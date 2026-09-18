En la moda todo está en constante movimiento, pero de vez en cuando llega una pieza capaz de capturar toda nuestra atención. En cuanto a las bolsas, el concepto de una it bag define la esencia del momento y hoy, la casa italiana Gucci vuelve a ponerse en el centro de nuestra atención con el lanzamiento de la Gucci Borsetto.
Una bolsa que promete convertirse en el nuevo gran clásico de nuestros clósets gracias a su equilibrio perfecto entre practicidad y modernidad. ¿Lista para unirte a su club de fans?
Gucci Borsetto: la nueva it bag que está obsesionando a las fashionistas
En la moda todo está en constante movimiento, pero de vez en cuando llega una pieza capaz de capturar toda nuestra atención. En cuanto a las bolsas, el concepto de una it bag define la esencia del momento y hoy, la casa italiana Gucci vuelve a ponerse en el centro de nuestra atención con el lanzamiento de la Gucci Borsetto.
Gucci Borsetto: la nueva it bag que está obsesionando a las fashionistas
La palabra Borsetto nace de un ingenioso juego de palabras en italiano que combina dos términos muy importantes para Gucci: borsa, que significa bolsa y morsetto, que hace referencia al objeto ecuestre. Este nombre nos transmite una elegancia relajada pero muy chic, muy propia del estilo italiano.
El gran atractivo de la bolsa está en la manera en que logra reinterpretar su propia herencia. El famoso detalle de la hebilla o herraje Horsebit ha formado parte de Gucci desde finales de 1940, época en la que las inspiraciones ecuestres comenzaron a definir sus colecciones mas famosas. En esta nueva bolsa, el símbolo del pasado regresa para aportar un aire retro muy cool a una silueta cómoda y limpia. La bolsa es mezcla del encanto de la nostalgia con nuestras necesidades de la vida diaria.
¿Cómo está hecha la nueva bolsa Gucci?
El diseño fue pensado para acompañar el ritmo de nuestra vida diaria. Pensando en la comodidad, la bolsa viene con un asa alargada para llevarlo en la mano o al hombro, así como una correa desmontable que nos permite adaptarlo a distintas ocasiones, desde una reunión de trabajo hasta una salida casual en un fin de semana con nuestras amigas. Además, la bolsa está disponible en tamaño mediano y grande, manteniendo el enfoque en el emblemático herraje que grita Gucci.
También variedad de acabados que tiene la bolsa nos parece irresistible. Las distintas versiones incluyen materiales que van desde la gamuza café oscura hasta la clásica piel negra. Para quienes preferimos los estampados clásicos, la bolsa tiene la icónica lona GG Monogram en tonos arena y café.
La bolsa no ha tardado en escalar hasta la gente más VIP de la moda. Iconos como Vittoria Ceretti y Alex Consani ya se han dejado ver luciendo esta bolsa, confirmando que ha dejado de ser una simple tendencia para convertirse en nuestro nuevo indispensable. Desde las pasarelas hasta el street style, la combinación de la elegancia relajada de Ceretti con el toque audaz y chic de Consani nos demuestra lo versátil que es.
Nosotros estamos obsessed ¿tú te animarías a llevarla?