valentino
Y si algo nos encanta de Valentino, es la manera en que siempre logra que sus colecciones nunca pasen desapercibidas. En la presentación de su colección SS27, Alessandro Michele no solo apostó por una propuesta maximalista en la cual llevó al glamour con ese toque atrevido, sino que también ofreció a sus invitados una experiencia muy peculiar al pedir a cada asistente la donación de un libro para la biblioteca de Sainte-Geneviève, en la cual se llevaría a cabo el desfile.
La colección hizo de los colores vibrantes los protagonistas a través de corsés satinados, blazers estructurados, diferentes siluetas de faldas y algunos detalles de plumas y drapeados, así como accesorios muy icónicos que elevaron cada look para demostrarnos que, cuando se trata de maximalismo, Alessandro Michele es el indicado para convertirlo en una propuesta de ensueño y muy inspiradora.
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El romanticismo tan único de Elie Saab
El glamour, la feminidad y el romanticismo son algo que no podría faltar en la semana de la moda y, sin duda, Elie Saab nos lo ha demostrado una vez más y en su colección SS 27 apostó por la estética lencera que terminó por conquistarnos de una manera más relajada y llena de feminidad.
Con una colección donde el encaje, las flores, el satén y los detalles bordados se hacen presentes en vestidos con escotes profundos, corsets y prendas lenceras, es que la maison nos ha regalado una colección de fantasía con la cual la sensualidad nos muestra su lado más relajado.
Hermès nos recuerda que el lujo también tiene su toque effortless
Cuando hablamos de elegancia y feminidad, Hermès entra en la conversación y, en esta ocasión, Nadège Vanhée nos recordó con la colección de SS27 que las siluetas relajadas y los tejidos ligeros también pueden ser sofisticados sin dejar de lado la feminidad y ese toque sutil de sensualidad.
Con una colección que se siente moderna y elegante, con piezas donde las transparencias, los tejidos de punto y las prendas de piel tomaron el protagonismo a través de faldas con aberturas, vestidos fluidos, tops de colores vibrantes, así como sandalias, botas altas y algunos accesorios de piel, la maison nos dejó una colección que demuestra que el verdadero lujo también está en vestir bien, sin demasiado esfuerzo.
Louis Vuitton y la colección que nos invita a mirar hacia el futuro
Louis Vuitton nos regaló un cierre muy digno de una semana de la moda en París con su colección de ready-to-wear 27 por Nicolas Ghesquière, la cual tomó el protagonismo del día al haber creado un universo donde la moda y el futuro se encuentran con una inspiración muy en particular por la arquitectura clásica y los coches conceptuales, apostando por siluetas ligeras, vestidos fluidos, transparencias, accesorios llenos de brillo que sin duda reflejaron la elegancia que tanto amamos de la maison, pero con un toque muy chic y etéreo.
Y así, entre pasarelas que celebran 10 años de trayectoria, colecciones llenas de glamour y tendencias que prometen conquistar al street style de las próximas temporadas, Paris Fashion Week vuelve a dejarnos mucha inspiración que sin duda será parte de nuestro closet y, sobre todo, nos ha demostrado que entre los clásicos, los colores vibrantes y accesorios llenos de color, la moda siempre encontrará una nueva forma para reinventarse, pero principalmente para conquistarnos.