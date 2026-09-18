Gucci Borsetto: la nueva it bag que está obsesionando a las fashionistas

¿Cómo está hecha la nueva bolsa Gucci?

El diseño fue pensado para acompañar el ritmo de nuestra vida diaria. Pensando en la comodidad, la bolsa viene con un asa alargada para llevarlo en la mano o al hombro, así como una correa desmontable que nos permite adaptarlo a distintas ocasiones, desde una reunión de trabajo hasta una salida casual en un fin de semana con nuestras amigas. Además, la bolsa está disponible en tamaño mediano y grande, manteniendo el enfoque en el emblemático herraje que grita Gucci.

También variedad de acabados que tiene la bolsa nos parece irresistible. Las distintas versiones incluyen materiales que van desde la gamuza café oscura hasta la clásica piel negra. Para quienes preferimos los estampados clásicos, la bolsa tiene la icónica lona GG Monogram en tonos arena y café.

La bolsa viene en el icónico monograma, en gamuza café y en piel negra. (Cortesía Gucci)

La bolsa no ha tardado en escalar hasta la gente más VIP de la moda. Iconos como Vittoria Ceretti y Alex Consani ya se han dejado ver luciendo esta bolsa, confirmando que ha dejado de ser una simple tendencia para convertirse en nuestro nuevo indispensable. Desde las pasarelas hasta el street style, la combinación de la elegancia relajada de Ceretti con el toque audaz y chic de Consani nos demuestra lo versátil que es.

Nosotros estamos obsessed ¿tú te animarías a llevarla?