El glamour, las tendencias y los momentos que definieron Paris Fashion Week

Los momentos que hicieron inolvidable a Paris Fashion Week

Aunque París tuvo varios momentos que nos fascinaron, el desfile de presentación de la nueva colección de SS27 de Saint Laurent por Anthony Vaccarello tomó sin duda el protagonismo al teñirse de dorado para celebrar los 10 años del diseñador al frente de la dirección creativa de la maison y, sí, podemos confirmar que una vez más Vaccarello miró hacia atrás con los archivos para tomar inspiración para esta colección.



Saint Laurent conquistó París Fashion Week mostrándonos su lado más sensual a través de transparencias y ese toque sofisticado que nunca pasa de moda y tanto le ha caracterizado (Cortesía Spotlight)

Y esto lo pudimos ver reflejado a través de siluetas oversized, cuellos estructurados, transparencias, cinturones tipo fajín y diferentes texturas, así como maxi accesorios, logrando una colección que lleva a la feminidad y a la sensualidad al protagonismo con ese toque de sofisticación y que resulta imposible pasar por alto.

Dior nos muestra su lado más romántico y floral

Y una de las maisons que no ha dejado de conquistarnos con una estética super femenina que ha tomado inspiración de las flores es Dior, al frente de la dirección de Jonathan Anderson, quien en esta ocasión apostó por llevar al romanticismo de esta colección de SS27 a su lado más contemporáneo y ligero, jugando con las transparencias, el encaje, las texturas del chiffon de la seda y la organza para crear siluetas con ese toque delicado y sofisticado que tanto hemos amado.



El look 04 de esta colección nos muestra el lado más romántico y floral de Dior, el cual nos ha vuelto a conquistar. (Cortesía Spotlight)

Así que entre vestidos vaporosos, faldas con volumen, pantalones con texturas y capas ligeras, Dior nos presentó una colección que nos demuestra que el romanticismo también puede sentirse moderno y muy effortless.

La antibiblioteca de Valentino

Y si algo nos encanta de Valentino, es la manera en que siempre logra que sus colecciones nunca pasen desapercibidas. En la presentación de su colección SS27, Alessandro Michele no solo apostó por una propuesta maximalista en la cual llevó al glamour con ese toque atrevido, sino que también ofreció a sus invitados una experiencia muy peculiar al pedir a cada asistente la donación de un libro para la biblioteca de Sainte-Geneviève, en la cual se llevaría a cabo el desfile.

Con la antibiblioteca, Valentino nos conquistó con una propuesta maximalista, llena de color y glamour. (Cortesía Spotlight)

La colección hizo de los colores vibrantes los protagonistas a través de corsés satinados, blazers estructurados, diferentes siluetas de faldas y algunos detalles de plumas y drapeados, así como accesorios muy icónicos que elevaron cada look para demostrarnos que, cuando se trata de maximalismo, Alessandro Michele es el indicado para convertirlo en una propuesta de ensueño y muy inspiradora.